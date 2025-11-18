Teleshow

Las fotos sensuales de Gimena Accardi y el rapero Seven Kayne que encendieron las redes

La actriz compartió un nuevo adelanto del proyecto que la une al músico y encendió los rumores sobre el vínculo entre ambos

Guardar
Gimena Accardi y Seven Kayne,
Gimena Accardi y Seven Kayne, unidos por el trabajo... ¿y por algo más?

Gimena Accardi volvió a sacudir las redes y alimentar rumores de romance al publicar una serie de imágenes sensuales junto al rapero Seven Kayne, con quien ya se la vinculaba desde hace días tras ser elegida por el artista para protagonizar su próximo videoclip. La actriz, habituada a una exposición medida, sorprendió a sus seguidores al subir dos collages de alto voltaje, mientras su ex Nico Vázquez se muestra cada vez más enamorado de Dai Fernández.

En la primera tira se observa a Accardi y a Seven en imágenes borrosas, oscuras y en primer plano, con gestos intensos y expresiones dramáticas. Entre sombras y miradas de complicidad, destacan el cabello suelto y el maquillaje sutil de la actriz frente a la barba y el perfil del músico. Una de las fotos resume la tensión del encuentro: la mano de Gimena se posa hacia el rostro de Kayne, mientras sus bocas, prácticamente rozándose, refuerzan el tono sensual de la secuencia. El filtro granulado y la luz suave potencian el efecto de una historia visual que parece trascender la ficción del videoclip.

Gime Accardi y Seven Kayne
Gime Accardi y Seven Kayne trabajaron juntos en el nuevo proyecto de la actriz (Instagram)

En el segundo set de imágenes, Seven Kayne es el protagonista absoluto. Despojado de camiseta, con el torso tatuado al descubierto y el cigarrillo en la boca, el rapero se deja retratar en una habitación apenas iluminada, con sombras y contraluces que realzan los perfiles masculinos y su actitud desenfadada. Los enmarques, que oscilan entre el rostro pensativo y la pose de descanso con el brazo sobre la frente, consolidan el carácter íntimo y dramático de la escena.

Las publicaciones no solo capitalizan la expectativa por el estreno del videoclip, sino que también avivan las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental entre la actriz y el músico, cuya química traspasa la pantalla de Instagram. De esta manera, Gimena Accardi suma un nuevo capítulo a su vida mediática, moviéndose entre la insinuación y la seducción, mientras el mundo del espectáculo y sus seguidores se mantienen atentos a las novedades de una historia que, de momento, se muestra fragmentada, intensa y entre sombras, pero deja mucho por contar.

La actriz elevó la temperatura
La actriz elevó la temperatura en las redes sociales con un adelanto de su nuevo proyecto

Todo comenzó semanas atrás con una imagen que revolucionó las redes: se los veía abrazados en una foto que, de inmediato, disparó rumores y especulaciones en torno a una posible relación entre la actriz y el músico. Poco después, Accardi aclaró el panorama al confirmar que se trataba del lanzamiento de un nuevo proyecto en conjunto, pero lejos de disipar la intriga, las publicaciones posteriores multiplicaron el interés y la expectativa.

La actria eligió una trilogía de historias en Instagram para anunciar oficialmente su nueva obra audiovisual: TILF (Teacher I’d Like to F*ck), un proyecto escrito y dirigido en dupla creativa con Agus Navarro, y que además marca el debut actoral de Seven Kayne. El despliegue en redes incluyó imágenes y frases tan provocadoras como sugerentes, consolidando el tono y espíritu del material.

El proyecto que une a
El proyecto que une a Gimena con el rapero (Instagram)

La primera historia —la que encendió las redes— mostraba a Accardi y Kayne a escasos centímetros de un beso, compartiendo un chupetín rojo como único nexo físico. El encuadre era íntimo y cargado de tensión: solo se distinguen los labios, las pieles cercanas y los tatuajes en los dedos del músico, todo bajo una luz cálida que realza texturas y resalta el rojo como color conductor. La provocación se veía en el gesto y no en el acto, en la insinuación más que en la acción.

