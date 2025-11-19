Sorpresa en MasterChef Celebrity: el jurado salvó a dos figuras en una noche inédita

El jurado de MasterChef Celebrity tomó una decisión inesperada (Video: MasterChef Celebrity. Telefe)

La noche de última chance en MasterChef Celebrity dejó una imagen inesperada: el jurado decidió salvar a Marixa Balli y Emilia Attias, quienes celebraron su permanencia en el programa con gestos de alegría y sorpresa. Esta decisión, inédita en la historia del certamen, generó un ambiente de festejo y desconcierto entre los concursantes y la conductora.

El desafío de la jornada consistió en preparar un ceviche de algas y hongos, una propuesta poco habitual que puso a prueba la creatividad y destreza de los participantes. Germán Martitegui, uno de los chefs del jurado, se dirigió a los concursantes antes de la deliberación y expresó: “Imagínense cinco semanas atrás y yo les digo que van a hacer un ceviche sin pescado... Yo estoy muy orgulloso de lo que hicieron hoy”. Sus palabras reflejaron el nivel alcanzado por los cocineros aficionados en una instancia clave del reality.

El jurado de MasterChef Celebrity sorprendió al salvar a Marixa Balli y Emilia Attias en una decisión inédita del certamen

Tras la degustación de los platos, el jurado, integrado por Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, se reunió para tomar una decisión que, según anunciaron, fue unánime. El proceso de selección comenzó con el italiano llamando al frente a Walas, Julia Calvo y Alex Pelao, quienes recibieron el delantal negro, símbolo de su paso a la gala de eliminación. La reacción de los tres fue de resignación, ya que anticipaban el veredicto.

A continuación, Betular convocó a Valentina Cervantes, Ian Lucas y Maxi López, y les transmitió un mensaje de aliento: “Para mí, el delantal negro hoy no es una derrota, es una oportunidad para la gala de eliminación seguir creciendo, tómenlo como entrenamiento, porque los tres lo tienen”. El jurado buscó así transformar la presión de la competencia en una instancia de aprendizaje para los concursantes.

El jurado transformó la presión de la competencia en una oportunidad de aprendizaje para Valentina Cervantes, Ian Lucas y Maxi López

El último grupo en ser evaluado incluyó a Evangelina Anderson, Emilia Attias, Susana Roccasalvo, Marixa Balli y Eugenia Tobal. Martitegui destacó la calidad de sus preparaciones al señalar: “Mayoría femenina entre los mejores ceviches de la noche”. Luego, añadió: “Todos los platos estuvieron bien, yo salvaría a las cinco, pero no puedo, hoy me duele dar los delantales negros... Pero bueno, Susana quedate con las felicitaciones, Eugenia y Eva”. De este modo, solo Marixa y Emilia permanecieron en el frente, a la espera de la resolución final.

El momento culminante llegó cuando el jurado anunció: “La cocinera que no va a la gala de eliminación y se salva es... las dos”. La noticia desató la euforia de Marixa Balli y Emilia Attias, quienes subieron al balcón y celebraron bailando “La Cachaca”, mientras el resto de los participantes y la conductora, Wanda Nara, compartían la sorpresa y el entusiasmo por la decisión.

La preparación de ceviche de algas y hongos desafió la creatividad de los participantes en una noche clave del reality

El resto de los concursantes, que ya habían recibido el delantal negro o las felicitaciones del jurado, observó la escena con una mezcla de asombro y alegría, reconociendo el carácter excepcional de la doble salvación. Wanda Nara, al presenciar el desenlace, remarcó el carácter inédito de la situación, subrayando el impacto que tuvo la decisión en el desarrollo del programa.

La doble salvación de Marixa Balli y Emilia Attias desató la euforia y marcó un momento histórico en el programa

La gala de Masterchef Celebrity cerró así una noche marcada por la sorpresa y la celebración, en la que el jurado optó por romper con la tradición y ofrecer una oportunidad extra a dos de las figuras más destacadas de la jornada, dejando una huella singular en la competencia.

Marixa no llores...

La participación de Marixa Balli en MasterChef Celebrity generó repercusiones tras conocerse que la artista atravesó momentos de tensión durante las grabaciones del programa. Según relató Ángel de Brito en su ciclo, la exintegrante de LAM habría tenido un entredicho con uno de los jurados, lo que derivó en que se retirara del set visiblemente afectada.

La angustia de Marixa Balli tras sus primeros días en Masterchef

Consultado por el programa Sálvese quien pueda sobre la situación de la participante, Damián Betular se refirió al estado de ánimo de Balli en el certamen: “Yo muy bien. En la primera semana es un poco fuerte a veces decirles que no cocinan tan bien, pero bueno. Los que empiezan así bajos después suben. Y esto es un día bien, un día mal, un día bien, un día mal. Que no llore Marixa, que la pase bien”, afirmó el jurado.