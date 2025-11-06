La foto viral de Gimena Accardi abrazada con un misterioso hombre: de quién se trata

La foto viral de Gimena Accardi junto a un misterioso hombre generó especulaciones sobre su vida sentimental tras la ruptura con Nicolás Vázquez

En la farándula nacional, pocas parejas dejaron una huella tan marcada como la de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez. Su historia de amor, sus años de trabajo compartido y su ruptura a mediados de este año, fueron seguidos paso a paso por los fanáticos y la prensa. Por eso, cada movimiento posterior de ambos genera una ola de repercusiones. Y hoy, fue ella quien quedó en el centro de la escena.

Una foto publicada en redes sociales encendió las alarmas y disparó especulaciones sobre un nuevo capítulo sentimental en la vida de la actriz. La imagen fue compartida primero por una amiga cercana, vinculada al ambiente cinematográfico, llamada Agustina Navarro, y luego replicada por la propia Gimena en sus historias de Instagram. En ella se la ve sonriente, relajada, y acompañada por un hombre cuyo rostro permanece parcialmente oculto bajo una gorra negra. Mientras él la rodea con un brazo por el hombro y ella le devuelve el gesto con complicidad, la actriz levanta la mano hacia la cámara en un gesto entre risueño y protector, como si intentara cubrirse.

La imagen compartida en Instagram muestra a Gimena Accardi sonriente y relajada, acompañada por un hombre de identidad desconocida

La postal, sencilla y espontánea, habría pasado inadvertida si no fuera por el contexto: justo cuando Nicolás Vázquez confirmaba su relación con la actriz Dai Fernández, su compañera de elenco en la obra teatral que protagoniza. Mientras ellos disfrutan de un viaje por Estados Unidos, la expareja del actor reapareció con una imagen que —para muchos— fue toda una declaración de independencia emocional.

En A la Tarde (América TV), el panel se detuvo cuadro por cuadro en la imagen. “La foto se la saca alguien, no es una selfie. Él baja la gorra, ella levanta la mano... hay un intento de tapar algo, de cuidar la intimidad”, describió Daniel Fava, mientras las cámaras hacían zoom sobre la mano de Accardi. Santiago Sposato coincidió y agregó: “Se la ve contenta, genuinamente feliz. En los ojos está la sonrisa”.

Panelistas de A la Tarde analizaron la foto de Gimena Accardi, destacando gestos de complicidad y protección en el abrazo (Video: A La Tarde, América TV)

El debate tomó un tono casi detectivesco: se analizaron los tatuajes del joven, la forma del abrazo y hasta el lenguaje corporal. “Esa mano sobre el hombro de ella tiene actitud envolvente, de protección”, describió Luis Ventura mientras observaba la pantalla.

Aunque nadie se animó a confirmar identidades, la mesa coincidió en una conclusión: “Estamos ante un posible blanqueo”. Incluso, Sposato reveló al aire que había intentado comunicarse con Gimena Accardi para conocer su versión, pero hasta el momento no había recibido respuesta.

A tres meses de su separación, Gimena Accardi apuesta a nuevos proyectos personales y profesionales, dejando atrás la rutina matrimonial (Video: Instagram)

Además, a tres meses de ponerle fin a su extensa relación con Vázquez y tras haberse animado a admitir públicamente una infidelidad que sacudió al ambiente artístico, la actriz decidió mirar hacia adelante y buscar nuevos horizontes en su vida personal y profesional. Lejos de la rutina matrimonial y con una energía renovada, Gime transita un presente cargado de primeras veces, desafíos y proyectos propios para su futuro laboral, mientras en paralelo se da el flamante romance de su expareja con Dai Fernández, su compañera en Rocky, con quien el actor comparte escenas y hasta un viaje soñado a Nueva York.

Fue en sus historias de Instagram donde sorprendió al mostrar la tapa de un guion, sugiriendo de manera enigmática que hay un nuevo proyecto en puerta que la tendrá como protagonista. Lo más llamativo es que la actriz figura como parte de la idea original, y, lejos de difundir el título, cubrió el nombre con un marcador rosa, sumando aún más misterio al anuncio. “Y se vinieron esas cositas nomás… Estén ligeritos de ropa porque la temporada de Escorpio da mucho calor”, anticipó junto a un emoji de corazón en llamas, como una invitación a que sus fans estén atentos a todo lo nuevo que se viene.