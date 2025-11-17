La China Suárez describió la intimidad de su vida en Turquía con Mauro Icardi y sus hijos

En medio de su mano a mano con Moria Casán, la China Suárez dio a conocer cómo se siente al vivir con Mauro Icardi a Turquía (La Mañana con Moria – El Trece)

La jornada de este lunes en La Mañana con Moria (El Trece) se convirtió en uno de los momentos más comentados del año en la televisión argentina. La China Suárez volvió a escena en un mano a mano íntimo con Moria Casán y, lejos de los rumores que alimentaron su relación con Mauro Icardi, optó por dar detalles de su vida. Habló sin rodeos del inicio de su relación con Mauro Icardi, revivió el escándalo del Wandagate en 2021, reconoció la infidelidad a Benjamín Vicuña y abrió las puertas de su presente en Turquía, junto a sus hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, y el futbolista. Todo en una charla donde los sentimientos y la vida cotidiana quedaron completamente expuestos.

Las primeras preguntas de Moria fueron una invitación al sentimiento, en especial a poco tiempo del regreso de la China al país. “¿Qué sentís cuando volvés a tu casa?”, indagó. “Es mi casa, es todo”, aseguró China, con emoción, y sumó: “Muero por Argentina. Es lo que le pasa a cualquier argentino que vive lejos. Pero también estoy disfrutando esta nueva etapa allá”.

Eugenia contó que el regreso siempre está atravesado por la ansiedad de ver amigos y por el arraigo con lo propio. “Yo hace poco que me fui, Mauro ya está readaptado porque vive afuera hace años. Lo mío es llegar, avisar que estoy, y enseguida conectarme con mi grupo”, relató, alternando la felicidad por el presente y la nostalgia por lo que dejó atrás.

"Turquía me da paz, siento que ese lugar ya lo conocía", aseguró la actriz al relatar cómo vive esta nueva etapa con sus hijos y su pareja (Instagram)

Moria quiso saber también cómo es la vida cotidiana en Estambul, y la actriz no dudó: “Estoy feliz, pero a un nivel que no sabía que existía. Turquía me da paz, siento que ese lugar ya lo conocía. Es muy distinto, pero me adapté rápido. Salgo a caminar, dejo a los chicos en el colegio y recorro la ciudad. Mauro entrena, a veces a la mañana y otras a la tarde”. También dejó en claro cómo llevan la rutina con los menores. “Yo me levanto antes para preparar todo y llevar a los chicos. Después, si puedo, vuelvo a acostarme un rato. Mauro depende del entrenamiento”, explicó Suárez. Moria preguntó por los hábitos matutinos, y la actriz respondió entre risas: “Él es mi desayuno”. Los comentarios por parte de la exvedette en el piso no tardaron en llegar. “Nunca vi una persona más chocha”, le dijo a la exCasi Ángeles, quien, con sonrisa plena, sumó: “Él también, pero es más reservado”.

La noche y la comida también forman parte de la nueva vida: “Me gusta cenar temprano con los chicos a las ocho, ocho y media. Tienen colegio, esa es la rutina en Turquía. Mauro antes cenaba muy tarde, ahora se adaptó”.

Desde su llegada a Turquía, la actriz rearmó su rutina y la de sus hijos (Instagram)

Por supuesto, el fútbol cruzó la conversación. Moria preguntó cómo es vivir la pasión que despierta Icardi en Galatasaray. “Es una locura, lo aman. Ya le quedan pocos goles para convertirse en el máximo goleador del club”, destacó la actriz, visiblemente orgullosa de la carrera del delantero.

La charla incluyó una invitación a la propia conductora. “Tenés que venir a Estambul. Te juro que tenés que ir a la cancha, es una experiencia única”, lanzó la China, entre bromas y risas con la One.

La China Suárez contó los planes a futuro con Mauro Icardi para su relación (La Mañana con Moria - El Trece)

Más adelante, Suárez se refirió a los planes a futuro con Icardi. Ante la consulta de la conductora respecto a si se comprometieron, ella explicó: “Hubo algo con anillos, pero estamos esperando ir a París. No casamiento, pero algo…”. Y al visualizar el futuro de su vínculo amoroso, la actriz sumó: “Ojalá me muera al lado de él”.

La entrevista dejó en claro que, lejos de las polémicas y el escándalo, la China eligió contar cómo se siente en su nueva vida. Una vez más, frente a cámara, dejó en claro que puede hablar de lo que todos quieren escuchar, pero pocos se atreven a contar.