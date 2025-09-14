Teleshow

Los llamativos looks de Sofía Gonet en su viaje por Nueva York: moda urbana, brillo y sofisticación

La influencer deslumbró en sus redes sociales con el despliegue fashion en las calles de la Gran Manzana y canalizó a su Carrie Bradshaw interior

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
Sofía Gonet seleccionó un conjunto
Sofía Gonet seleccionó un conjunto casual: camiseta estampada, falda blanca amplia y auriculares para recorrer la ciudad con comodidad (Foto: Instagram)

Sofía “la Reini” Gonet transita sus días en Nueva York exhibiendo una variedad de looks que exploran desde la sofisticación clásica hasta el desenfado urbano. En su recorrido por escenarios emblemáticos y rincones cotidianos de la ciudad, la modelo alterna estilismos versátiles que dialogan con el ritmo cosmopolita y la diversidad estética neoyorquina.

En una de las imágenes más distintivas, Gonet posa junto a una amplia ventana que permite ver parte del skyline urbano, envuelta en un vestido largo plateado de tejido brillante ajustado que realza su silueta. El diseño de tirantes finos y la luz suave que se filtra desde el exterior resaltan los matices metálicos y suman un aire de serenidad. El cabello liso, peinado hacia atrás, refuerza el aspecto pulcro y moderno, perfecto para una noche especial o un evento sofisticado en la ciudad.

En contraste, otra captura la muestra relajada sobre una cama vestida en blanco, en un entorno clásico con detalles dorados, lámpara de mesa y cortinas de terciopelo. En esta ocasión, la elección recae en un vestido corto rojo de tirantes con ribetes claros, que enfatiza el ambiente íntimo y la comodidad, a la vez que contrasta con la elegancia tradicional del mobiliario.

Sofía disfrutando de un café
Sofía disfrutando de un café con conjunto satinado marfil y lentes oscuros
Gonet posó desde la habitación
Gonet posó desde la habitación en el Hotel Plaza con vestido rojo corto y detalles blancos
Con un trench coat, zapatos
Con un trench coat, zapatos a juego, posó en las escaleras del hotel

Más allá de los escenarios indoor, la presencia urbana de la modelo se afirma en looks casuales y funcionales. Se la ve sobre la acera, con un conjunto de camiseta blanca estampada con copas de cóctel y la frase “cocktail club”, falda larga blanca de varias capas, auriculares acolchados y bolso marrón con detalles claros. El calzado, unas sandalias estampadas, acompaña la idea de comodidad y versatilidad. Esta combinación remite a la vida activa en las calles de Manhattan, donde lo lúdico y lo práctico se funden.

En otros pasajes, el azul claro del vestido satinado con apertura lateral y detalles drapeados dialoga con la arquitectura clásica de una puerta decorada y escalinatas de piedra, mientras que las sandalias blancas de tacón y el bolso pequeño coordinan en paleta, logrando un look armónico potenciado por la luz diurna. Cada pose subraya el juego de asimetría y luminosidad presentes en la propuesta.

El parque neoyorquino constituye otro escenario capital: allí, Gonet luce un conjunto satinado marfil —blusa de manga suelta y shorts—, coronado por tacones blancos y gafas oscuras. Un vaso de café en mano y la silueta de edificios célebres al fondo completan la imagen, reflejando la mixtura de naturaleza y urbanismo. La modelo explora también registros más audaces y descontracturados, como el mix de top oscuro con transparencias, pantalón holgado negro, sandalias y unos infaltables lentes de sol, posando junto a una imponente camioneta negra en el centro de los rascacielos.

El conjunto brillante y estampado
El conjunto brillante y estampado animal print en tonos oro y negro
Vestido azul claro con abertura,
Vestido azul claro con abertura, sandalias blancas y bolso pequeño en la escalinata de un edificio histórico de Manhattan
Top negro transparente y pantalón
Top negro transparente y pantalón holgado, combinados con gafas de sol y bolso estructurado

El animal print dorado, negro y blanco se suma a su repertorio en un conjunto de pantalón y top rectos, que resalta sobre la fachada piedra del edificio y suma brillo y energía a la silueta. La apuesta metálica se replica en el bolso pequeño y las gafas oscuras, imprimiendo un sello de audacia y modernidad.

En otra escena, Gonet transmite confianza urbana en una esquina matutina, con camiseta negra y la inscripción “Ahora que maduré soy libre”, combinada con shorts oscuros, stilettos y bolso marrón. El fondo de ladrillos claros y el movimiento vehicular refuerzan el pulso vital de la ciudad.

