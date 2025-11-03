Teleshow

La coincidencia entre Evangelina Anderson y Sofía Martínez en Masterchef que provocó un reto de Germán Martitegui

Las participantes tuvieron una similitud en el reality que no pasó desapercibido para el exigente jurado que las dejó expuestas frente a las cámaras. “¿Se copiaron?“, las increpó

Germán Martitegui llamó la atención a Sofi Martínez por tener un plato similar al de Evangelina Anderson (Instagram)

Hace tres semanas que la cocina de MasterChef Celebrity (Telefe) volvió a encender sus hornallas, y una nueva camada de figuras del espectáculo se puso el delantal dispuesta a todo. Bajo la atenta mirada del exigente jurado formado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, entre recetas, alianzas y rivalidades simpáticas, nadie quiere quedarse fuera de la competencia. Sin embargo, detrás de los abrazos y la risa, la última emisión vivió un momento de máxima tensión protagonizado por Evangelina Anderson y Sofía Martínez, quienes fueron acusadas de “copiarse” en pleno desafío.

Todo comenzó en la previa, cuando ambas participantes se acercaron en medio de la vorágine para consultarse sobre sus respectivos platos. Sin tapujos, Sofía le contó a Evangelina su plan: “Y, aros de cebolla”. Para sorpresa de ambas, la modelo replicó de inmediato: “Ay, yo también”. El breve intercambio marcaría el punto de partida de toda la escena. La periodista, decidida a entender el método, fue un poco más allá. “¿En serio? ¿Cómo se hacen para cocinar?”, preguntó, dando inicio a la sospecha de la noche.

La degustación llegó y con ella la polémica se asomaba sobre la mesada. Anderson fue la primera en presentar su plato y, ante el paladar implacable de Martitegui, los resultados se hicieron notar. “Los aros de cebolla que están sublimes”, elogió el chef, dándole a la modelo el pasaje a la ovación de sus compañeros. Anderson respondió con emoción, devolviendo corazones con las manos y agradecida por el reconocimiento.

El extenista se desentendió de la polémicas entre sus compañeras (Gentileza Prensa Telefe)

Le llegó el turno a Diego Peque Schwartzman, quien aprovechó para remarcar su estrategia: “Vi que las chicas estaban haciendo cebolla y dije: ‘No voy a hacer lo mismo. Aparte, si una lo hace mejor, ya voy después’”. Su decisión motivó el desconcierto entre el jurado. Al unísono, Germán y Damián preguntaron: “¿Hay más gente con cebolla frita?”.

La cámara no tardó en captar la reacción de Martínez, quien con sinceridad levantó la mano: “Bueno, quizás sí”. Martitegui fue al hueso: “Ah, ¡y vecinas! ¿Por qué? ¿Qué pasó?”. En la intimidad del backstage, la periodista definió el episodio como una simple “coincidencia”, aunque el jurado no bajó la guardia. “Yo el elogio ya se lo di a Evangelina. Yo quiero saber si me equivoqué y es una mera copiadora de recetas”, lanzó Martitegui, dejando a todos expectantes.

Martitegui le pidió explicaciones a la periodista ante la coincidencia con la modelo (Captura de video)

Sofía intentó restar importancia entre risas: “No, los dos coincidimos de pura casualidad”. Pero lejos de frenar la investigación, el jurado profundizó: “No, están las dos en la cuarta fila, una al lado de la otra. Hicieron exactamente la misma receta. Quizás no es la misma, algo te ocultó”. En tono jocoso y detrás de cámaras, Martínez buscó complicidad: “Eva, no me dejes mentir. Telepatía, ¡llamalo si querés! Si están pensando que alguna se copió, es obvio que piensan que fui yo”.

A pesar de todo, la periodista eligió el humor para sortear la polémica y decidió compartir el momento en sus historias de Instagram. “Pero copiadora no, eh”, escribió, arrobando a Evangelina Anderson, quien, lejos de molestarse, reposteó el fragmento con la misma buena onda.

A lo largo de la competencia, el formato de MasterChef Celebrity deja ver cómo la presión, los nervios y, por supuesto, el espíritu de juego pueden generar tanto escenas de tensión como momentos desopilantes donde la camaradería triunfa sobre los malos entendidos. Las jornadas en las cocinas más famosas de la televisión argentina seguirán sumando cruces y sabores difíciles de olvidar. Lo cierto es que, aunque la competencia es feroz y las recetas vuelan entre mesadas, el ingrediente secreto sigue siendo el mismo: el humor y la complicidad, aun cuando el jurado se empeñe en buscar diferencias donde, a veces, solo hay casualidad.

