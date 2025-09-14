Los llamativos looks de Sofía Gonet en su viaje por Nueva York: moda urbana, brillo y sofisticación

Sofía Gonet seleccionó un conjunto casual: camiseta estampada, falda blanca amplia y auriculares para recorrer la ciudad con comodidad (Foto: Instagram)

Sofía “la Reini” Gonet transita sus días en Nueva York exhibiendo una variedad de looks que exploran desde la sofisticación clásica hasta el desenfado urbano. En su recorrido por escenarios emblemáticos y rincones cotidianos de la ciudad, la modelo alterna estilismos versátiles que dialogan con el ritmo cosmopolita y la diversidad estética neoyorquina.

En una de las imágenes más distintivas, Gonet posa junto a una amplia ventana que permite ver parte del skyline urbano, envuelta en un vestido largo plateado de tejido brillante ajustado que realza su silueta. El diseño de tirantes finos y la luz suave que se filtra desde el exterior resaltan los matices metálicos y suman un aire de serenidad. El cabello liso, peinado hacia atrás, refuerza el aspecto pulcro y moderno, perfecto para una noche especial o un evento sofisticado en la ciudad.

En contraste, otra captura la muestra relajada sobre una cama vestida en blanco, en un entorno clásico con detalles dorados, lámpara de mesa y cortinas de terciopelo. En esta ocasión, la elección recae en un vestido corto rojo de tirantes con ribetes claros, que enfatiza el ambiente íntimo y la comodidad, a la vez que contrasta con la elegancia tradicional del mobiliario.

Sofía disfrutando de un café con conjunto satinado marfil y lentes oscuros

Gonet posó desde la habitación en el Hotel Plaza con vestido rojo corto y detalles blancos

Con un trench coat, zapatos a juego, posó en las escaleras del hotel

Más allá de los escenarios indoor, la presencia urbana de la modelo se afirma en looks casuales y funcionales. Se la ve sobre la acera, con un conjunto de camiseta blanca estampada con copas de cóctel y la frase “cocktail club”, falda larga blanca de varias capas, auriculares acolchados y bolso marrón con detalles claros. El calzado, unas sandalias estampadas, acompaña la idea de comodidad y versatilidad. Esta combinación remite a la vida activa en las calles de Manhattan, donde lo lúdico y lo práctico se funden.

En otros pasajes, el azul claro del vestido satinado con apertura lateral y detalles drapeados dialoga con la arquitectura clásica de una puerta decorada y escalinatas de piedra, mientras que las sandalias blancas de tacón y el bolso pequeño coordinan en paleta, logrando un look armónico potenciado por la luz diurna. Cada pose subraya el juego de asimetría y luminosidad presentes en la propuesta.

El parque neoyorquino constituye otro escenario capital: allí, Gonet luce un conjunto satinado marfil —blusa de manga suelta y shorts—, coronado por tacones blancos y gafas oscuras. Un vaso de café en mano y la silueta de edificios célebres al fondo completan la imagen, reflejando la mixtura de naturaleza y urbanismo. La modelo explora también registros más audaces y descontracturados, como el mix de top oscuro con transparencias, pantalón holgado negro, sandalias y unos infaltables lentes de sol, posando junto a una imponente camioneta negra en el centro de los rascacielos.

El conjunto brillante y estampado animal print en tonos oro y negro

Vestido azul claro con abertura, sandalias blancas y bolso pequeño en la escalinata de un edificio histórico de Manhattan

Top negro transparente y pantalón holgado, combinados con gafas de sol y bolso estructurado

El animal print dorado, negro y blanco se suma a su repertorio en un conjunto de pantalón y top rectos, que resalta sobre la fachada piedra del edificio y suma brillo y energía a la silueta. La apuesta metálica se replica en el bolso pequeño y las gafas oscuras, imprimiendo un sello de audacia y modernidad.

En otra escena, Gonet transmite confianza urbana en una esquina matutina, con camiseta negra y la inscripción “Ahora que maduré soy libre”, combinada con shorts oscuros, stilettos y bolso marrón. El fondo de ladrillos claros y el movimiento vehicular refuerzan el pulso vital de la ciudad.

La paleta neutra y los matices de los básicos también encuentran lugar: sentada en una escalera de piedra gris, la modelo porta un abrigo largo beige de tela ligera sobre un vestido negro apenas visible y zapatos de tacón tono crema. El bolso de estampado serpiente aporta textura y sofisticación, mientras el entorno de muros y detalles dorados acentúa la atemporalidad de la propuesta.

Sofía eligió un vestido largo plateado y recto frente a una ventana con vista a los edificios neoyorquinos.

Camiseta con mensaje, shorts oscuros y stilettos, una apuesta urbana y desenfadada en las calles de Nueva York

Sofía canalizó a su Carrie Bradshaw interior en su viaje a Nueva York (Foto: Instagram)

Entre telas satinadas, cortes clásicos, detalles audaces y guiños urbanos, Sofía “la Reini” Gonet construye una colección de outfits donde cada prenda destaca fragmentos de la vida y el pulso de Nueva York, confirmando la diversidad de estilos que la ciudad inspira y proyectando una identidad visual fresca, dinámica y elegante.