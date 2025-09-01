Gimena Accardi con Andrés Gil se despidieron de la obra que dirige Nicolás Vázquez: “Sigo llorando”

Gimena Accardi y Andrés Gil se despidieron de la obra 'En otras palabras' tras un año y medio de funciones en todo el país (Video: Instagram)

Después de su última función brindada en la provincia de San Juan, los protagonistas de En otras palabras, Andrés Gil y Gimena Accardi le agradecieron al público que los acompañó por un año y medio a lo largo y a lo ancho de todo el país. Los actores le pusieron punto final a la obra dirigida por Nicolás Vázquez y cerraron un ciclo que finalizó con más polémicas de las que se hubieran imaginado en el inicio.

A través de un reel compartido por la página oficial de Instagram de la obra, se vio las palabras de despedida de la actriz sobre el escenario. “Es nuestro fin de gira, el fin de la obra. Fue nuestra última función. Agradecerles a ustedes, al público, a todo el público que nos ha acompañado hace ya más de un año y medio con esta obra. Gracias”, mientras la audiencia aplaude incesantemente a los actores.

En los comentarios de la publicación, Vázquez, el director de la obra, escribió: “Gracias a cada uno por darlo todo. Hicimos una obra hermosa y única. Orgulloso de todo el equipo que formé. Y gracias al público por tanto amor”. Por su parte, Andrés Gil redactó: “Inolvidable, gracias equipo”, y Accardi puso: “Sigo llorando... Gracias”.

El cierre de las funciones se da en un contexto sumamente polémico: la separación y posterior divorcio de Nico Vázquez y Gimena Accardi después de 18 años de amor, con una infidelidad de parte de la actriz de por medio y con rumores de que Andrés Gil sería el tercero en discordia.

De todas formas, todas las partes se encargaron de desmentir estos dichos y fue la propia expareja la que mostró la buena relación que continúan teniendo tras su divorcio. Y es que a menos de una semana de formalizar su divorcio, el actor sorprendió a todos con un gesto público hacia su expareja. Nico eligió responder a un posteo de Gimena en redes sociales con el emoji de un corazón blanco junto al símbolo del infinito, lo que rápidamente se interpretó como una señal de que, pese a la ruptura, el lazo afectivo entre ambos continúa vigente. El comentario llamó la atención de quienes siguen de cerca la historia de la pareja, quienes no esperaban una reacción tan cercana por parte de Vázquez justo después de un proceso tan difícil.

Gimena Accardi había viajado a Bahía Blanca, ciudad de profundas raíces familiares, para actuar en la obra En otras palabras por primera vez desde la confesión de su infidelidad. Esto no fue todo, sino que viajó con Gil, el supuesto amante, lo que había encendido varios focos de la polémica.

El recuerdo de Gimena Accardi en Instagram al que reaccionó Nico Vázquez tras su divorcio express (Instagram)

Luego de la función la actriz hizo una emotiva publicación en sus historias de Instagram. Allí recordó que en ese lugar habían nacido tanto su madre como su abuela materna. “Venir justo acá este finde fue muy importante para mí”, escribió. También mencionó con entusiasmo el recibimiento del público y la emoción vivida por estar allí en ese momento particular. Compartió la imagen de un entorno campestre, con un molino, el campo y un cielo despejado, evocando recuerdos de su infancia pasados en Pigüé durante los veranos. La reacción de Nicolás a esa imagen fue importante para los seguidores de ambos.

Además, durante las últimas horas, habló de su reacción. Un cronista de Sálvese quien pueda (América TV), le preguntó por su interacción con Gimena vía redes sociales: “Gime subió una foto y se vio que le habías reaccionado”. Con una leve sonrisa, Vázquez confesó por qué le había dado like a la publicación: “Sí, porque tiene que ver con su familia, mi historia, por ende, es un lugar donde íbamos, Pigüé, de donde son sus abuelos, su mamá, Bahía Blanca. Entonces me pegó porque sé que para ella significa un montón. Y uno no se da cuenta, le reaccioné olvidándome que ustedes están atentos a todo”.