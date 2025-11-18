El plato de La Reini que despertó risas y críticas entre todos los jurados de Masterchef: “El peor día de mi vida”

La Reini y el mal momento con el jurado de Masterchef Celebrity (Video: Masterchef Celebrity, Telefe)

Un exceso de sal convirtió la participación de Sofía La Reini Gonet en el programa 23 de la cuarta temporada de Masterchef Celebrity Argentina en uno de los momentos más comentados del reality. La influencer, más atenta a su look que a la preparación del plato, presentó un saltimbocca a la romana con alcauciles que sorprendió a los jurados, no por su presentación, sino por la intensidad de su sabor.

El saltimbocca a la romana con alcauciles de Gonet sorprendió a los jurados por la intensidad de su sabor salado

El incidente se produjo cuando Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui probaron la creación de Gonet. Las expresiones de los jurados reflejaron de inmediato el impacto del exceso de sal, al punto de bromear sobre un posible pico de presión. Martitegui ironizó sobre la elección de un plato hondo para servir la comida, sugiriendo que era una “trampa” para evitar que el jurado la degustara, ya que dificultaba el corte del saltimbocca.

La elección de un plato hondo por parte de Gonet dificultó la degustación del saltimbocca por parte del jurado

La devolución no tardó en llegar, y la tensión se mezcló con el humor cuando la propia participante reconoció: “A mí me pareció”, tras admitir que la sal en la salsa se le había ido de las manos.

Las críticas no se limitaron al sabor. Donato de Santis, al iniciar su evaluación, propuso rebautizar el plato con una frase cargada de sarcasmo, mientras que Martitegui restó importancia a la presentación y se centró en el principal problema: la concentración de sal. “Está concentrada toda la sal del jamón. No sé qué es lo que hiciste”, expresó el chef, evidenciando la magnitud del error culinario.

Germán Martitegui ironizó sobre la presentación y criticó la concentración de sal en el plato de la participante

El plato, solicitado por Donato, debía ser un saltimbocca a la romana con alcauciles, pero la elección de un recipiente hondo complicó aun más la experiencia de los jurados. La atención de Gonet a su imagen, en detrimento de la técnica y el sabor, quedó expuesta en un episodio que rápidamente se volvió viral entre los seguidores del programa.

El error culinario de Sofía Gonet se volvió tendencia entre los seguidores del programa en redes sociales

La Reini: “Yo no ahorro”

La imagen pública de Sofía Gonet, conocida como La Reini en redes sociales, suele asociarse a un estilo de vida marcado por los viajes, los lujos y las carteras exclusivas. Sin embargo, su reciente participación en el programa Antes que Nadie de Luzu TV permitió que la influencer desmontara, con humor y franqueza, el mito de la abundancia financiera que la rodea, mostrando una realidad muy distinta a la que muchos de sus seguidores imaginan.

La confesión de Sofía la Reini Gonet acerca de su economía

Durante la emisión, Gonet abordó de manera directa la percepción que existe sobre su situación económica. “La gente en realidad piensa que yo soy millonaria y no soy millonaria, solamente soy irresponsable. Para que vean que es verdad que yo no ahorro...”, afirmó, antes de mostrar en vivo el saldo de su cuenta bancaria: “Tengo cuatro mil pesos”, según relató en el programa. Este gesto, lejos de la ostentación, evidenció que su economía dista mucho de la opulencia que se le atribuye en el universo digital. La sinceridad de la influencer no se detuvo allí. Gonet confesó que, además de tener menos de cinco mil pesos en su cuenta, se encuentra endeudada. “Y debo, me van a cobrar un crédito”, admitió, desarmando la creencia de solvencia que suele acompañar su imagen.

Consultada por Diego Leuco, uno de los conductores, sobre el origen de esa deuda, respondió entre risas: “No sé, yo hago esas cosas, yo necesito más clases”. La conversación, teñida de humor, permitió que la joven se distanciara aun más del estereotipo de influencer millonaria. El intercambio continuó con un tono irónico y distendido.

“Me acabo de imaginar a los 70 años, toda vieja coqueta en el Duhau, toda llena de perlas”, dice La Reini

Leuco describió cómo pensaba a Gonet en el futuro: “Me acabo de imaginar a los 70 años, toda vieja coqueta en el Duhau, toda llena de perlas”, a lo que la influencer replicó: “Sí, maquillada criticando gente, voy a ser malísima. Vieja, rica y maltratadora”.

El panel celebró la ocurrencia y Gonet se apropió del apodo: “Es un alias, incluso”. Leuco sugirió: “Ponete ese alias. Te transfiero a Reina, ¿y a qué alias? Vieja, rica, maltratadora”, y La Reini concluyó: “Es mi sueño”.