A continuación, Accardi sumó una nueva pieza al rompecabezas: un fondo blanco y negro, el mismo plano de las bocas apenas iluminadas y un texto en letras blancas y rojas: “La HOTera empieza con un drama erótico. Proyecto en el que vengo trabajando hace mucho, junto a mi socia Agus Navarro. Escribimos y dirigimos juntas, como ya lo hicimos otras veces. Estoy muy ansiosa y no veo la hora de que puedan hotearse, filosofar e imaginar todo lo que la mente sea capaz de imaginar”.

La saga de anuncios cerró con la tercera historia, donde se reveló el flyer oficial de TILF. El cartel, dominado por el rojo intenso, muestra nuevamente el gesto sensual del chupetín entre las bocas de los protagonistas y menciona en primer plano a Gimena Accardi y Seven Kayne, junto a la frase “Dirigida por Accardi – Navarro”. En el límite inferior, una advertencia manuscrita funciona tanto como declaración de intenciones como confesión: “A veces la moral es el disfraz del deseo”. Es que, por ahora, la ficción supera a la realidad.

Temas Relacionados

Gime AccardiSeven KayneNico VázquezNicolás Vázquez

Últimas Noticias

Ricardo Darín contó el pedido especial que le hizo el Chino cuando le anunció que iba a ser abuelo

El actor confesó cómo vivió la feliz noticia que le confió su hijo y la ola de emociones que desató la llegada de su primer nieto

Ricardo Darín contó el pedido

Armaron una banda de cumbia y recaudaron una cifra millonaria: la emoción de Guido Kaczka con los bomberos de Salto

Los integrantes del cuartel de la localidad bonaerense se presentaron en Buenas Noches Familia y conmovieron a todos en el estudio

Armaron una banda de cumbia

La contundente sentencia de Sabrina Rojas sobre Benjamín Vicuña: “No es tan santo”

La conductora expuso detalles sobre el comportamiento privado del actor, resaltando diferencias entre su actitud en entrevistas y en su vida personal

La contundente sentencia de Sabrina

Martín Fierro de Cable 2025: cuándo será la ceremonia y quiénes son los nominados

Grandes nombres y programas consagrados competirán en una gala que promete emoción y sorpresas. Todas las ternas y cómo será la transmisión en directo

Martín Fierro de Cable 2025:

Nicolás Cabré y Rocío Pardo, a días de su casamiento: “Córdoba me hace muy feliz, ahí conocí el amor”

En charla exclusiva con Teleshow, los artistas se refirieron al inminente evento y a los desafíos laborales de la temporada en Carlos Paz

Nicolás Cabré y Rocío Pardo,
DEPORTES
La tajante respuesta de la

La tajante respuesta de la novia de Lando Norris tras la polémica por la aparición de las parejas de los pilotos de F1 en la TV

Se confirmó el cronograma de los cruces de octavos de final del Torneo Clausura: días, horarios y todo lo que hay que saber

La estrella de UFC que se hizo viral por sus gestos mientras recibía una paliza: se recuperó, ganó con un KO implacable y se llevó el bono de 50 mil dólares

“Modo casino”, el especial diseño que tendrá el Alpine de Franco Colapinto para el Gran Premio de Las Vegas

Donald Trump presentó el FIFA Pass para ayudar a los viajeros a obtener sus visas más rápidamente para el Mundial

TELESHOW
Ricardo Darín contó el pedido

Ricardo Darín contó el pedido especial que le hizo el Chino cuando le anunció que iba a ser abuelo

Armaron una banda de cumbia y recaudaron una cifra millonaria: la emoción de Guido Kaczka con los bomberos de Salto

La contundente sentencia de Sabrina Rojas sobre Benjamín Vicuña: “No es tan santo”

Martín Fierro de Cable 2025: cuándo será la ceremonia y quiénes son los nominados

Nicolás Cabré y Rocío Pardo, a días de su casamiento: “Córdoba me hace muy feliz, ahí conocí el amor”

INFOBAE AMÉRICA

Comenzaron las primeras salidas del

Comenzaron las primeras salidas del gabinete de Daniel Noboa, luego de la derrota electoral

El dolor crónico puede aumentar el riesgo de presión arterial alta

República Dominicana incautó 806 paquetes de cocaína en apoyo a la Operación Lanza del Sur de EEUU

Brasil anunció la demarcación de 10 nuevas tierras indígenas en medio de protestas en la COP30

Los mercados globales caen ante las dudas sobre las valoraciones de la IA y las expectativas de tasas de la Reserva Federal