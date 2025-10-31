Guido Kaczka recibió un fuerte reclamo en vivo en Buenas noches Familia: “No suena el bajo”

Buenas noches Familia y un inconveniente técnico

La noche del 30 de octubre de 2025, en el programa Buenas noches Familia, un episodio protagonizado por un niño de 10 años integrante de una banda juvenil de rock captó la atención de la audiencia. Durante la interpretación de “El 38”, un clásico de Divididos, el pequeño interrumpió la presentación al notar que su bajo no funcionaba. Sin ocultar su fastidio, se dirigió al conductor Guido Kaczka y al equipo técnico para exigir una solución inmediata al inconveniente con su instrumento.

El niño, visiblemente molesto, se plantó ante el conductor y expresó con claridad: “No suena el bajo”. Mientras el ambiente en el estudio se tensaba, buscó identificar al responsable del problema y preguntó: “¿Quién es, quién fue?”. Kaczka, sorprendido por la reacción, intervino para calmar la situación y dar espacio al reclamo del joven músico. Se acercó al niño y lo invitó a señalar el problema ante los encargados de sonido, pidiendo explicaciones al equipo técnico: “Ey, ey, ey, no se hagan los giles”. El asistente de sonido aseguró que el bajo ya funcionaba, pero el conductor replicó: “Sí, pero en la canción no sonaba, ¿para qué sirve que suene ahora?”. El pequeño, firme en su postura, afirmó: “Yo no puedo tocar así”.

Guido Kaczka interviene para mediar entre el niño músico y los responsables del sonido en el programa

Aprovechando la oportunidad, el niño se dirigió a la producción del canal y solicitó: “¿Me pueden subir un poquito el bajo?”, acompañando su pedido con una expresión angelical. Su intervención reflejó la espontaneidad y autenticidad que caracterizan a los jóvenes talentos que participan en el programa.

Los ñoquis del 29

En plena visita a los vecinos que viven afuera del estudio, Guido Kaczka fue sorprendido por detalle por el día de los ñoquis (Buenas noches Familia – El Trece)

La rutina de Guido Kaczka se vio alterada por un gesto inesperado que trascendió la pantalla de Buenas noches Familia. Durante una de sus habituales salidas del estudio, el conductor fue recibido por un pequeño vecino disfrazado de Hombre Araña, quien, desde la ventana de su casa, le ofreció un regalo singular: un recipiente con ñoquis caseros, acompañado de un cartel que anunciaba la ocasión especial del 29.

La escena se desarrolló frente a las cámaras del ciclo emitido por El Trece, donde la espontaneidad y el humor de Kaczka encontraron eco en la complicidad del niño. El conductor, sorprendido por el detalle, saludó al pequeño superhéroe con entusiasmo y leyó el mensaje: “Hoy es 29, te amasé ñoquis”.

Guido recibió el recipiente con ñoquis y utensilios por parte de los vecinos (Captura de video)

El niño, orgulloso, extendió el contenedor plástico a través de la ventana, mientras Guido preguntaba con curiosidad si estaban ricos. La respuesta afirmativa del niño dio pie a una broma sobre la dificultad de pasar el bowl por la ventana, lo que llevó a la intervención de la abuela del niño, quien facilitó el acceso por la puerta para entregar el obsequio.

El intercambio culminó con un gesto de afecto: “Gracias Hombre Araña, te quiero”, expresó Kaczka al recibir el recipiente y los cubiertos. El conductor, fiel a su estilo, bromeó sobre la logística de comer los ñoquis en el estudio y la posibilidad de que se enfriaran antes de llegar. Finalmente, un colectivo de la línea 39 le permitió regresar al estudio con el regalo en la mano y la satisfacción de un momento genuino. La relación entre Guido y el niño disfrazado se ha consolidado en las últimas emisiones, convirtiendo al pequeño en uno de los personajes más queridos del programa.

Buenas noches Familia: Guido Kaczka recibió un regalo del mini Hombre Araña y no pasaba por la puerta

En una ocasión reciente, el conductor salió a buscarlo y se encontró con la persiana de la ventana cerrada, lo que generó una reacción divertida ante las cámaras: “¡No está locutor! Ya me cerró la persiana…”, lamentó entre risas. El barrio porteño, lejos de agotar sus sorpresas, propició un nuevo encuentro cuando Kaczka, en ausencia del mini Hombre Araña, se cruzó con una vecina recién llegada a la zona.

La joven, con un maple de huevos en la mano, relató que acababa de mudarse y que reconocía al conductor tanto por la televisión como por verlo pasar caminando. La conversación derivó en temas culinarios, ya que la vecina planeaba preparar panqueques de espinaca y mencionó su origen marplatense. Kaczka, agradecido por la charla espontánea, concluyó: “Te agradezco porque me charlás en la televisión, ¡que comas rico! Me cayó bien, locutor. La mejor gente es la que te encontrás de manera espontánea”.