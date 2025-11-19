Teleshow

La China Suárez y Mauro Icardi regresaron a Turquía: gestos de amor y regalos en el aeropuerto

Tras las entrevistas que brindó la actriz, y el reencuentro del futbolista con sus hijas, la pareja partió desde Ezeiza rumbo a Estambul

Guardar
China Suárez y Mauro Icardi
China Suárez y Mauro Icardi partieron juntos desde Ezeiza rumbo a Turquía tras una estadía en Argentina

A poco más de una semana de su llegada a Argentina, este martes, la China Suárez y Mauro Icardi partieron rumbo a Turquía. Luego de las entrevistas que brindó la actriz, y del reencuentro del futbolista con sus hijas, la pareja se hizo presente en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Sonrientes y tomados de la mano en la terminal aérea, los novios reflejaron la complicidad que los une, anticipando el comienzo de una rutina renovada en Estambul.

La salida de la pareja no pasó inadvertida. Eligieron atuendos coordinados de estilo urbano y relajado: China Suárez lució un crop top negro, chaqueta tipo militar con bordados dorados, pantalones cargo verde oliva y zapatillas deportivas blancas con detalles en negro y rojo. Completó su look con una gorra de los New York Yankees y una valija estampada de una marca de lujo, reafirmando su preferencia por la estética viajera premium.

Mauro Icardi, por su parte, optó por un conjunto sobrio y monocromático: remera blanca, camisa negra liviana, pantalones cargo al tono, gorra negra y zapatillas oscuras, acompañado también de equipaje de alta gama. Antes de abordar, el delantero tuvo un gesto especial con un empleado de la aerolínea al regalarle una camiseta del Galatasaray, el club turco en el que juega.

La China Suárez y Mauro
La China Suárez y Mauro Icardi durante su llegada al aeropuerto de Ezeiza (X)

Ya instalados en Estambul, la vida cotidiana de la pareja se caracteriza por una rápida adaptación y una rutina marcada por la tranquilidad. Durante su charla con Moria Casán, la actriz describió su experiencia en la ciudad como un descubrimiento personal: “Estoy feliz, pero a un nivel que no sabía que existía. Turquía me da paz, siento que ese lugar ya lo conocía. Es muy distinto, pero me adapté rápido. Salgo a caminar, dejo a los chicos en el colegio y recorro la ciudad. Mauro entrena, a veces a la mañana y otras a la tarde”.

La organización familiar gira en torno a los horarios escolares de sus hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, y a los compromisos deportivos de Icardi. “Yo me levanto antes para preparar todo y llevar a los chicos. Después, si puedo, vuelvo a acostarme un rato. Mauro depende del entrenamiento”, relató la actriz, quien también compartió entre risas: “Él es mi desayuno”. Las cenas en familia se han adelantado en el horario turco: “Me gusta cenar temprano con los chicos a las ocho, ocho y media. Tienen colegio, esa es la rutina en Turquía. Mauro antes cenaba muy tarde, ahora se adaptó”.

China Suárez expresó su felicidad
China Suárez expresó su felicidad y rápida adaptación a la vida en Turquía, destacando la tranquilidad de su nueva rutina

La relación entre China Suárez y Mauro Icardi ha atravesado distintas etapas, desde el inicio marcado por la exposición mediática hasta la consolidación de una convivencia en el extranjero. Durante la entrevista en La Mañana con Moria (eltrece), la actriz abordó sin reservas el comienzo de su vínculo con el futbolista, el escándalo del Wandagate en 2021 y su anterior relación con Benjamín Vicuña. En la actualidad, la pareja proyecta planes a futuro, aunque sin precisar un compromiso formal. “Hubo algo con anillos, pero estamos esperando ir a París. No casamiento, pero algo…”, explicó la artista, dejando abierta la puerta a nuevas experiencias juntos.

