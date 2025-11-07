Teleshow

Quién es Seven Kayne, el cantante que estaría conociendo Gimena Accardi

La publicación de una imagen abrazados generó una ola de comentarios y teorías sobre la relación entre la actriz y el músico, quien se consolida como referente del trap nacional

La foto de Gimena Accardi
La foto de Gimena Accardi y Seven Kayne desató rumores de romance en redes sociales tras la separación de la actriz (Instagram)

Una sola foto bastó para que las redes sociales estallaran con rumores de romance. Gimena Accardi volvió a ser tendencia tras aparecer abrazada y sonriente junto a un joven misterioso. La imagen, publicada por su amiga y cineasta Agustina Navarro, muestra a la artista intentando tapar la cámara con la mano mientras el hombre a su lado, con gorra y tatuajes visibles, la rodea con el brazo. En cuestión de minutos, el internet hizo su trabajo: los usuarios descubrieron que se trataba de Seven Kayne, uno de los artistas más prometedores del trap argentino.

La publicación llegó en un momento particular de la vida de Gimena. Apenas cuatro meses después de su separación de Nicolás Vázquez y en paralelo al flamante viaje de su ex a Nueva York junto a la actriz Dai Fernández, la postal de Accardi desató una ola de especulaciones. El contraste entre ambos exintegrantes de la recordada pareja mediática fue inmediato: mientras él blanqueaba su nueva historia de amor, ella aparecía riendo, relajada y acompañada por una figura de la música urbana que despertó la curiosidad de todos.

Seven Kayne, el artista del trap argentino, está siendo vinculado sentimentalmente a Gimena Accardi por una imagen viral

El joven del abrazo es Seven Kayne, nombre artístico de Joaquín Cordovero, de 26 años. Nacido en Buenos Aires y con raíces en Acassuso, comenzó su carrera musical en 2017 con el tema Si Te Lastimé, producido por Mueva Records. Desde entonces, su ascenso fue sostenido y contundente.

En 2018 lanzó Atrapado, Lento y Tres Rosas, canciones que lo consolidaron dentro del panorama del trap nacional y sumaron millones de reproducciones en plataformas digitales. Su estilo melódico, introspectivo y emocional lo diferenció de la escena más dura del género, y lo convirtió en un artista con identidad propia, más cercano al pop alternativo y al rock urbano que a los códigos tradicionales del freestyle.

Con el paso del tiempo, Seven Kayne fue construyendo una estética y un discurso que lo posicionaron como una de las voces más singulares de su generación. Su fusión entre trap, rock y R&B lo llevó a colaborar con figuras como Duki, KHEA y Bizarrap, con quien grabó una de las sesiones más celebradas de la escena local. En 2025 atraviesa un gran momento profesional con su tour internacional TRANSMU7ACION, que lo llevó por España, México y distintas provincias argentinas, consolidando su proyección global.

Seven Kayne, nombre artístico de Joaquín Cordovero, es una de las voces más singulares del trap nacional

Lejos de ser un recién llegado, Seven Kayne tiene ya una trayectoria sólida y un público fiel. Sus letras, que oscilan entre la melancolía y la resiliencia, conectan con una generación que encuentra en su música un reflejo emocional.

En entrevistas pasadas, el artista reconoció que su vínculo con la guitarra fue clave en su formación: “Empecé acompañando a mi hermano en bares, haciendo coros, tocando para pocos. Cuando eso se terminó, tuve que encontrar mi propio lenguaje. Fue ahí cuando me animé a mostrar lo que sentía”. Ese salto al vacío terminó transformándose en una carrera en ascenso que hoy lo ubica entre los nombres más escuchados del país.

En cuanto a la foto con Gimena Accardi, ni el cantante ni la actriz salieron a confirmar el vínculo. Sin embargo, las redes hicieron su parte: los fanáticos notaron que el tatuaje visible en el antebrazo del joven coincidía con el del trapero, y las coincidencias se multiplicaron. Algunos especularon con que se trataba de una movida de prensa, mientras otros aseguraron que entre ellos hay una relación que prefieren mantener lejos de los flashes. Lo cierto es que la complicidad en la imagen es evidente, y los seguidores de ambos notaron un cambio de energía en la actriz, a quien se la ve más relajada y sonriente que en los últimos meses.

