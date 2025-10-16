Nico Vázquez habló de su incipiente relación sentimental con Dai Fernández: “No puedo negar algo que estoy sintiendo”

“Estamos empezando algo y me siento muy bien, se siente bien y no es poca cosa”, declaró Nicolás Vázquez en una entrevista con SQP (América), el ciclo que conduce Yanina Latorre. El actor confirmó que está iniciando una relación sentimental con Dai Fernández, su compañera de elenco, luego de semanas de rumores sobre el vínculo entre ambos, aunque prefiere no ponerle rótulos.
Después de un período personal difícil, el protagonista de Rocky relató: “Hace cuatro meses y medio la estaba pasando mal y ahora me estoy tratando de sentir bien”. Subrayó que la relación es reciente, y explicó: “Es algo muy de días, de que estás empezando con alguien, que estás conociendo en otro lugar. Por una cuestión de respeto, no puedo negar algo que estoy viviendo, porque si mañana me ves con ella caminando en un lugar, soy un mentiroso y me gustaría poder caminar con ella por la calle”.
Al referirse a Gimena Accardi, su expareja, el actor fue categórico: “Nunca me vas a escuchar hablando mal de Gime. Y me animo a decirte que nunca vas a escuchar a Gime hablando mal de mí”. El actor remarcó que mantiene el diálogo y el respeto con su exesposa, y que ambos conocen la verdadera historia detrás del proceso de separación y de su presente sentimental.
Respecto a la exposición mediática que atraviesa, el actor manifestó que desea resguardar el vínculo con su compañera de obra: “La próxima relación mía quiero que sea para adentro. Me van a ver un poco más aburrido, pero me cuesta mucho porque si abrís esa puerta después es muy difícil cerrarla”. No obstante, aclaró que no puede ocultar lo que está viviendo: “Si fuera por mí, no hubiera dicho nada, pero tampoco puedo negar algo que estoy sintiendo”.
Consultado sobre si pondría un título formal al vínculo con Dai Fernández, sostuvo: “No estamos de novios. Estamos empezando algo. Puede ser que sea un vínculo por un rato, como puede ser un vínculo fuerte. Eso lo dirá el tiempo, pero me siento muy bien, eso me da mucha felicidad”.
El actor recalcó que, a pesar de las especulaciones mediáticas en torno a su relación, intenta mostrarse sincero ante el público para evitar malentendidos: “Le quiero mostrar a la gente la realidad. Si mañana me ves caminando con ella y niego algo, es mentira. Estoy empezando algo y no quiero ocultarlo, aunque prefiera la privacidad”.
También Nico Vázquez abordó el tema de los comentarios y el morbo que suele generar la vida personal de los artistas: “Es parte de un negocio, de un morbo y de algo feo”. Remarcó que ambos intentan atravesar juntos este nuevo comienzo y adaptarse a los cambios que supone compartir un romance en la mira pública.
Por último, el actor destacó la autenticidad tanto de su amistad previa con su compañera como del presente: “Eso fue real hace un año, un año y medio. Como esto es real, lo que nos pasa ahora, en otra circunstancia. Es la vida misma, no podés elegir qué te va a pasar”, definió, sus sentimientos.
Unos días antes en Infama (América), el actor se sinceró por primera vez sobre su vínculo con Dai Fernández y dejó en claro que se están conociendo. “No tengo nada para blanquear, no estoy mintiendo, no tengo nada para blanquear”, comenzó diciendo con serenidad,mientras aseguraba que no está en pareja.
Durante la entrevista con Marcela Tauro y el equipo del programa, el actor explicó que se encuentra en una etapa personal de reconstrucción y que, aunque se muestra cercano a su compañera, no hay una relación formal: “Esto no tiene título, porque es algo de hace días. ¿Por qué voy a tener que confirmar algo que no tengo que confirmar?”.