El contexto futbolístico también forma parte del día a día de la familia en Estambul. Icardi, consolidado como una de las figuras más destacadas del Galatasaray, se encuentra cerca de alcanzar el récord de máximo goleador del club. “Es una locura, lo aman. Ya le quedan pocos goles para convertirse en el máximo goleador del club”, expresó la actriz, evidenciando el orgullo por la carrera de su pareja. La pasión de los hinchas y la intensidad del fútbol turco han impactado en la dinámica familiar, al punto de que Suárez invitó a la conductora Moria Casán a vivir la experiencia en el estadio: “Tenés que venir a Estambul. Te juro que tenés que ir a la cancha, es una experiencia única”.

En el plano personal, China Suárez alterna la nostalgia por Argentina con la satisfacción de su presente en Turquía. “Es mi casa, es todo. Muero por Argentina. Es lo que le pasa a cualquier argentino que vive lejos. Pero también estoy disfrutando esta nueva etapa allá”, confesó la actriz, quien reconoce el arraigo con su país de origen y, al mismo tiempo, valora la paz y la felicidad que ha encontrado en su nueva residencia.

Temas Relacionados

China SuárezMauro IcardiEstambulTurquía

Últimas Noticias

El insólito momento que vivieron Matías Alé y Martina Vignolo en su luna de miel en Disney: la coincidencia con su boda

La pareja compartió imágenes exclusivas de su viaje a Orlando, donde recrearon momentos de su casamiento inspirados en La Bella y la Bestia y disfrutaron encuentros con personajes icónicos del parque

El insólito momento que vivieron

El llamativo elogio de Maxi López a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Es una buena mamá”

El exfutbolista descolocó a todos al destacar el rol de la conductora como madre durante una divertida escena en la cocina. El video

El llamativo elogio de Maxi

Santiago Korovsky recibió un reconocimiento en la UBA: la insólita foto que le tomó su mamá y generó risas en redes

El actor fue distinguido por la institución, pero la atención se centró en la imagen que su madre tomó durante la ceremonia, generando ternura en las plataformas

Santiago Korovsky recibió un reconocimiento

Luisana Lopilato sorprendió al confesar cuáles son sus canciones navideñas favoritas de su esposo, Michael Bublé

La actriz compartió con sus seguidores los temas de su marido más emotivos para el final de año

Luisana Lopilato sorprendió al confesar

El tierno video de Mirko cuidando a Milenka en sus primeros pasos y el orgullo de Marley: “El mejor niñero”

El conductor compartió dulces imágenes de su hijo mayor, siempre atento a su hermanita de casi un año. Las imágenes

El tierno video de Mirko
DEPORTES
Se confirmaron los 42 clasificados

Se confirmaron los 42 clasificados para el Mundial 2026

Cómo se jugará el Repechaje que repartirá los últimos 6 boletos para el Mundial 2026

Cuándo será el sorteo del Mundial 2026: los grupos, los cabezas de serie y los 42 selecciones clasificadas

Mastantuono, a fondo: qué extraña de River Plate, lo que lo asombra de Messi y una frase sobre el nivel de Lamine Yamal

Emoción, anécdotas e historia grande: así fue el homenaje a los preparadores más emblemáticos de Ford y Chevrolet

TELESHOW
El insólito momento que vivieron

El insólito momento que vivieron Matías Alé y Martina Vignolo en su luna de miel en Disney: la coincidencia con su boda

El llamativo elogio de Maxi López a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Es una buena mamá”

Santiago Korovsky recibió un reconocimiento en la UBA: la insólita foto que le tomó su mamá y generó risas en redes

Luisana Lopilato sorprendió al confesar cuáles son sus canciones navideñas favoritas de su esposo, Michael Bublé

El tierno video de Mirko cuidando a Milenka en sus primeros pasos y el orgullo de Marley: “El mejor niñero”

INFOBAE AMÉRICA

Entre la filosofía y las

Entre la filosofía y las aventuras, Diego Peretti debuta como director: “Es una película rara”

Georgia O’Keeffe y Georges Seurat, protagonistas de una polémica subasta en Nueva York

¿Puede la bondad ser un buen negocio?

Donald Trump designó a Arabia Saudita como un “aliado importante” fuera de la OTAN

Tormentas de polvo: la amenaza que cruza continentes y genera alerta en la salud global