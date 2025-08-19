Teleshow

Gimena Accardi habló sobre la infidelidad a Nico Vázquez: “Me mandé una cagada”

La actriz se refirió a las versiones que circulaban sobre el fin de la relación con el actor después de 18 años

Pablo Andisco

Por Pablo Andisco

Gimena Accardi habló sobre su infidelidad a Nico Vázquez: "Me mandé una cagada" (Sería Increíble. Olga)

El lunes por la noche trascendió que una infidelidad de Gimena Accardi había sido el motivo de la separación con Nicolás Vázquez, generando un nuevo cimbronazo en el mundo del espectáculo. El martes por la mañana, la actriz dio su versión de los hechos que pusieron fin a una relación de más de 18 años.

“Estoy acá, sin dormir, pero siento la necesidad de hablar y aclarar que ayer estuvieron diciendo y me tienen en el ojo de la tormenta”, dijo Accardi al comienzo de Será increíble (Olga). “Si bien siento que no le debo a nadie explicaciones porque fue hablado por cuatro paredes, en la privacidad e intimidad y que se respondió de esa forma sin ser mediáticas. No nos gusta el show, el circo, que opinen, digan, porque resguardamos la intimidad y nuestra pareja”, agregó.

“Cometí errores, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer”, señaló respecto a lo difundido por Ángel de Brito en LAM (América). “La mitad de las cosas es cierta, la otra mitad no y de eso no me voy a hacer cargo”, agregó, sin hacer mayores referencias. Cabe recordar que en el ciclo de espectáculos hablaron de un “tercero en discordia” descrito como un actor de renombre dentro del ambiente artístico argentino. “Es alguien conocido que tiene hijos”, aseguró Yanina Latorre.

La verdadera razón de la ruptura entre Nico Vázquez y Gimena Accardi: una infidelidad

“Sí, en la pareja soy responsable de haberse mandado una cagada en estos 18 años, di las explicaciones a mi marido, que es la persona a la que se lo tenía que explicar”, continuó. Respecto a la reacción de Vázquez, aseguró que “del otro lado hubo entendimiento, me perdonó, me miró a los ojos, me dijo ‘esto a vos no te define’“. Según Accardi, las cosas no estaban del todo bien entre ellos: ”En una relación que venía mal, que veníamos en crisis, hace un año con idas y vueltas, no fue el detonante, pero sí la gota que colmó el vaso”.

