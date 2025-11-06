Guido Kaczka se sumó a un ensamble vocal para interpretar una canción de AC/DC: “Nos tenés que ayudar”

Guido Kaczka se sumó a un ensamble vocal para cantar una canción de AC/DC (Buenas noches familia. El Trece)

La noche en Buenas noches Familia se transformó cuando un grupo de seis amigos subió al escenario y sorprendió tanto al público como al conductor Guido Kaczka con una exhibición vocal llena de energía y creatividad. La presentación, transmitida por El Trece, se destacó como uno de los momentos más comentados del programa, gracias a la combinación de talento, humor y una interacción espontánea que generó entusiasmo en el estudio.

Desde el inicio, los seis intérpretes utilizaron únicamente sus voces como instrumentos, logrando un ensamble que sobresalió por su precisión y originalidad. El show comenzó con una versión de “Bohemian Rhapsody” de Queen que captó la atención de todos, pero el grupo no se limitó a un solo estilo.

El musical que emocionó a Guido Kaczka en Buenas Noches Familia (Video: Buenas noches Familia. El Trece)

Su repertorio abarcó desde el tango hasta clásicos del rock nacional e internacional, como Soda Stereo y AC/DC. Esta variedad musical demostró la versatilidad de los amigos y mantuvo la expectativa durante toda la actuación.

Uno de los momentos más destacados ocurrió cuando, al interpretar un tema de AC/DC, los participantes invitaron a Guido Kaczka a sumarse a la performance. “Nos tenés que ayudar, nos tenés que dirigir”, le propuso uno de los integrantes del grupo. Y le explicó algunos fundamentos básicos: “Tenés que mover las manos, si las ponés para abajo vamos a cantar como un coro, y si haces cuernos para arriba, vamos a rockear como una banda heavy metal”.

Luego de ensayar durante unos segundos, a los que le sumó una variante de estilo pop moviendo su dedo para adelante, Guido le agarró la mano y comandó un medley hardrockero que incluyó a “Back in Black” de AC/DC y “Walk this way” de Aerosmith, guiando al grupo y aportando su carisma al espectáculo. Tras la intervención, Kaczka elogió al grupo: “Genios, no, nunca había visto esto. ¿Dónde estaban ustedes? Muy bueno, qué bárbaro, cómo suenan, cómo ensamblan. No se confunden”, expresó, resaltando la calidad y el impacto de la presentación.

La reacción del público y del equipo del programa reflejó la magnitud del momento. La actuación de los seis amigos animó la noche y mostró cómo la televisión en vivo puede sorprender y emocionar a través del talento genuino y la interacción espontánea. La participación de Kaczka, reconocido por su cercanía con los participantes y su capacidad para generar climas emotivos, potenció aún más la repercusión del show.

Al concluir la presentación, el conductor destacó el valor del trabajo en equipo y la conexión con la audiencia, dejando en claro que el verdadero reconocimiento está en lograr que el público disfrute de una experiencia única.

La emoción de cada noche

La historia de superación de Pancho que conmovió hasta las lágrimas a Guido Kaczka (Video: El Trece)

La participación de Pancho en el programa Buenas noches Familia de Eltrece generó un momento de profunda emoción al compartir su historia de vida y dedicar una canción a su amigo Beto. Nacido sin extremidades y marcado por el abandono en su infancia, Pancho subió al escenario con el objetivo de obtener el premio para el hogar de Capitán Bermúdez, institución que lo acogió junto a su madre y su tía del corazón y que actualmente alberga a 50 personas.

Durante la emisión, Pancho presentó una composición propia titulada “Canción para Beto”, en la que expresó su gratitud y el apoyo recibido: “Veo sus ojos, los míos. Siento en sus piernas mis pies. Me entiende cuando lo miro y sé muy bien qué va a hacer. Nunca le haría daño a nadie. Pregunta cuándo y por qué. Y cuando alguien me molesta, siempre a mi lado está él. Aunque yo a veces lo rete, más es lo que estamos bien. Siempre empujando mi vida. Gracias, Beto, por nacer”.

Pancho le dedicó una canción a Beto, su amigo, y consiguió conmover a todos en Buenas noches, familia (Eltrece)

La interpretación conmovió tanto a los presentes como al conductor Guido Kaczka, quien, visiblemente emocionado, elogió la letra y afirmó: “Sos un fenómeno”, agregando que la canción merecería ser enseñada en las escuelas.

El gesto solidario de Pancho permitió que el hogar de Capitán Bermúdez recibiera el premio del programa, transformando su participación en un acto de agradecimiento y ejemplo de superación. Además, Pancho mostró el tatuaje en una de sus extremidades con la frase “Para qué quiero pies, si tengo alas”, símbolo de su resiliencia y de los lazos afectivos que lo ayudaron a salir adelante.