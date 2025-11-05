Teleshow

La insólita lista de La Reini sobre sus hábitos: “Insultar a los hombres y rutinas de skincare de 18 pasos”

Sofía Gonet sorprendió a sus seguidores al compartir una lista de secretos y manías sobre su vida, mezclando humor y autocrítica en una publicación de redes sociales

Guardar
La insólita lista de La
La insólita lista de La Reini sobre sus hábitos: “Insultar a los hombres y rutinas de skincare de 18 pasos”

Sofía Gonet, conocida popularmente por su apodo “La Reini”, compartió en sus redes un nuevo listado de “cosas que desafortunadamente ama”, una especie de autorretrato entre el humor, la ironía y la autocrítica. Con su estilo inconfundible, la influencer se mostró relajada, en bata blanca y con una sonrisa cómplice mientras enumeraba esas pequeñas obsesiones y costumbres que, según ella misma, “la definen más de lo que quisiera”.

El texto, publicado en sus historias, lleva el título “Cosas que desafortunadamente amo” y combina lo confesional con lo cotidiano, una fórmula que Sofía suele manejar con naturalidad en su contenido. Entre las primeras líneas, destaca su tono sarcástico: “Insultar a los hombres. Siempre tener razón. Desaparecer de la nada”.

A medida que avanza la lista, el texto revela un costado más cotidiano y divertido: la adicción al café, las rutinas eternas de belleza, la impulsividad amorosa y la inevitable necesidad de dramatizar cada situación. Luego, añadió: “Tener rutinas de pelo y de skincare de 18 pasos. Enamorarme intensamente solo por dos semanas. Ser una drama queen. Estrenar outfit para cada ocasión. 'Funar’ gente, incluso a mí misma. Contar todo”.

Los hábitos y manías de
Los hábitos y manías de La Reini: “Insultar a los hombres. Siempre tener razón. Desaparecer de la nada" (Instagram)

Recientemente, La Reini sorprendió a sus seguidores con una producción fotográfica que fusiona la estética country de Beyoncé y el plato de costillas de cerdo, o ribs, que la consagró en MasterChef Celebrity Argentina. La sesión, que compartió con sus seguidores en Instagram, muestra a la influencer reinterpretando los códigos visuales de la estrella estadounidense, mientras incorpora elementos de su reciente experiencia en el reality culinario.

La propuesta visual de La Rieni se apoya en referencias directas a la etapa country de la cantante, con botas texanas, sombreros vaqueros y prendas con flecos. La creadora de contenido explicó ante su equipo: “Hoy hacemos fotos en honor al plato que me salvó de que me rajen de MasterChef, que fueron mis ribs. Así que, sesión de fotos Beyoncé, cowboy ribs”.

La sesión de fotos de
La sesión de fotos de La Reini destaca botas texanas, sombreros vaqueros y referencias directas a la etapa country de Beyoncé

El detrás de escena reveló momentos de humor y espontaneidad, desde la elección de atuendos hasta comentarios sobre la comida utilizada en la producción. “Esto, chicos, está frío y asqueroso para las fotos. Las mías estaban buenísimas. Calientes y ricas, fabulosas, deliciosas”, relató la influencer mientras manipulaba las costillas de cerdo, en alusión al plato que la destacó en el programa.

Durante la sesión, Sofía también bromeó sobre una reacción alérgica sufrida por el contacto con alimentos y maquillaje: “Acabo de tener una reacción alérgica severa y quedé totalmente roja. Después de acá nos vamos al hospital”, comentó entre risas.

En las fotografías La Reini aparece vestida con prendas de lencería de encaje y medias de red junto a otras en las que, directamente, posó sin corpiño. “A mi plato le puse Beyonce Cowboy Ribs”, contó, en una producción de fotos en la que aparece embadurnada con salsa barbacoa en el cuerpo y comiendo las costillitas.

El episodio de MasterChef Celebrity que inspiró la sesión fotográfica mostró a Sofía Gonet sorprendiendo al jurado con costillas de cerdo y chutney de manzana (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

El episodio de MasterChef Celebrity que motivó la producción fotográfica fue una gala de eliminación atípica, emitida por Telefe, en la que Sofía Gonet se convirtió en protagonista. La influencer presentó unas costillas de cerdo al horno con papas pay crocantes y chutney de manzana, y sorprendió al jurado con su espontaneidad y una dedicatoria inesperada a su exnovio, Homero Pettinato.

