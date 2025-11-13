La sorprendente transformación de Damián Betular para su debut teatral: “Es un checklist gigante que me da la vida”

Damián Betular habló de su debut actoral como Edna Turnblad

Después de mostrar su talento, su personalidad y causar sensaciones en el público, Damián Betular recibió una de las propuestas más soñadas en su vida: hacer su debut teatral. El reconocido chef, célebre por su carisma y presencia en la televisión, asumirá el reto en el musical Hairspray, donde interpretará a Edna Turnblad, un personaje emblemático del género. Sin embargo, para esto, el cocinero tuvo que someterse a un llamativo cambio físico.

Durante varios meses, Betular ha dedicado tiempo a su preparación para este papel. Su rutina incluyó clases de actuación, canto y baile, disciplinas esenciales para encarnar a Turnblad con la autenticidad y energía que exige el musical. El proceso de cambio fue integral: desde la adaptación de su imagen hasta el dominio de las técnicas escénicas necesarias para estar a la altura de una superproducción de estas características. El chef experimentó una transformación notable para asumir este desafío y ponerse en la piel de Edna. Este paso hacia la actuación representa un cambio profesional y una transformación física y artística.

En las imágenes difundidas, Damian Betular aparece con una peluca voluminosa de color castaño rojizo peinada en ondas marcadas y perfil elevado. Luce un maquillaje recargado, con sombra de ojos azul celeste, pestañas postizas largas, cejas definidas y labios en tono rosado. Luce un vestido plateado cubierto de lentejuelas que refleja la luz, acompañado de una capa o abrigo de plumas en tonos rosa pálido y azul pastel. Alrededor del cuello lleva un collar de perlas grandes.

El personaje que interpretará Betular ocupa un lugar central en la trama de Hairspray. Edna Turnblad es una madre amorosa, divertida y llena de ternura, que se convierte en el corazón emocional de la historia. Su presencia en escena aporta calidez y humor, y su evolución acompaña el crecimiento de su hija Tracy, la protagonista. La interpretación de esta figura requiere habilidades actorales y una profunda empatía para transmitir la complejidad y el carisma de una figura que ha conquistado al público internacional. El chef dará vida a uno de los personajes más entrañables del teatro musical.

Así las cosas, el cocinero habló sobre su debut en su programa de streaming en Olga. “Un montón de cosas, felicidad, agradecimiento por Fer, por haber pensado hace tanto tiempo, cuando en aquel momento me dijo que tenía ganas y es como un checklist gigante que me da la vida que ahora digo: “Bueno, me voy a preparar para hacer humildemente esto”, respondió cuando le preguntaron cómo se sentía.

Fue entonces cuando Fernando Dente aclaró: “Hairspray es un musical enorme de Broadway que se hizo en Argentina hace muchos años con Enrique Pinta en la cabeza, fue el primer musical que yo hice y hace un año, más o menos, más de un año, un día tuve como una revelación. Se van a reír, pero después del Cris Morena Day. Es que Betu bailaba muy bien de verdad, que tenía oído y que el escenario y él se llevaban bien”.

Luego de que Nati Jota le consultara qué le daba miedo sobre esta propuesta, Betular respondió: “Hay actuación, hay canto, hay cambios, porque ella es un personaje, una soñadora es Edna, que dejó sus sueños de lado y todo. Y a medida que va pasando la obra, ella va ganando cosas gracias a su hija. Entonces, bueno, leer todo eso, estar a la altura. Yo la había visto. Yo la fui a ver un montón de veces cuando lo hacía Fer”.

La producción de Hairspray en Buenos Aires estará bajo la dirección general de Fer Dente, con Olga y Club Media a cargo de la producción. La puesta en escena se anuncia como una superproducción, lo que refuerza la expectativa en torno al debut de Betular.

Hairspray, originario de Broadway, es reconocido por su mensaje de inclusión, diversidad y libertad de ser uno mismo. La historia sigue a Tracy Turnblad, una joven que sueña con bailar en televisión y termina liderando una revolución por la igualdad y la inclusión. A su alrededor, personajes entrañables como Edna contribuyen a una narrativa que, más allá del humor y la música, celebra el valor de atreverse a brillar y la importancia de la aceptación. El musical combina grandes canciones, emoción y un mensaje vigente, lo que lo ha convertido en un fenómeno cultural que trasciende generaciones.