Nico Vázquez y Gimena Accardi firmaron los papeles de divorcio

Fue un comienzo de semana cargado de emociones para Gimena Accardi y Nicolás Vázquez luego de que saliera a la luz que Gimena le fue infiel y ambos quedaran en el ojo de la tormenta. Ahora, esta historia llega a un final, ya que la pareja firmó los papeles de divorcio este jueves por la mañana.

Esta noticia la había adelantado Yanina Latorre al aire de SQP (América TV), quien aseguró que todo se había tratado de manera pacífica y que la división de bienes sería equitativa. Las horas pasaron y Paula Varela, al aire de Intrusos, confirmó que los papeles ya se encuentran firmados.

“Firmaron esta mañana, llegaron juntos a firmar. Ya está todo arreglado, así que a partir de ahora lo que gane Nico Vázquez va al bolsillo de Nico Vázquez y lo que facture Gime va al bolsillo de Gime”, comenzó diciendo Varela al aire del programa de espectáculos. Si bien la disolución del matrimonio ya está hecha, la división de bienes es un trámite que lleva un poco más, puesto que tiene que llegar a un acuerdo.

Nico Vázquez y Gimena Accardi están oficialmente divorciados (Foto: Instagram)

Luego de un debate entre los panelistas acerca de como sería este proceso, Marcela Tauro decidió intervenir y aseguró: “Me dicen que él estuvo muy bien, muy generoso, que fue 50 y 50″. Ante esto, Paula volvió a asumir la voz cantante y detalló: “Me dijo que él le va a dar todo lo que corresponda y más también”.

Terminado el tema formal de la cuestión, Karina Iavícoli cambió de tema y pasó a la relación extramatrimonial que tuvo la actriz de Casi Ángeles, que habría sido la gota que colmó el vaso en la relación. Refiriéndose al tercero en cuestión, señaló: “No es ningún random, es alguien conocido. Y lo segundo que me contaron es que Nico Vázquez habría encarado a esta persona de una manera que alguien tuvo que intervenir para separarlos“, contó Karina, generando la sorpresa de sus compañeros.

Al parecer esta persona, a la que siguen sin ponerle nombre y apellido, es alguien cercano al grupo. “A mí me confirman lo mismo que a Karina, que esta persona sí habló con su pareja en ese momento, que no fue ahora, que fue hace tres meses esa charla. Pero que su pareja está remándola, que le cuesta, y que decidió perdonarlo”, sumó Paula y dieron por terminado el tema.

Gime Accardi contó cómo está el día después del escándalo (Video: Olga)

Al día siguiente de confirmar la infidelidad, Accardi continuó con su agenda laboral en Olga y durante el primer programa del que fue parte evito hablar de lo que sucedió el día anterior al aire de la misma pantalla, sin embargo, al halagar a Migue Granados por su actitud positiva no pudo evitar el tema que la tiene en el centro de la tormenta. “Estás en un buen día porque te despertaste temprano, desayunaste rico y sabés que hay una pata menos en la mesa y dijiste ‘Vamos a ajustar’”, fue el elogio que le dio la actriz de Casi Ángeles haciendo referencia a que sentía que no estaba aportando lo habitual al programa.

A esto Granados quiso saber quién era la pata menos y la actriz abrió su corazón: “Yo estoy completamente abajo, es como que no vine”. Con toda la intención de levantarle el ánimo, el conductor le aseguró que estaba radiante, pero Accardi no tardó en negarlo: “No, tengo los ojos más hinchados que vos, imaginate. Tengo más ojeras que vos”.

Volviendo al tema original, Gime siguió con destacando la buena actitud de su compañero: “Ajustaste y te queda muy bien, estás en el prime de la comedia. Estás bien de pelo, estás bien de cutis. Estás gracioso, no sé si yo necesitaba reírme o qué, pero me estás haciendo reír”.