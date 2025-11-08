Las postales de Nico Vázquez y Dai Fernández en la Rocky Run de Filadelfia: “Es una locura hermosa estar acá”

Nico Vázquez y Dai Fernández en la Rocky Run de Filadelfia (Instagram)

Que Nico Vázquez y Dai Fernández ya no ocultan su amor no es ninguna novedad. La pareja que surgió durante las exitosas presentaciones de Rocky, la obra de teatro inspirada en el personaje de Sylvester Stallone, fue blanqueando de a poco su relación, en medio del escándalo por la separación del actor y Gimena Accardi tras 18 años. Pero el tiempo cura todo, o al menos ayuda a cicatrizar.

Y en eso están los actores, caracterizados como Rocky y Adrian en su nueva aventura. Luego de pasar por Nueva York, donde el actor publicó la primera foto junto a su novia, se trasladaron a Filadelfia con un doble objetivo. Uno ya fue cumplido: participar de la Rocky Run, una carrera que reúne a fanáticos de todo el mundo. El otro se parece más a un sueño que ellos quieren convertir en realidad: lograr que el propio Stallone venga a la Argentina para verlos sobre el escenario.

Más unida que nunca, la pareja se mostró camino a los pagos del mítico boxeador, tomando mate en el auto y con una mezcla de felicidad y adrenalina por lo que estaban por vivir. Pensada por sus organizadores como una celebración del esfuerzo y la superación personal, miles de atletas y aficionados de todas partes del mundo juegan por un rato a ser aquel inmigrante italiano que trabajaba duro para cumplir su sueño.

Dai Fernández como su personaje de Adrian en la Rocky Run de Filadelfia (Instagram)

“Lo logré”, escribió Nico en castellano y en inglés en una foto lookeado como Rocky, con el equipo deportivo gris, la vincha roja, las manos vendadas y la medalla colgando orgullosa de su cuello. A su lado, sonriente, Dai caracterizada como Adrian, de gorro de lana y tapado. La sonrisa de ambos -la de él atenuada por el esfuerzo, la de ella rebosante de admiración- completa un cuadro en el que se mezclan la ficción y la realidad bajo el velo de una incipiente historia de amor.

En sus historias, la actriz mostró también la mirada de Adrian de la aventura. Se mostró desde las alturas de las escalinatas, registrando la marea de corredores y curiosos, con los rascacielos proyectándose en el horizonte y rubricó la experiencia en una frase contundente. “Todavía no lo creo, es una locura hermosa estar acá”.

El camino hacia la oficialización de la relación entre Vázquez y Fernández estuvo marcado por especulaciones y desmentidas. Durante ese periodo, las miradas cómplices y las versiones cruzadas alimentaron el interés de los fanáticos y de la prensa. El punto de inflexión llegó cuando ambos posaron juntos por primera vez en el Radio City Music Hall de Nueva York, un escenario emblemático que sirvió de telón de fondo para la primera foto oficial. Esta imagen, compartida en las redes sociales del actor, mostró a la pareja sonriente y relajada, y puso fin a las dudas sobre su vínculo.

La alegría de Nico Vázquez por haber concluido la Rocky Run. A su lado, como siempre este último tiempo, Dai Fernández

La repercusión de la oficialización no tardó en hacerse sentir en redes sociales y medios de comunicación. La publicación de la primera foto juntos generó una ola de mensajes de apoyo y sorpresa, mientras los seguidores analizaban cada detalle de la imagen y del look elegido por la pareja. El interés se vio potenciado por la coincidencia temporal con la aparición pública de Gimena Accardi, expareja de Vázquez durante 18 años, junto al músico Seven Kayne. Las imágenes de Accardi y Kayne circularon en redes sociales pocas horas antes de la publicación de la foto de Vázquez y Fernández, lo que alimentó aún más los comentarios y especulaciones en el entorno mediático.

A tres meses de la separación de Vázquez y Accardi, ocurrida tras la admisión pública de una infidelidad por parte de la actriz, ella decidió enfocarse en nuevos desafíos personales y profesionales. En sus redes sociales, sorprendió al mostrar la tapa de un guion, sugiriendo la existencia de un proyecto audiovisual en el que figura como parte de la idea original. El título, cubierto con un marcador rosa, sumó misterio al anuncio y generó expectativas entre sus seguidores.

La interacción pública entre Vázquez y Accardi tras la ruptura se mantuvo cordial y este caso no fue la excepción. Vázquez reaccionó con emojis de corazón, cine y aplausos en la publicación de su ex, gesto al que la actriz respondió con un emoji de corazón junto al de cine. El proyecto, que la une a Seven Kayne y a la directora Agus Navarro, se instaló rápidamente como uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo. Aunque la trama de TILF permanece bajo reserva, el subtítulo anticipa un romance entre una profesora y un alumno, y el flyer difundido en redes sociales refuerza el tono enigmático y sensual de la propuesta.