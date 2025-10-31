Del teatro al rock: Gimena Accardi volvió a la actuación en el nuevo videoclip de Lisandro Skar

Gimena Accardi sorprendió a sus seguidores al regresar a la actuación en un formato poco habitual: como protagonista del videoclip “Forastero”, la más reciente producción audiovisual de Lisandro Skar. Este lanzamiento marca el retorno de la actriz a la escena artística tras un periodo de bajo perfil, y la muestra en una faceta rockera y cinematográfica, fusionando su carisma con la energía de la nueva generación del rock argentino.

En el videoclip, interpreta a una mujer sensual y desprejuiciada, encarnando un personaje que se entrelaza con la narrativa de la canción. Su actuación, intensa y espontánea, generó una ola de comentarios positivos en redes sociales, donde los fans celebraron su regreso y destacaron su versatilidad.

La joven compartió en sus redes momentos del rodaje, como cuando condujo un descapotable azul de colección y posó en una estación de servicio, mostrando su característico humor: “Subí que te llevo”, escribió en tono pícaro en una de las imágenes del detrás de escena. En otra publicación, bromeó sobre la experiencia: “Solo diré que manejé muy bien ese autazo de colección y que me comí 14 chupetines, me dio un pico de glucemia”. Además, anticipó su participación performática con un mensaje en Instagram: “Bailo un poco en el nuevo de Lisandro Skar”.

Gimena Accardi mostró el detrás de escena del video que grabó con Lisandro Skar: "Subí que te llevo"

La participación de Accardi en “Forastero” representa un giro en su carrera, alejándose de los escenarios teatrales y la televisión para sumarse al universo musical.

La producción del videoclip se realizó en una ruta bonaerense y en una estación de servicio, bajo la dirección de Francisco Barrachina y el equipo creativo de Skar. La pieza destaca por su estética retro, con tonos cálidos y una ambientación que remite al desierto norteamericano, evocando el cine de los años 70.

La historia se desarrolla en un entorno de carretera, donde Accardi, con un look de alto verano y estilo cowboy —musculosa blanca, minishort de jean, botas texanas y accesorios western—, encarna a una heroína libre y divertida. Skar aparece como un forastero moderno, acompañando a la protagonista en un viaje improvisado. La complicidad entre ambos y la atmósfera nostálgica del video contribuyeron a su rápida viralización en redes sociales, donde el look y la actitud de la artista se convirtieron en tendencia.

La reflexión de Gimena Accardi durante la grabación del videoclip

Lisandro Skar, músico, compositor y productor santafesino de 28 años, se ha consolidado como una de las voces emergentes del rock nacional. Su trayectoria comenzó en la fotografía, pero pronto se volcó a la música, fusionando influencias del rock clásico con una perspectiva contemporánea y letras personales.

Su estilo, caracterizado por guitarras potentes y una voz rasposa, lo acerca tanto a los referentes históricos del género como a una audiencia joven. El tema “Alguien que yo no sé” lo catapultó a la popularidad, y con el lanzamiento de su álbum Rockera —previsto para el 30 de octubre a las 21—, Skar busca reafirmar su identidad artística. La colaboración con Accardi se gestó a través de Migue Granados, cuñado del músico y figura del streaming argentino, quien facilitó el encuentro entre ambos artistas.

De esta manera, la actriz busca dar vuelta la página y dejar atrás su ruptura con Nico Vázquez. Es que poco después de su separación, el actor inició una relación con Dai Fernández, su compañera en el musical Rocky. Ambos se mostraron juntos por primera vez en público, relajados y felices, mientras preparan el primer viaje como pareja oficial. En ese contexto, la atención, inevitablemente, giró hacia aquella que fue durante casi dos décadas el centro emocional de la vida de Nico: Gimena Accardi.

La respuesta llegó rápido y con altura. La actriz decidió enfocar su energía en el trabajo y celebrar una noticia personal: está nominada como mejor coconductora de OLGA en los premios Martin Fierro al streaming. No hubo declaraciones públicas sobre su expareja; en cambio, hubo gratitud y emoción compartidas con sus seguidores.

“En el 2023 fui a Olga sólo por un día y al final me quedé a vivir. Encontré un lugar para ser yo, donde la gente podía conocerme casi al 100%, un lugar para charlar, jugar, crear, escuchar, aprender y divertirme. Conocí gente que hoy son amigos. Fue mi refugio en días duros, mi parque de diversiones en pleno subidón y el planeta al que me voy para olvidarme de todo", escribió la propia nominada en sus redes.