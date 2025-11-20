Graciela Alfano cuestionó a Wanda Nara y defendió a la China Suárez: “Sufrió un acoso que da vergüenza”

Graciela Alfano opinó sobre el Wandagate y sigue su defensa para la China Suárez (Video: Resumido)

Graciela Alfano expresó su respaldo a la China Suárez, condenando el acoso que la actriz ha enfrentado desde que inició su relación con Mauro Icardi. La exvedette calificó de injustificadas y vergonzosas las críticas dirigidas hacia Suárez, y cuestionó la intensidad del hostigamiento mediático y social que la rodeó en el último tiempo.

En charla con Nazarena di Serio y Pampito, en Resu en Vivo (Resumido), Alfano esbozó una teoría: “Yo digo que a partir de su relación con Icardi, empezó a sufrir un acoso que es injustificado. Es un acoso que da vergüenza”, afirmó Alfano, subrayando el impacto negativo que la exposición pública tuvo sobre Suárez. La exvedette también compartió un gesto de apoyo directo: “Mis bendiciones a esta pareja, los amo”.

La exvedette califica de injustificadas y vergonzosas las críticas que enfrenta China Suárez en redes sociales y medios

Alfano no evitó referirse a la reacción que suelen generar sus mensajes de apoyo en redes sociales, donde los comentarios negativos abundan. “Qué burras son, chicas”, expresó, en alusión a quienes la critican por defender a Suárez. En ese contexto, la artista remarcó su desconcierto ante la hostilidad de ciertos sectores del público.

Consultada sobre la situación de Wanda Nara, otra de las figuras involucradas en la polémica, Alfano fue tajante: “Sí, pero yo no creo en la víctima”. De este modo, dejó en claro su postura de no encasillar a ninguna de las partes en ese rol, y se distanció de la narrativa que suele instalarse en torno a los conflictos mediáticos.

Graciela Alfano rechaza el concepto de víctima en la polémica entre China Suárez y Wanda Nara

En su mensaje final, Alfano instó a quienes participan en el debate público a reflexionar sobre la calidad de sus comentarios y a mostrar mayor empatía hacia las figuras expuestas.

Defensora de la primera hora

No es la primera vez que Graciela Alfano reaviva la disputa mediática que la enfrenta desde hace tiempo con Wanda Nara, sumando ahora un nuevo capítulo al referirse a la prolongada controversia entre la conductora y la China Suárez. Durante una entrevista en el programa de streaming La posta del espectáculo (Televisión Pública), Grace analizó el presente de Nara y cuestionó duramente tanto su comportamiento como el relato que sostiene en los medios.

Alfano, figura reconocida del espectáculo argentino, describió a Wanda Nara como una persona capaz de ejercer una influencia notable sobre su entorno mediático. Según sus palabras, “ella logra algo. Tiene un carácter hipnótico, entonces, te manda fruta, te manda un montón de información que yo también consumí, porque no podía creer lo que estaba escuchando, y de pronto, nadie le pregunta nada, nadie la cuestiona. Tiene un ejército que debe ser pago y que la defiende”, expresó Alfano.

Graciela Alfano apuntó contra Wanda Nara: "¿Por qué la sociedad ve a estos seres?"

En defensa de la China Suárez, Alfano fue enfática al señalar la responsabilidad de Mauro Icardi en la situación, y cuestionó el relato que suele instalarse en los medios. “Agarratela con tu marido, decile lo que se te dé la gana, Maurito no era un santo que estaba barriendo la cocina, atendiendo a sus nenas y vino La China y lo secuestró”, afirmó la actriz, desestimando la idea de que Suárez fuera la única responsable de la crisis matrimonial.

La exmodelo también criticó la manera en que Wanda Nara construye su imagen pública, comparándola con una dramaturga que reinventa su historia constantemente. “Es la nueva Shakespeare, todos los días te inventa una cosa que vos no podés creer. Cuando creés que terminó, otra vez da la vuelta. La siguen de una manera que nadie tiene un pensamiento crítico. Lo grave es que se hace una carrera en base a mentiras que después las dice y todos se ríen. Entonces, cuando se valida la mentira para llegar, es grave. Te ponés en una situación de perseguir a un tipo después de que te dejó”,concluyó.