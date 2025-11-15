Valentina Cervantes eligió al equipo ideal de su paso por MasterChef Celebrity: “Mi dream team”

Valentina Cervantes mostró el amuleto que le dio Enzo Fernández para que la acompañe en el reality (Video: Masterchef Celebrity- Telefe)

La renuncia de Valentina Cervantes a MasterChef Celebrity sorprendió al público argentino y generó especulaciones en el mundo del espectáculo. La influencer, pareja del futbolista Enzo Fernández y madre de dos hijos, decidió abandonar el popular reality culinario de Telefe para regresar a Inglaterra, priorizando el bienestar y la unión de su familia por encima de cualquier compromiso televisivo.

A menos de una semana de su renuncia, y ya instalada en Londres para retomar su vida allí con el mediocampista del Chelsea, Valentina tuvo un gesto con sus ya excompañeros con el aroma a una despedida formal. En su feed de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, la influencer publicó un breve repaso fotográfico de su estadía en el reality. Las instantáneas demuestran la camaradería que surgió en este mes y monedas con sus compañeros, trascendió el espíritu competitivo del certamen y se proyectó en salidas afuera del set.

Valentina Cervantes destacó la camaradería con sus compañeros, como Evangelina Anderson, Walas, Alex Pelao y Julia Calvo

Valentina Cervantes en plena faena con Germán Martitegui, el implacable jurado de MasterChef Celebrity

Valu reflejó la experiencia desde la complicidad con su vecina Evangelina Anderson al vínculo con personajes de otros ámbitos, como el rockero Walas, el influencer Alex Pelao y la actriz Julia Calvo. La modelo se mostró sonriente e integrada al equipo, mostrando también cercanía con Cachete Sierra, y dejó una frase que explica la selección de participantes: “My dream team”, escribió, para denominar al equipo de sus sueños que integró mientras duró la competencia.

También dejó una captura de un momento de suma concentración ante el implacable jurado Germán Martitegui, deslizando que no quedó ningún tipo de rencor con el chef, y otros momentos típicos del programa. Desfilando con su plato al tan temido estrado y escuchando atentamente las devoluciones. Valentina fue de las mejores participantes en las primeras galas del programa y se perfilaba como una competidora de fuste, hasta que se produjo su repentina salida, que no estuvo exenta de polémicas.

Valentina Cervantes desmintió rumores de conflicto con Wanda Nara y aclaró que su decisión fue exclusivamente personal y familiar

Alex Pelao, Cachete Sierra y Evangelina Anderson junto a Valentina Cervantes

Según sus palabras, la principal razón fue la necesidad de estar presente en la vida de su hija Olivia, de cinco años, quien cursa la escuela en Londres y no está acostumbrada a separarse de su madre ni a quedarse al cuidado de niñeras. Cervantes explicó que sus hijos no están habituados a estar con niñeras, ya que ella misma se encarga de su rutina diaria: los acompaña a dormir, los lleva al colegio y los baña. Durante su participación en el programa, Olivia permaneció en Inglaterra junto a su padre, lo que implicó un mes de distancia entre madre e hija, una situación que resultó insostenible para la familia.

La agenda profesional de Enzo Fernández, marcada por compromisos deportivos, dificultó aún más la logística familiar. En los días en que el futbolista debía cumplir con sus obligaciones, Olivia quedaba al cuidado de una niñera, algo a lo que la niña no está habituada. Esta realidad llevó a Cervantes a tomar la determinación de regresar a Londres, convencida de que la prioridad debía ser la estabilidad y el acompañamiento de sus hijos.

Alex Pelao, Julia Calvo, Evangelina Anderson, Germán Martitegui, Walas y Valentina Cervantes en torno a una de las cocinas más famosas del mundo

Durante su participación, Valentina se perfiló como una de las mejores concursantes en las primeras galas del certamen

En este panorama, surgieron rumores que vinculaban la salida de Cervantes a un supuesto conflicto con Wanda Nara, la conductora del reality, quien le habría enviado un mensaje privado a Enzo Fernández. Sin embargo, Valentina desmintió categóricamente estas versiones, afirmando que su decisión no tuvo relación con ningún enfrentamiento ni motivo ajeno a su vida personal y familiar. Aclaró que nunca tuvo la necesidad de hablar en privado con Nara y que sus caminos rara vez se cruzaron fuera del ámbito profesional.