Teleshow

La reacción de la China Suárez cuando Mario Pergolini aseguró que Mauro Icardi le pedirá casamiento: “En unos meses le sale el divorcio”

La actriz confesó que, a lo largo de su vida, le habían pedido matrimonio, sin embargo, nunca llegó a formalizar dicha situación

Guardar
La China Suárez sorprendió al confesar un aspecto de su vida personal: "Estoy con ganas de vengarme"

Después de mucha expectativa, idas y vueltas y entrevistas fallidas, la China Suárez visitó el programa de Mario Pergolini. Desde un comienzo, el conductor y su equipo bromearon respecto a la polémica entorno a las exigencias de la actriz, las cuales imposibilitaron sus charlas con dos programas de streaming.

Tras su recibimiento, Suárez ingresó al estudio y tomó lugar en el sillón. Inmediatamente, continuó el chiste que había iniciado Pergolini, tomó un jarrón de caramelos y bromeó respecto a sus pedidos para dar la entrevista: “No, yo había pedido rojos. Y unos anteojos, no sé si los tienen por ahí,. Porque a mi no me gusta que me miren a los ojos”.

Luego, el conductor habló sobre su actuación en la serie Hija del fuego y sus similitudes con el personaje que interpreta. Fue entonces cuando la actriz reflexionó y sostuvo: “Debería empezar a vengarme un poco más, estoy con ganas de vengarme. No de nadie puntual”.

La China Suárez bromeó sobre sus polémicas exigencias para dar entrevistas

Así las cosas, el conductor indagó un poco más: “¿Sos vengativa?”. La China sorprendió al confesar: “En la vida real sí. Hay un perfil que la gente conoce más, que soy más callada, estoy más acostumbrada a decir: “No, de eso no voy a hablar”. En mi vida real soy bastante vengativa. Pero no vengativa de romperte un auto. Soy muy hiriente, no levanto la voz, pero digo cosas que después me arrepiento. Busco exactamente qué decirte. Soy impulsiva, me callo, estoy desde muy chiquita y he dejado pasar muchas cosas. Hay días que me levanto cruzada o me está por venir y me caliento, agarro Twitter y lo pongo".

Continuando con la charla, Suárez destacó la dinámica que mantiene con su pareja: “Mauro sabe que cuando me está por venir me tiene que sacar el teléfono de la mano. Igual no me mandé tantas cag...con el teléfono. Podría haber sido peor ¿Qué hice tan grave? ¿Contestar? Si te hacés la picante te la tenés que bancar".

Y agregó: “No soy de arrepentirme. Soy de castigarme bastante, soy de pensar...si hubiera dicho esto,. Yo sabía que iba a tener una vida movida. Siempre tuve mucho carácter y a veces me excedía mucho no saber cómo manejarme, era muy explosiva. pero eso también me ayudó a sobrevivir en un ambiente complejo”.

La China Suárez, picante: "Para casarme con Mauro, primero se tiene que divorciar"

En otro de los pasajes de la charla, la influencer destacó que nunca se había casado, lo que generó el asombro de Pergolini, quien preguntó: “¿Y te ofrecieron matrimonio?“. Luego de que la actriz respondiera de forma positiva, Mario afirmó: ”Este te va a casar, el último (Icardi)“.

Lejos de decir que no, la China comentó: “Se tiene que divorciar primero. En unos meses le sale el divorcio. Estuvo a punto de casarme, y pasó algo muy loco. No era tan chica”.

El look que eligió la
El look que eligió la China Suárez para su entrevista con Mauro Icardi

Confundido por el momento de su vida al que Suárez hacía referencia, Pergolini expresó: “Esperá que busco”. Fue entonces cuando la invitada lo interrumpió y reveló una de las situaciones que pasa diariamente al conocer a alguien: “No. Es lo primero que le digo a alguien que no me conoce. No me googlés. En Turquía también, están las mujeres de los jugadores y me piden el Instagram y...”.

