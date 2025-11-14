Teleshow

Se conocieron las primeras fotos de la entrevista de la China Suárez con Moria Casán

La One tuvo la anunciada charla con la actriz de Casi Ángeles, que se podrá ver el lunes por la mañana. También salió a la luz el video del encuentro entre ambas figuras y Mauro Icardi

El encuentro entre Moria Casán, la China Suárez y Mauro Icardi antes de la entrevista (Video: Instagram)

Luego de la difusión de las primeras imágenes de la esperada entrevista de la China Suárez con Mario Pergolini en Otro día perdido (El Trece)—en medio de un clima mediático tenso y rumores por las entrevistas fallidas con los principales programas de streaming—el círculo de la actriz volvió a quedar en el centro de la escena televisiva. Esta vez, el detrás de cámara lo compartió el equipo de La mañana con Moria (El Trece), que mostró cómo fue el encuentro entre Suárez, Mauro Icardi y Moria Casán antes de encender las cámaras para la charla que se emitirá el lunes por la mañana.

En el reel distribuido por el programa, se observa a la China Suárez con el mismo vestido blanco que usó con Pergolini, saludando a Moria en el pasillo del hotel elegido como locación para la grabación. A su lado, Juanma Cativa—el estilista de Suárez—aparece con los bolsos de la pareja en mano. La escena transcurre en un ambiente relajado aunque lleno de expectativa, y sugiere el inminente cruce televisivo entre las figuras más mencionadas del momento.

El despliegue visual continuó con la publicación de las fotos de la entrevista misma: Moria y Suárez aparecen sentadas frente a frente en sillones individuales color blanco, en un estudio decorado especialmente para la entrevista. Moria luce blusa blanca y pantalón con estampado de letras negras, sumando sandalias blancas de taco alto, mientras la China resalta con un vestido largo verde oliva y zapatos a tono, el cabello suelto y mangas amplias.

La entrevista de Moria saldrá
La entrevista de Moria saldrá el lunes por la mañana en El Trece

Sobre la mesa baja central sobresalen flores frescas en un jarrón de vidrio, bandejas de masas, un vaso de jugo y vajilla de porcelana, enmarcando la escena con detalles cálidos y elegantes. La decoración suma jarrones metálicos, objetos dorados y negros, y una alfombra gris que acompaña la iluminación suave y acogedora del set.

Por su parte, Mauro también fue protagonista de la jornada: en una de las fotos de la grabación, se lo ve sentado solo en un sillón blanco, con ropa total black, mochila sobre el regazo y piernas cruzadas, mirando hacia la derecha, fuera del cuadro. El brazo izquierdo, tatuado, luce relajado y destaca por el reloj oscuro en la muñeca. El cabello rubio platinado, junto al fondo claro y la luz suave, refuerzan el clima íntimo y concentrado de la espera en el estudio. La imagen, intervenida con la leyenda “La mañana con Moria”, terminó de dar forma al anticipo visual de una entrevista que promete sumar definiciones—y repercusiones—en el centro mismo del show televisivo argentino.

Icardi estuvo detrás de cámara
Icardi estuvo detrás de cámara (Instagram)

Frente a la especulación de la prensa y la expectativa de su entorno, la productora había anunciado un mano a mano exclusivo entre Suárez y Pergolini, pero la sorpresa se dio cuando Mauro Icardi, lejos de limitarse al rol de espectador, eligió sentarse a su lado y dar, por primera vez desde el inicio del escándalo con Wanda Nara, declaraciones en un estudio de televisión.

La serie de imágenes que comenzaron a circular en redes sociales permite entrar en la atmósfera y el detrás de escena del encuentro. En la primera de ellas, compartida por Méndez en su cuenta de Instagram, fue tomada durante los preparativos, la China y Mauro aparecen sentados juntos en sendos sillones de terciopelo aguamarina bajo la luz cálida del set.

Al comenzar la grabación, el escenario quedó registrado en otra foto, que compartióSQP (América TV), el ciclo de Yanina Latorre: Icardi y la China Suárez se muestran firmes, sentados uno al lado del otro en el set, con el fondo dominado por una gran pantalla en la que se lee el nombre de la actriz y el título del programa. Él viste un conjunto negro, mostrando sus tatuajes, y ella luce seria, mirando hacia el costado. La imagen fue compartida en redes con la leyenda “Y si... era cantado”, comentando lo previsible que era que el delantero del Galatasaray se sume.

