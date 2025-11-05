Gimena Accardi sorprendió con un inesperado proyecto laboral: “Por dentro estoy gritando”

En medio de los cambios personales en su vida, Gime Accardi expresó su emoción ante el próximo trabajo en el que va a formar parte (Video: Instagram)

A tres meses de ponerle fin a su extensa relación con Nico Vázquez y tras haberse animado a admitir públicamente una infidelidad que sacudió al ambiente artístico, Gimena Accardi decidió mirar hacia adelante y buscar nuevos horizontes en su vida personal y profesional. Lejos de la rutina matrimonial y con una energía renovada, la actriz transita un presente cargado de primeras veces, desafíos y proyectos propios para su futuro laboral, mientras en paralelo se da el flamante romance de su expareja con Dai Fernández, su compañera en Rocky, con quien el actor comparte escenas y hasta un viaje soñado a Nueva York.

Pero la verdadera noticia la dio Gimena en sus redes sociales. Fue en sus historias de Instagram donde sorprendió al mostrar la tapa de un guion, sugiriendo de manera enigmática que hay un nuevo proyecto en puerta que la tendrá como protagonista. Lo más llamativo es que la actriz figura como parte de la idea original, y, lejos de difundir el título, cubrió el nombre con un marcador rosa, sumando aún más misterio al anuncio. “Y se vinieron esas cositas nomás… Estén ligeritos de ropa porque la temporada de Escorpio da mucho calor”, anticipó junto a un emoji de corazón en llamas, como una invitación a que sus fans estén atentos a todo lo nuevo que se viene.

La emoción no quedó solo en palabras. Gimena también eligió compartir un video visiblemente emocionada, cubriéndose la boca como quien no puede contener una alegría interna. "Por dentro estoy gritando“, escribió, dejando traslucir no solo ansiedad por el futuro inmediato, sino también felicidad y orgullo por lo que está por venir. “No puedo contar nada todavía, pero hace mucho que estamos trabajando en este proyecto. Es fuerte. No están listos, ¡y yo creo que tampoco!”, sumó, sin dar más pistas pero dejando alto el listón para la curiosidad de su público.

Sin dar muchas pistas y tapando detalles con resaltadores y una lapicera, la actriz dio un pequeño adelanto de su futuro laboral

El avance profesional llega en un contexto de muchas novedades. Si bien aún no se sabe mucho más sobre su próximo proyecto, es su regreso luego de trabajar en En otras palabras, la obra de teatro que la tuvo como gran figura en la dirección de su expareja, y como de Andrés Gil, actor que en ese entonces fue rumoreado como parte de los motivos de la ruptura. Hoy, ella elige enfocarse en proyectos propios y sigue brillando también en el streaming, sumando su carisma y picardía a las mañanas de Soñé que volaba (Olga).

Además, Gimena aceptó el reto de sumar nuevos matices a su carrera y se animó a explorar territorios inesperados de la mano de la música y el videoclip. El jueves pasado, la actriz formó parte del último video de Lisandro Skar, mostrando un costado rockero, libre y muy poco visto de ella. Frontera entre el cine y el universo audiovisual, Gimena lució un look veraniego de alto impacto: musculosa blanca, minishort de jean, botas texanas y detalles western para una heroína espontánea y divertida que comparte ruta junto a un Skar versión forastero. La química, la improvisación y el clima de viaje con nostalgia y complicidad terminaron de viralizar el material tanto en plataformas musicales como en sus redes.

El outfit que utilizó Gimena en su partición en el videoclip de Lisandro Skar (Instagram)

Este torbellino profesional e introspectivo no opaca el costado humano de Gimena, quien en cada declaración deja en claro que el aprendizaje, los cambios de etapa y la autenticidad siguen marcando su paso por la escena. Entre proyectos teatrales, streaming y videoclips, la actriz demuestra que el deseo de reinventarse y sorprenderse sigue intacto. Ahora, transita su nueva vida acompañada de trabajo, pasión por crear y pequeñas grandes victorias, dispuesta a redescubrirse y compartir cada logro, cada miedo y cada alegría con quienes la siguen desde siempre.