La paleta neutra y los matices de los básicos también encuentran lugar: sentada en una escalera de piedra gris, la modelo porta un abrigo largo beige de tela ligera sobre un vestido negro apenas visible y zapatos de tacón tono crema. El bolso de estampado serpiente aporta textura y sofisticación, mientras el entorno de muros y detalles dorados acentúa la atemporalidad de la propuesta.

Sofía eligió un vestido largo
Sofía eligió un vestido largo plateado y recto frente a una ventana con vista a los edificios neoyorquinos.
Camiseta con mensaje, shorts oscuros
Camiseta con mensaje, shorts oscuros y stilettos, una apuesta urbana y desenfadada en las calles de Nueva York
Sofía canalizó a su Carrie
Sofía canalizó a su Carrie Bradshaw interior en su viaje a Nueva York (Foto: Instagram)

Entre telas satinadas, cortes clásicos, detalles audaces y guiños urbanos, Sofía “la Reini” Gonet construye una colección de outfits donde cada prenda destaca fragmentos de la vida y el pulso de Nueva York, confirmando la diversidad de estilos que la ciudad inspira y proyectando una identidad visual fresca, dinámica y elegante.

Temas Relacionados

Sofía GonetSofía la Reini GonetLa Reini

Últimas Noticias

Mirtha Legrand impactó en su programa con un vestido verde y negro de paillette, bordados y cristales

La conductora de la Noche de Mirtha volvió a apostar por un look de Iara, uno de sus diseñadores de confianza

Mirtha Legrand impactó en su

En medio de su embarazo, Cami Homs fue a la cancha para alentar a José Sosa desde la tribuna

La modelo se mostró, junto a sus amigas, con la camiseta pincharrata en el duelo de Estudiantes de La Plata contra River Plate

En medio de su embarazo,

Globos, lazos rosas y cupcakes: así fue el primer cumpleaños de Olivia, la hija de Sofía Calzetti y el Kun Agüero

Sin palabras grandilocuentes, la pareja celebró el primer año de vida de su pequeña, enmarcada por los gestos sencillos y la alegría compartida

Globos, lazos rosas y cupcakes:

La preocupación de dos exparticipantes de Gran Hermano por la salud de Thiago Medina: “Tiene un corazón de oro”

Luego de que se conociera un nuevo parte médico sobre la evolución del joven, Alfa y Big Ari, compañeros del exjugador, manifestaron su angustia

La preocupación de dos exparticipantes

La Joaqui contó cómo la tiene agendada Luck Ra: “Nunca me cambió”

La cantante confesó que el cordobés nunca le cambio el nombre a su contacto y comenzó un debate en Rumis

La Joaqui contó cómo la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué piensa en la intimidad

Qué piensa en la intimidad Axel Kicillof luego de su victoria electoral más importante

Antonio Banderas reveló su rutina de running, la alimentación y estilo de vida que lo mantienen en forma luego de un infarto

Día del Hipertenso en la Argentina: las 7 recomendaciones del nuevo consenso de expertos

Día Mundial de la Dermatitis Atópica: qué es, por qué aparece y cómo se trata

Murió Hermeto Pascoal, un genio inclasificable de la música popular brasileña

INFOBAE AMÉRICA
Día del Hipertenso en la

Día del Hipertenso en la Argentina: las 7 recomendaciones del nuevo consenso de expertos

La ONU condenó la masacre de una pandilla en Haití que dejó más de 40 muertos y pidió que los culpables sean llevados a la justicia

La dictadura norcoreana amenazó a EEUU, Japón y Corea del Sur por sus maniobras militares conjuntas: “Les traerá malos resultados”

Murió Hermeto Pascoal, un genio inclasificable de la música popular brasileña

La Unión Europea dijo que no reconocerá las elecciones rusas de este domingo en la península de Crimea

TELESHOW
Pampita frenó a Barbie Simons

Pampita frenó a Barbie Simons tras sus pícaros comentarios sobre Franco Colapinto: “Mirá esos abdominales”

Mirtha Legrand impactó en su programa con un vestido verde y negro de paillette, bordados y cristales

En medio de su embarazo, Cami Homs fue a la cancha para alentar a José Sosa desde la tribuna

Globos, lazos rosas y cupcakes: así fue el primer cumpleaños de Olivia, la hija de Sofía Calzetti y el Kun Agüero

La preocupación de dos exparticipantes de Gran Hermano por la salud de Thiago Medina: “Tiene un corazón de oro”