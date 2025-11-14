Teleshow

La tierna postal de Valentina Cervantes junto a su hija Olivia en Londres: “Volvimos a la rutina”

Luego de su experiencia en MasterChef Celebrity y tras las polémicas por su salida, la influencer se mostró en la capital inglesa, retomando la vida cotidiana junto a Enzo Fernández y Benjamín

Guardar
Valentina Cervantes priorizó la vida familiar en Inglaterra junto a sus hijos y Enzo Fernández, alejándose del foco mediático argentino (Video: Instagram)

Después de varios días de exposición mediática por su renuncia a MasterChef Celebrity (Telefe), Valentina Cervantes compartió una nueva imagen en sus redes sociales que rápidamente se viralizó por la ternura y la naturalidad del momento. De regreso en Inglaterra, donde Enzo Fernández continúa con su carrera futbolística en el Chelsea FC, la influencer publicó en sus historias de Instagram una foto abrazada a su hija mayor, Olivia, en pleno reencuentro y ya adaptándose nuevamente a la vida familiar en Londres.

La postal muestra a Valentina y Olivia sonriendo a la cámara, en una calle residencial, envueltas en un clima de cotidianeidad y tranquilidad. La niña aparece con el uniforme rojo del colegio, dejando en claro que el regreso a clases fue inmediato. Valentina acompañó la imagen con un mensaje breve y emotivo: “Volvimos a la rutina. Te amo hija”. La foto generó miles de reacciones y comentarios, especialmente porque simboliza el lugar donde Valentina elige estar en este momento: junto a sus hijos, lejos del ruido televisivo y volviendo a la estabilidad cotidiana de la familia que formó con el volante de la Selección.

Valentina Cervantes compartió una emotiva
Valentina Cervantes compartió una emotiva foto con su hija Olivia tras regresar a Londres y retomar la rutina familiar

Si bien días atrás se había visto el viaje de regreso a Inglaterra junto a Benjamín —el hijo menor de la pareja— y varios momentos divertidos del pequeño durante el vuelo, esta vez la protagonista fue Olivia. La niña, de espíritu risueño y ya integrada plenamente a la vida escolar británica, aparece abrazada a su mamá con una sonrisa que confirma la emoción del reencuentro.

“Ella ya lee en inglés y estuvo viviendo un mes con el papá. No estoy acostumbrada a que mis hijos pasen tanto tiempo sin mí”, había explicado con sinceridad en A La Barbarossa (Telefe). “Mi hija, la que tiene cinco años, Olivia, ella está escolarizada allá, en Inglaterra. Y ahora justo agarré un poco de vacaciones, pero ella estuvo viviendo un mes con el papá allá, sola”.

Mis hijos no son nenes que estén acostumbrados a estar con niñeras, porque yo no tengo nadie cama adentro. Duermen con nosotros, la llevo yo al colegio, la baño yo. Enzo tiene una agenda muy ocupada... esos dos, tres días, mi hija se tenía que quedar con la niñera, pero no está acostumbrada”, había afirmado, dejando en claro su prioridad.

Cervantes desmintió rumores sobre su salida de MasterChef Celebrity y aclaró que su decisión se debió a sus hijos y no a un escándalo con Wanda Nara (Video: A La Barbarossa, Telefe)

De pronto, el fantasma del conflicto regresó a escena. “Se especuló mucho tu salida de MasterChef relacionado con el tema de Wanda Nara, que se habló en todos los programas. ¿Es eso real?“, le consultaron. El aire se cargó por un instante. “No fue por eso la salida ni nunca sería por eso... no fue real. Por lo menos yo no lo sé, no me enteré de nada”, afirmó, firme. Lo de los mensajes de Wanda, el supuesto escándalo con Enzo, se evaporaba en el estudio. “No, no, me voy por mis hijos”, sentenció. Y, entre risas y silencios, admitió que con Enzo hablaron del tema: “Hablé con Enzo y me dijo que no, eso es lo que sé yo, que no pasó. Pudo haber pasado, pero tengo el ‘no’ seguro”.

