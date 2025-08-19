Quién es Andrés Gil, el presunto tercero en discordia entre Gimena Accardi y Nico Vázquez

Según los usuarios, Gimena Accardi y Andrés Gil compartían una química que superaba la ficción arriba de las tablas (Instagram)

La noche del lunes sumó un nuevo capítulo a la agenda del espectáculo: la separación entre Gimena Accardi y Nico Vázquez fue confirmada semanas atrás, y una infidelidad por parte de la actriz desató la polémica. El anuncio lo dio Ángel De Brito durante la emisión de LAM (América), y el tema explotó inmediatamente en redes sociales, donde la principal incógnita giró en torno al nombre del tercero en discordia.

Desde que la noticia salió a la luz, el nombre de Andrés Gil se repitió en los comentarios y debates virtuales. El actor, pareja y padre del hijo que comparte con Cande Vetrano, trabaja junto a Accardi en la obra de teatro En otras palabras. Mientras Andrés disfrutaba junto a Cande de unos días en Nueva York, donde celebraron el cumpleaños de la actriz y compartieron postales felices, su nombre comenzó a viralizarse en la Argentina. Todo se desencadenó cuando se difundieron fotos y videos de Gimena y su compañero en la obra. Las imágenes mostraron abrazos y gestos de confianza que, según algunos, superaron los límites del personaje que ambos interpretan en la obra, donde son pareja y llevan adelante una relación apasionada en escena.

A medida que la obra dirigida por Vázquez creció en repercusión, la cercanía entre Gil y Accardi se volvió cada vez más visible. En distintas entrevistas y premiaciones, ambos coincidieron y posaron juntos, lo que sumó combustible al fuego de la especulación. El hecho de que el actor se haya convertido en padre junto a Vetrano hace menos de un año, y que al mismo tiempo se mostrara muy unido a Vázquez en redes sociales, amplificó el interés sobre la relación entre todos los involucrados.

Gimena y Andrés en la última edición de los premios ACE (Instagram)

En diálogo con Ciudad Magazine, Gil explicó con humor: “Soy uno más. Me incorporaron a la pareja, estoy a esto de irme a vivir con estos. Está buenísimo, al principio fue incómodo y tuve que incorporarme a códigos que tienen como pareja, pero me recibieron muy bien y con confianza de expresarme desde mi lugar y encontrar mi forma de reincorporarme”. Sus declaraciones, que en su momento parecieron simpáticas, hoy circulan con otra carga entre usuarios que repasan cada detalle de la convivencia teatral y el vínculo personal.

La historia sumó otro punto cuando en un principio algunos rumores sugerían que la infidelidad era de Vázquez con una de sus compañeras de obra. Pero tras la revelación al aire de De Brito, la atención volvió a centrarse en la presunta relación entre Gil y Accardi, una idea que Yanina Latorre ya había expuesto tiempo atrás al hablar de un “enamoramiento” de la actriz sin dar nombres durante SQP (América).

La química de Gil y Accardi traspasaba el escenario, según los usuarios en las redes (Instagram)

Por otro lado, cabe destacar que Andrés no es un nombre nuevo en el ámbito artístico. Su recorrido en los medios incluyó su salto a la fama por Patito Feo, su consolidación en Italia participando en Bailando con las estrellas y en distintas series, y su regreso a la Argentina para continuar una sólida carrera actoral, siempre con un bajo perfil y ajeno a los escándalos... hasta este presente. Su relación con Cande Vetrano, de larga data, incluyó proyectos, viajes y momentos familiares. Aunque nunca anunciaron separación, llamaba la atención que ya no se los viera juntos ni compartieran comentarios públicos sobre la situación.

En julio pasado la escena había sido similar: rumores y versiones en redes que ninguno afrontó de manera directa. Esa vez, Gil respondió en sus historias de Instagram y su gesto fue replicado ampliamente. En X, un usuario celebró la publicación: “¡La casa está en orden!”, haciendo referencia al guiño que el actor le dedicó a Vetrano con una foto de ella mirando televisión y una frase divertida: “¿Acaso se estrenó la mejor serie del año?”, aludiendo a la producción sobre la vida de Menem en Amazon Prime con participación de la actriz. Vetrano replicó el posteo como señal de respaldo y la virtualidad pareció dar por cerrados los rumores. La respuesta de los seguidores osciló entre bromas y alivio.

El gesto que había dado tranquilidad en julio pasado (X)

El actor está en pareja con Cande Vetrano hace años y tienen un hijo en común (Instagram)

Hoy, las redes volvieron a la carga y los seguidores, atentos a cada detalle, retomaron las viejas teorías acerca de la cercanía entre Gil y Accardi, aunque Gime lo negó rotundamente en el descargo que hizo en su programa de Olga, este martes por la mañana.