Pero sí, estuve a punto de casarme. Salón reservado, catering. No habíamos llegado a pagar, pero sí, estaba todo. Siempre tuve la fantasía de ser mamá desde muy chiquita, pero a mí el casamiento me pasaba que, al momento de hablar con una pareja, yo le decía: “¿Para qué nos vamos a casar si después nos vamos a divorciar? Yo siempre tuve en la cabeza que no me iba a durar toda la vida”.

Temas Relacionados

China SuárezMauro IcardiMario Pergolini

Últimas Noticias

El sorpresivo “me gusta” de Maxi López en un posteo contra la China Suárez: “¿Cómo se llama la obra?”

El exdelantero de River Plate marcó su postura en el conflicto que tiene Wanda Nara con la actriz de Casi Ángeles

El sorpresivo “me gusta” de

El peculiar look de la China Suárez en la entrevista con Moria Casán que desató comparaciones con Wanda Nara

Para el mano a mano con La One, la actriz de El Hilo Rojo eligió un conjunto oversize de color verde oliva que recordó a un estilismo viejo de la conductora de MasterChef

El peculiar look de la

Jorge Martínez sorprendió al revelar qué estrella europea fue el gran amor de su vida: “Fue una linda relación”

El actor conmovió al abrir el baúl de los recuerdos y contar la conexión que tuvo con una de las personas más especiales de su vida

Jorge Martínez sorprendió al revelar

Dónde estaban las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi mientras la China Suárez hacía las entrevistas

El delantero del Galatasaray acompañó a su pareja a los mano a mano con Mario Pergolini y Moria Casán, y eso despertó la incógnita del lugar en que se encontraban las menores, por estos días a su cargo

Dónde estaban las hijas de

Juana Repetto contó cómo es su relación con su ex Sebastián Graviotto y sorprendió al revelar un dato de su vínculo

En medio de su reposo a raíz de las complicaciones en su embarazo, la actriz e influencer habló de su presente junto al padre de sus hijos

Juana Repetto contó cómo es
DEPORTES
Ilusión en marcha: la selección

Ilusión en marcha: la selección argentina de tenis viajó a Bolonia para jugar el Final 8 de la Copa Davis

Comenzó la última fecha del Torneo Clausura: así están las tablas de posiciones y los cruces de octavos de final

Lanús venció 3-1 a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura y llega afilado a la final de la Copa Sudamericana

Tino, el perro de Solana Sierra, debutó con victoria en la Billie Jean King Cup: “Cada vez que me viene a ver, gano”

El campeón del fútbol argentino que dio una profunda reflexión sobre la salud mental: “La pasé mal, me sentía solo”

TELESHOW
El sorpresivo “me gusta” de

El sorpresivo “me gusta” de Maxi López en un posteo contra la China Suárez: “¿Cómo se llama la obra?”

El peculiar look de la China Suárez en la entrevista con Moria Casán que desató comparaciones con Wanda Nara

Jorge Martínez sorprendió al revelar qué estrella europea fue el gran amor de su vida: “Fue una linda relación”

Dónde estaban las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi mientras la China Suárez hacía las entrevistas

Juana Repetto contó cómo es su relación con su ex Sebastián Graviotto y sorprendió al revelar un dato de su vínculo

INFOBAE AMÉRICA

Cómo son las Universidades de

Cómo son las Universidades de la Tercera Edad: ejemplos de Canadá, Bélgica y España

Trump afirmó que demandará a la BBC por hasta 5.000 millones de dólares tras la manipulación del video de su discurso

El régimen de Irán interceptó un petrolero en el estrecho de Ormuz y reavivó tensiones en una de las rutas energéticas más sensibles del mundo

Trinidad y Tobago realizará nuevos ejercicios militares con Estados Unidos en plena escalada con Venezuela

Los aliados occidentales estudian mecanismos para que los inspectores del OIEA puedan analizar el arsenal nuclear de Irán