Horas atrás, la influencer mostró la tierna sorpresa con la que Enzo Fernández la recibió. En sus historias de Instagram, Cervantes mostró la escena que conmovió a sus seguidores: una entrada repleta de globos dorados, regalos pensados especialmente para los niños, una lujosa bolsa de Louis Vuitton y un ramo gigante de flores frescas. “Así nos reciben”, escribió emocionada, junto a un emoji de corazón. Enzo Fernández había preparado cada detalle, al demostrar un cariño sin reservas. Una imagen de familia y reencuentro, lejos de los flashes y las cámaras del escándalo.

Temas Relacionados

Valentina CervantesEnzo FernándezOlivia Fernández

Últimas Noticias

Batalla de egos y sabores en MasterChef: así fue la dura competencia entre Donato de Santis y Germán Martitegui

En una gala especial, los habituales jurados se mezclaron con los concursantes y pusieron a prueba sus conocimientos. Bromas, cruces y una definición tensa

Batalla de egos y sabores

Mario Pergolini alimentó los rumores sobre la posible salida de Soy Rada de su programa: “¿Se va?”

Conocido por su estilo directo, el conductor generó incertidumbre y risas al abordar en vivo a su compañero de Otro día perdido

Mario Pergolini alimentó los rumores

El emotivo discurso de Paco Amoroso en su gran noche junto a Ca7riel en los Latin Grammy: “Nunca es tarde”

Los artistas argentinos brillaron en la ceremonia realizada en Las Vegas por sus canciones y sus looks, pero también por sus palabras

El emotivo discurso de Paco

Pedro Rosemblat habló de la convivencia con Lali Espósito: “Yo soy neurótico y ella disfruta la vida”

El periodista describió el contraste entre su personalidad y la de su pareja, resaltando cómo el vínculo con la artista le permitió descubrir nuevas formas de bienestar

Pedro Rosemblat habló de la

Wanda Nara y Martín Migueles fueron a ver Rocky en su primera salida pública: elogios, aplausos y complicidad

La pareja eligió el fenómeno de la cartelera porteña para mostrarse relajada y feliz, con detalles de exclusividad y una ovación que trascendió las tablas

Wanda Nara y Martín Migueles
DEPORTES
Argentina se enfrentará a México

Argentina se enfrentará a México por el pase a los octavos de final del Mundial Sub 17: hora, TV y formaciones

Con Messi, la selección argentina jugará su último partido del año ante Angola en África: todo lo que hay que saber

Dimitar Berbatov, resiliencia y fútbol: el secuestro que cambió su vida antes de llegar a Manchester

Lanús y Atlético Tucumán abrirán la última jornada del Torneo Clausura: hora, TV y posibles formaciones

La calculadora del descenso con Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz: de la final por la permanencia al posible desempate

TELESHOW
Batalla de egos y sabores

Batalla de egos y sabores en MasterChef: así fue la dura competencia entre Donato de Santis y Germán Martitegui

Mario Pergolini alimentó los rumores sobre la posible salida de Soy Rada de su programa: “¿Se va?”

El emotivo discurso de Paco Amoroso en su gran noche junto a Ca7riel en los Latin Grammy: “Nunca es tarde”

Pedro Rosemblat habló de la convivencia con Lali Espósito: “Yo soy neurótico y ella disfruta la vida”

Wanda Nara y Martín Migueles fueron a ver Rocky en su primera salida pública: elogios, aplausos y complicidad

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania volvió a derribar misiles

Ucrania volvió a derribar misiles hipersónicos y balísticos tras recibir nuevos Patriots

“Una cloaca de dimensiones extraordinarias”: el diagnóstico de Rodrigo Paz sobre el estado institucional de Bolivia

Números preocupantes para China: tuvo el menor crecimiento industrial y de ventas en más de un año

Roma vibra con Bienalsur en el imponente Auditorium Parco della Musica con una muestra que desafía los sentidos

Cómo las algas ayudaron a que la vida marina sobreviviera a la mayor extinción de la Tierra