“Es imposible leerles la mente, imposible. Mucho silencio. Necesito que me digan algo”, expresó Gonet con nerviosismo antes de recibir la devolución. Damián Betular elogió el plato: “La cocción de las ribs está supertierna, tiene un sabor espectacular. El chutney la verdad que te quedó muy bien... Está bien de sal, está bien de pimienta, el plato está…”. Germán Martitegui sumó: “Hoy le quiero dar la bienvenida a cuatro cosas a MasterChef: al chutney, al cerdo bien cocido, a las papas pay bien hechas y a la Reini”.

La dedicatoria a Pettinato se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche. Sofi confesó en cámara: “Yo cocinaba ribs con mi ex, que es amigo de Betu. Y hoy mi ex me vino bien, la verdad, con el plato. Homero, te amo. Volvé conmigo. Por favor, perdoname. Borro el video de TikTok. Perdoname, volvamos”, combinando humor y ternura en un guiño al pasado. El jurado celebró la espontaneidad de la influencer, mientras la repercusión en plataformas digitales no tardó en llegar.

Temas Relacionados

Sofía GonetLa ReiniHomero Pettinato

Últimas Noticias

Dai Fernández compartió fotos de su primer viaje junto a Nico Vázquez tras confirmar su romance

La actriz y el actor aterrizaron en Manhattan para combinar compromisos profesionales con momentos personales

Dai Fernández compartió fotos de

El enojo de Oriana Sabatini por un rumor de infidelidad de Paulo Dybala: “Yo también puedo decir que me levanté a tu viejo”

La cantante, embarazada de su primera hija con el futbolista, fue rotunda ante una versión que surgió en las redes sociales

El enojo de Oriana Sabatini

Lali Espósito contó que aprendió a cocinar junto a Pedro Rosemblat: “Mi chico sabe de cocina”

La cantante disfrutó de una experiencia gourmet en España junto al chef argentino Juan D’Onofrio y deslumbró con su humor, su sencillez y sus anécdotas sobre la comida

Lali Espósito contó que aprendió

El proyecto de Dani La Chepi que la emocionó hasta las lágrimas: “Salir de la zona de confort me da muchísimo miedo”

La actriz y comediante compartió cómo fue el momento en que recibió la propuesta y el importante rol de su hija Isabella

El proyecto de Dani La

Bizarrap y Daddy Yankee revolucionan las redes con el anuncio de su colaboración: cuándo será el esperado estreno

La sesión #0/66 de Bizarrap con Daddy Yankee despierta furor en redes sociales y promete convertirse en uno de los lanzamientos más impactantes del año para los fans del género urbano

Bizarrap y Daddy Yankee revolucionan
DEPORTES
La drástica decisión de Alpine

La drástica decisión de Alpine para darle una auto competitivo a Colapinto en la Fórmula 1 en 2026

Solana Sierra impuso condiciones y se estrenó con un triunfo en el WTA 125 de Tucumán

Jannik Sinner confirmó su noviazgo con una modelo que fue candidata a Miss Universo y pareja de un ex piloto de Fórmula 1

Challenger de Lima: Román Burruchaga sigue adelante y Mariano Navone sufrió una sorpresiva derrota

Del gol maradoniano candidato al Puskás a la violenta falta de Lucho Díaz y el homenaje a Diogo Jota: las perlitas de la Champions

TELESHOW
Dai Fernández compartió fotos de

Dai Fernández compartió fotos de su primer viaje junto a Nico Vázquez tras confirmar su romance

El enojo de Oriana Sabatini por un rumor de infidelidad de Paulo Dybala: “Yo también puedo decir que me levanté a tu viejo”

Lali Espósito contó que aprendió a cocinar junto a Pedro Rosemblat: “Mi chico sabe de cocina”

El proyecto de Dani La Chepi que la emocionó hasta las lágrimas: “Salir de la zona de confort me da muchísimo miedo”

Bizarrap y Daddy Yankee revolucionan las redes con el anuncio de su colaboración: cuándo será el esperado estreno

INFOBAE AMÉRICA

Daniel Noboa se reunió con

Daniel Noboa se reunió con migrantes en Queens y anunció incentivos para pequeños empresarios

Bolivia reforzó los controles fronterizos con Brasil tras el operativo policial en una favela de Río de Janeiro

El ministro de Comercio Exterior de Finlandia visitará Uruguay para reforzar la cooperación y celebrar 90 años de relaciones diplomáticas

¿Intervención o liberación de Venezuela por parte de Estados Unidos?

El hambre puede reprogramar el cerebro y cambiar la empatía social, revela un estudio en ratones