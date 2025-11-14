La tierna postal de Valentina Cervantes junto a su hija Olivia en Londres: “Volvimos a la rutina”

Valentina Cervantes priorizó la vida familiar en Inglaterra junto a sus hijos y Enzo Fernández, alejándose del foco mediático argentino (Video: Instagram)

Después de varios días de exposición mediática por su renuncia a MasterChef Celebrity (Telefe), Valentina Cervantes compartió una nueva imagen en sus redes sociales que rápidamente se viralizó por la ternura y la naturalidad del momento. De regreso en Inglaterra, donde Enzo Fernández continúa con su carrera futbolística en el Chelsea FC, la influencer publicó en sus historias de Instagram una foto abrazada a su hija mayor, Olivia, en pleno reencuentro y ya adaptándose nuevamente a la vida familiar en Londres.

La postal muestra a Valentina y Olivia sonriendo a la cámara, en una calle residencial, envueltas en un clima de cotidianeidad y tranquilidad. La niña aparece con el uniforme rojo del colegio, dejando en claro que el regreso a clases fue inmediato. Valentina acompañó la imagen con un mensaje breve y emotivo: “Volvimos a la rutina. Te amo hija”. La foto generó miles de reacciones y comentarios, especialmente porque simboliza el lugar donde Valentina elige estar en este momento: junto a sus hijos, lejos del ruido televisivo y volviendo a la estabilidad cotidiana de la familia que formó con el volante de la Selección.

Valentina Cervantes compartió una emotiva foto con su hija Olivia tras regresar a Londres y retomar la rutina familiar

Si bien días atrás se había visto el viaje de regreso a Inglaterra junto a Benjamín —el hijo menor de la pareja— y varios momentos divertidos del pequeño durante el vuelo, esta vez la protagonista fue Olivia. La niña, de espíritu risueño y ya integrada plenamente a la vida escolar británica, aparece abrazada a su mamá con una sonrisa que confirma la emoción del reencuentro.

“Ella ya lee en inglés y estuvo viviendo un mes con el papá. No estoy acostumbrada a que mis hijos pasen tanto tiempo sin mí”, había explicado con sinceridad en A La Barbarossa (Telefe). “Mi hija, la que tiene cinco años, Olivia, ella está escolarizada allá, en Inglaterra. Y ahora justo agarré un poco de vacaciones, pero ella estuvo viviendo un mes con el papá allá, sola”.

“Mis hijos no son nenes que estén acostumbrados a estar con niñeras, porque yo no tengo nadie cama adentro. Duermen con nosotros, la llevo yo al colegio, la baño yo. Enzo tiene una agenda muy ocupada... esos dos, tres días, mi hija se tenía que quedar con la niñera, pero no está acostumbrada”, había afirmado, dejando en claro su prioridad.

Cervantes desmintió rumores sobre su salida de MasterChef Celebrity y aclaró que su decisión se debió a sus hijos y no a un escándalo con Wanda Nara (Video: A La Barbarossa, Telefe)

De pronto, el fantasma del conflicto regresó a escena. “Se especuló mucho tu salida de MasterChef relacionado con el tema de Wanda Nara, que se habló en todos los programas. ¿Es eso real?“, le consultaron. El aire se cargó por un instante. “No fue por eso la salida ni nunca sería por eso... no fue real. Por lo menos yo no lo sé, no me enteré de nada”, afirmó, firme. Lo de los mensajes de Wanda, el supuesto escándalo con Enzo, se evaporaba en el estudio. “No, no, me voy por mis hijos”, sentenció. Y, entre risas y silencios, admitió que con Enzo hablaron del tema: “Hablé con Enzo y me dijo que no, eso es lo que sé yo, que no pasó. Pudo haber pasado, pero tengo el ‘no’ seguro”.

Horas atrás, la influencer mostró la tierna sorpresa con la que Enzo Fernández la recibió. En sus historias de Instagram, Cervantes mostró la escena que conmovió a sus seguidores: una entrada repleta de globos dorados, regalos pensados especialmente para los niños, una lujosa bolsa de Louis Vuitton y un ramo gigante de flores frescas. “Así nos reciben”, escribió emocionada, junto a un emoji de corazón. Enzo Fernández había preparado cada detalle, al demostrar un cariño sin reservas. Una imagen de familia y reencuentro, lejos de los flashes y las cámaras del escándalo.