La indirecta de Wanda Nara luego de la entrevista a la China Suárez en la televisión

En medio de la nota que la actriz le brindó a Moria Casán, la empresaria apareció en las redes

El mano a mano de la China Suárez con Moria Casán elevó los decibeles del mundo del espectáculo en las primeras horas del lunes. El estudio de La Mañana con Moria (El Trece) fue escenario de una de las charlas más esperadas del año: la actriz no solo puso en palabras el origen de su relación con Mauro Icardi y revivió el Wandagate de 2021, sino que admitió la infidelidad a Benjamín Vicuña que tanto revuelo causó. En paralelo, en medio del movimiento mediático, Wanda Nara apareció en redes con un gesto que no pasó inadvertido y rápidamente se transformó en tendencia.

Desde sus historias de Instagram, Wanda lanzó una captura de pantalla mostrando el rating que obtuvo la última emisión de Masterchef Celebrity (Telefe), el reality que conduce por las noches. Según la cifra que exhibió la conductora, el programa alcanzó los 12.4 puntos en la reciente entrega, un número fuerte frente a la competencia.

Wanda Nara compartió el gran número que obtuvo la última emisión del certamen que conduce (Instagram)

La movida no fue casual: mientras la entrevista de China Suárez acaparaba la pantalla de El Trece, los informes de audiencia señalaban que, pasado los minutos de las nueve de la mañana, La Mañana con Moria y A la Barbarossa igualaban con 3,5 puntos, mientras Telenueve lograba 1,8, Desayuno Americano 0,7 y otros competidores quedaban lejos del podio. El mensaje fue claro y la respuesta de Wanda, indirecta pero filosa, dejó a la farándula en llamas y generó más comentarios en redes.

No es casualidad que la rivalidad mediática entre Wanda y la actriz haya cobrado tanto protagonismo. Los orígenes se remontan a finales de 2021, cuando el affaire en París dio inicio al escándalo conocido como Wandagate. “¡Otra familia más que te cargaste por zorra!” fue el puntapié de la empresaria que inició la saga mediática que, al poco tiempo, puso nombre y apellido a la destinataria y a los protagonistas: la China y Mauro.

El rating televisivo mientras se transmitía la entrevista a la China Suárez (X)

Sincera frente a la cámara, la exCasi Ángeles blanqueó ante Moria cómo se inició la relación con el futbolista. “Yo siempre fui muy de la monogamia, pero me duraban unos años. Lo que nos pasó con Mauro no lo podíamos explicar, fue de otra vida. Nos enamoramos en París”, resumió sobre aquel primer encuentro, que ella y Mauro aun recuerdan con detalle. “Muchas veces lo hablamos y nos gusta mucho charlar de ese momento en particular, porque claro, él me dice: ‘Es verdad, no sé, yo te escucho hablar ahora o te veo gesticular, y sos otra persona’. Le digo: ‘Yo no podía más de los nervios... Era una cosa que no podía explicar y yo no soy una mina tímida’”, reveló la actriz.

Eugenia también contó que Mauro fue quien inició el contacto. “Él me mandó un mensaje en un momento de mi vida en el que yo estaba bajo tierra. Me puso de la nada: ‘Esa boquita...’. Él tiene algo con la boca”. El primer encuentro, lejos de cualquier glamour, fue en la habitación de un hotel: “Yo estaba muy nerviosa porque una cosa es hablar por WhatsApp y otra en persona. Llegué primera, tenía unos nervios... Me acuerdo que pensé el outfit: fui muy simple, sin maquillaje. Tenía un pantalón ancho negro y una camiseta de manga larga blanca”.

La China Suárez recordó cómo se conoció con Mauro Icardi e inició su historia de amor en 2021 (La Mañana con Moria - El Trece)

El relato no solo dejó al desnudo la intimidad de un romance, sino que además expuso el trasfondo emocional que vivía la actriz por entonces y el impacto en su vínculo con Benjamín Vicuña, padre de dos de sus hijos. Lo que para muchos fue solo un escándalo mediático, para ella fue repetir una historia de separación, culpa y renacimiento.

Así, el lunes de la televisión argentina se transformó una vez más en terreno de confesiones, gestos y réplicas cruzadas. Las imágenes de Wanda con el rating, la voz de la China relatando su historia y la complicidad de Moria formaron un cóctel que puso la agenda caliente y volvió a ubicar el triángulo Nara–Suárez–Icardi en el centro de la escena pública.