La insólita lista de La Reini sobre sus hábitos: “Insultar a los hombres y rutinas de skincare de 18 pasos”

Sofía Gonet, conocida popularmente por su apodo “La Reini”, compartió en sus redes un nuevo listado de “cosas que desafortunadamente ama”, una especie de autorretrato entre el humor, la ironía y la autocrítica. Con su estilo inconfundible, la influencer se mostró relajada, en bata blanca y con una sonrisa cómplice mientras enumeraba esas pequeñas obsesiones y costumbres que, según ella misma, “la definen más de lo que quisiera”.

El texto, publicado en sus historias, lleva el título “Cosas que desafortunadamente amo” y combina lo confesional con lo cotidiano, una fórmula que Sofía suele manejar con naturalidad en su contenido. Entre las primeras líneas, destaca su tono sarcástico: “Insultar a los hombres. Siempre tener razón. Desaparecer de la nada”.

A medida que avanza la lista, el texto revela un costado más cotidiano y divertido: la adicción al café, las rutinas eternas de belleza, la impulsividad amorosa y la inevitable necesidad de dramatizar cada situación. Luego, añadió: “Tener rutinas de pelo y de skincare de 18 pasos. Enamorarme intensamente solo por dos semanas. Ser una drama queen. Estrenar outfit para cada ocasión. 'Funar’ gente, incluso a mí misma. Contar todo”.

Los hábitos y manías de La Reini: “Insultar a los hombres. Siempre tener razón. Desaparecer de la nada" (Instagram)

Recientemente, La Reini sorprendió a sus seguidores con una producción fotográfica que fusiona la estética country de Beyoncé y el plato de costillas de cerdo, o ribs, que la consagró en MasterChef Celebrity Argentina. La sesión, que compartió con sus seguidores en Instagram, muestra a la influencer reinterpretando los códigos visuales de la estrella estadounidense, mientras incorpora elementos de su reciente experiencia en el reality culinario.

La propuesta visual de La Rieni se apoya en referencias directas a la etapa country de la cantante, con botas texanas, sombreros vaqueros y prendas con flecos. La creadora de contenido explicó ante su equipo: “Hoy hacemos fotos en honor al plato que me salvó de que me rajen de MasterChef, que fueron mis ribs. Así que, sesión de fotos Beyoncé, cowboy ribs”.

La sesión de fotos de La Reini destaca botas texanas, sombreros vaqueros y referencias directas a la etapa country de Beyoncé

El detrás de escena reveló momentos de humor y espontaneidad, desde la elección de atuendos hasta comentarios sobre la comida utilizada en la producción. “Esto, chicos, está frío y asqueroso para las fotos. Las mías estaban buenísimas. Calientes y ricas, fabulosas, deliciosas”, relató la influencer mientras manipulaba las costillas de cerdo, en alusión al plato que la destacó en el programa.

Durante la sesión, Sofía también bromeó sobre una reacción alérgica sufrida por el contacto con alimentos y maquillaje: “Acabo de tener una reacción alérgica severa y quedé totalmente roja. Después de acá nos vamos al hospital”, comentó entre risas.

En las fotografías La Reini aparece vestida con prendas de lencería de encaje y medias de red junto a otras en las que, directamente, posó sin corpiño. “A mi plato le puse Beyonce Cowboy Ribs”, contó, en una producción de fotos en la que aparece embadurnada con salsa barbacoa en el cuerpo y comiendo las costillitas.

El episodio de MasterChef Celebrity que inspiró la sesión fotográfica mostró a Sofía Gonet sorprendiendo al jurado con costillas de cerdo y chutney de manzana (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

El episodio de MasterChef Celebrity que motivó la producción fotográfica fue una gala de eliminación atípica, emitida por Telefe, en la que Sofía Gonet se convirtió en protagonista. La influencer presentó unas costillas de cerdo al horno con papas pay crocantes y chutney de manzana, y sorprendió al jurado con su espontaneidad y una dedicatoria inesperada a su exnovio, Homero Pettinato.

“Es imposible leerles la mente, imposible. Mucho silencio. Necesito que me digan algo”, expresó Gonet con nerviosismo antes de recibir la devolución. Damián Betular elogió el plato: “La cocción de las ribs está supertierna, tiene un sabor espectacular. El chutney la verdad que te quedó muy bien... Está bien de sal, está bien de pimienta, el plato está…”. Germán Martitegui sumó: “Hoy le quiero dar la bienvenida a cuatro cosas a MasterChef: al chutney, al cerdo bien cocido, a las papas pay bien hechas y a la Reini”.

La dedicatoria a Pettinato se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche. Sofi confesó en cámara: “Yo cocinaba ribs con mi ex, que es amigo de Betu. Y hoy mi ex me vino bien, la verdad, con el plato. Homero, te amo. Volvé conmigo. Por favor, perdoname. Borro el video de TikTok. Perdoname, volvamos”, combinando humor y ternura en un guiño al pasado. El jurado celebró la espontaneidad de la influencer, mientras la repercusión en plataformas digitales no tardó en llegar.