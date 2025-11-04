Teleshow

El emocionante reencuentro que vivió Guido Kaczka en vivo con un excompañero de elenco: “¡No lo puedo creer!"

El estudio de Buenas Noches Familia se llenó de recuerdos cuando el conductor descubrió que uno de los invitados fue su compañero de infancia en una popular novela de los ’90

En plena emisión: Guido Kaczka descubrió que uno de los músicos de Coti Sorokin fue compañero suyo en la novela El Árbol Azul (Buenas noches Familia – El Trece)

En cada entrega de Buenas noches Familia (El Trece), Guido Kaczka logra que el estudio se transforme en un escenario imprevisible, donde lo emotivo, lo familiar y lo inesperado conviven y sorprenden al público. Aunque las historias de los participantes y los invitados suelen concentrar la atención, esta vez el protagonista fue el mismo conductor, gracias a un reencuentro tan inesperado como nostálgico con un excompañero de sus primeras épocas en la televisión: Dizzy Espeche, con quien compartió elenco en la ficción infantil El Árbol azul.

Todo sucedió en una noche especial en la que Coti Sorokin fue invitado junto a su banda para acompañar a una familia rosarina y regalarle una velada inolvidable. Pero Coti tenía guardada una sorpresa para Guido. “Igual te quiero presentar a uno. Mira, te voy a presentar a uno. ¿Vos te acordás de El Árbol Azul?”, lanzó el músico mientras gesticulaba con complicidad. Guido, con su memoria activa, dijo que sí, pero no terminaba de adivinar lo que vendría.

Coti insistió, en su guiño nostálgico al acercarse a uno de los integrantes de la banda, y dijo: “¿Te acordás de uno que se llamaba Leoncio?” A Guido le costó ubicarlo. “¿Lo conozco de ahí? ¿A quién? ¿A él? ¿Qué vos actuabas ahí?”, repreguntó sin sacar los ojos de la banda. Y ahí se develó el misterio: Coti señaló a uno de sus músicos. “Sí, actuaba en El árbol azul. Espeche.” Guido no pudo disimular la emoción ni la sorpresa. “¡Espeche! ¡Sí! ¡Busca una imagen de la serie! ¡Poné El Árbol Azul en el buscador! A ver si... ¡Traeme el celular! ¡Es Espeche!

Guido Kaczka en la ficción
Guido Kaczka en la ficción El Árbol Azul (Captura de video)

El estudio entero fue contagiado por el entusiasmo del conductor. “No, Espeche, tremendo. Buscá una imagen a ver si lo encontrás. Me mataste, ¿qué es de tu vida? ¿Y después qué hiciste?”, preguntó, ansioso por saber el presente del excompañero. Dizzy , con una sonrisa y un dejo de humildad, respondió: “Nada, tocando, como siempre.” Guido retrucó: “Pero no, pero ¿cómo como siempre? Conmigo actuabas.”. El artista asintió: “Y después empecé a tocar la guitarra y bueno, me quedé ahí en eso.”

La charla se volvió distendida y cálida. Sorokin, atento y orgulloso de su guitarrista, intervino para recalcar lo talentoso que es Dizzy: “Es uno de los mejores. Este es el uno, olvidate”. Guido no podía menos que reconocer: “Claro. No, en el Árbol Azul no se destacaba tanto”. El intercambio derivó en anécdotas internas: “Una vez tuvo letra, solo una vez. Dijo ‘vamos’, era la palabra y se lo decía a otro”, recordó. Entre risas, se conmovieron con la idea de que aquel pequeño papel juvenil fue solo el principio de una carrera artística brillante.

El conductor celebró encontrarse con
El conductor celebró encontrarse con Dizzy Espeche, con quien compartió elenco en la ficción de los '90 (Buenas noches Familia - El Trece)

El clima nostálgico siguió en aumento cuando Guido recordó el peculiar recorrido de aquella ficción. “Vos sabés que El Árbol Azul es el único programa de televisión que en Argentina arrancó en Volver, como que ya empezó repetido. Yo la primera vez que lo vi acá en Argentina fue ahí. ¿Te acordás que se hacía para Rusia?”, comentó Kackzka, a lo que el músico sumó detalles: “Para Grecia, Rusia…”.

Rápidamente, Guido pidió a la producción la cortina musical del ciclo, aquel tema de Xuxa que quedó grabado en la memoria de una generación. Al encontrar la apertura en YouTube, la emoción fue aun mayor: “Mirá, mirá, poné, ahí va, ahí arranca. Mirá. ¡Ahí estoy, ahí estoy, locutor! Ay, me impresionó verme así tirando arena.... ¡Espeche! Qué recuerdo, Espeche.”

En medio del vaivén de emociones, Guido agradeció a Coti la sorpresa. “Gracias, Coti. Acabás de hacer mucho por mí. Estás haciendo mucho por todos esta noche”, expresó.

