Los motivos por los que la China Suárez regresó a Turquía sin sus tres hijos

Hasta cuando se quedarán los hijos de la China Suárez en Argentina (Video: SQP: América)

Luego de una semana en el país, Mauro Icardi y la China Suárez regresaron en vuelo de línea a Turquía para retomar la rutina de entrenamiento del futbolista en el Galatasaray. Y lo hicieron ellos dos solos, ya que los hijos de la actriz -Rufina Cabré y Magnolia y Amancio Vicuña-, quedaron en el país por diferentes razones.

En el caso de Rufina, la razón es sencilla y tiene que ver con que Nicolás Cabré, su papá, y Rocío Pardo se van a casar el 6 de diciembre en una ceremonia íntima en Carlos Paz. La niña de 11 años hace unas semanas que está en Argentina y se mostró muy compinche con la futura esposa de su padre, al punto de que pasaron horas probándose los vestidos que usarán en el especial momento.

“Hasta que sea el casamiento de Nicolás se queda en Buenos Aires, no se vuelve con la China”, confirmó Yanina Latorre en SQP (América TV). Es por eso que tampoco hay una fecha de regreso para la mayor de los hijos de la actriz de Casi Ángeles.

En tanto, Magnolia y Amancio también se encuentran con su padre, Benjamín Vicuña y las razones son un tanto más complejas. El 29 de noviembre el actor chileno celebrará un nuevo año de vida, por lo que organizó con Eugenia para que los niños pudieran estar en el esperado festejo de cumpleaños, donde Vicuña quiere estar rodeado de sus cinco hijos.

Benjamín Vicuña junto a todos sus hijos, fruto de sus relaciones con Pampita y la China Suárez (Instagram)

Sin embargo, la situación entre Vicuña y Suárez es más tensa, ya que se encuentran con abogados de por medio y peleando por el calendario escolar los niños. “La China le había propuesto cortar con la cuota alimentaria a cambio de dejarlos irse con ella a Turquía y él se negó. Estuvo vivo porque después le van a decir que vendió a sus hijos por 3000 dólares o no sé cuanto paga“, sumó Yanina al aire de su programa.

“Ella se fue a instalar a otro país con un hombre que puede llegar a jugar cinco años más ahí y él dice ‘¿por qué mis hijos tiene que cambiar su centro de vida por el novio de la madre?’. No hubo arreglo esta semana entre los abogados ni con los viajes ni con las fiestas. Los chicos se van a quedar hasta diciembre a cargo de él para terminar las clases. No se sabe si van a volver a Estambul en diciembre ni a qué colegio van a ir el año próximo", cerró el tema.

Esto significa que por varias semanas en Estambul serán tan solo ellos dos solos, él con su rutina en el Galatasaray y ella tendrá la posibilidad de hacer de turista en su nuevo hogar. En este sentido, antes de volver a Turquía Eugenia se animó a un mano a mano íntimo con Moria Casán y contó como es su nueva vida en el extranjero.

En medio de su mano a mano con Moria Casán, la China Suárez dio a conocer cómo se siente al vivir con Mauro Icardi a Turquía (La Mañana con Moria – El Trece)

Las primeras preguntas de Moria fueron una invitación al sentimiento, en especial a poco tiempo del regreso de la China al país. “¿Qué sentís cuando volvés a tu casa?”, indagó. “Es mi casa, es todo”, aseguró con emoción, y sumó: “Muero por Argentina. Es lo que le pasa a cualquier argentino que vive lejos. Pero también estoy disfrutando esta nueva etapa allá”.

Moria quiso saber también cómo es la vida cotidiana en Estambul, y la actriz no dudó: “Estoy feliz, pero a un nivel que no sabía que existía. Turquía me da paz, siento que ese lugar ya lo conocía. Es muy distinto, pero me adapté rápido. Salgo a caminar, dejo a los chicos en el colegio y recorro la ciudad. Mauro entrena, a veces a la mañana y otras a la tarde”. También dejó en claro cómo llevan la rutina con los menores.

“Yo me levanto antes para preparar todo y llevar a los chicos. Después, si puedo, vuelvo a acostarme un rato. Mauro depende del entrenamiento”, explicó Suárez. Moria preguntó por los hábitos matutinos, y la actriz respondió entre risas: “Él es mi desayuno”. Los comentarios por parte de la exvedette en el piso no tardaron en llegar. “Nunca vi una persona más chocha”, le dijo a la exCasi Ángeles, quien, con sonrisa plena, sumó: “Él también, pero es más reservado”.