Teleshow

El reproche de Emilia Attias a Luis Ventura en MasterChef Celebrity: “Me hago responsable”

Durante el certamen culinario, la actriz enfrentó al periodista por una información que había dado en el pasado sobre su vida privada

El reproche de Emilia Attias a Luis Ventura (Masterchef Celebrity. Telefe)

La presencia de Luis Ventura en MasterChef Celebrity aporta un show aparte. Su larga trayectoria en el periodismo de espectáculos lo pone a prueba con cada famoso de la competencia, con esa sensación de conflicto permanente. Desde la conductora Wanda Nara, con quien mantuvo una fuerte disputa mediática a esta altura aplacada, cualquiera puede tener alguna asignatura pendiente, como ocurrió durante la última emisión con Emilia Attias.

Todo sucedió al comienzo del certamen, cuando Wanda pasó lista en uno de los equipos y empezó por el periodista de Secretos Verdaderos con una observación sobre su conducta. “Luis, ¿por qué estás un poco apartado del grupo?”, preguntó la conductora, y planteó una duda sobre el día a día de los participantes: “¿Él escribe en el grupo de WhatsApp?”.

Desde la fila de concursantes se escuchó la voz que explicó todo: “No aceptó la solicitud”. Lejos de negarlo, Ventura alegó no saber cómo hacer para sumarse a los grupos de chat y sacó chapa de estar forjado en la era analógica: “No soy un tipo tecnológicamente de avanzada”, esgrimió.

Entonces, la charla se dirigió al universo digital y Wanda introdujo a Sofi Gonet quien estaba al lado del periodista: “Tenés al lado tuyo a la reina de las redes”. Sin embargo, Luis seguía con el rostro inmutable mientras la influencer conocida como La Reini dio otra pista: "Es que no me conoce. El otro día se acercó y me dijo: ‘¿Vos estás de novia con un jugador de fútbol?’ Me pide camisetas de Enzo Fernández, no tiene idea de quién soy“, reveló.

El pase de facturas entre Wanda Nara y Luis Ventura

La confusión, naturalmente, involucraba a Valentina Cervantes, pareja del mediocampista de la selección argentina y también participante del reality. “La Reini es muy parecida a mí, así que puede ser. Se la dejamos pasar esta vez”, concedió.

La charla se puso un poco más intensa cuando irrumpió Emilia Attias, quien dijo que habían almorzado juntos con Luis Ventura, lo que sorprendió a la conductora. “¿Tenían relación de antes del programa?”. La respuesta llegó en forma de reproche: “Sí, desmintiendo cosas. Como, por ejemplo, que yo estaba embarazada y no, no era cierto”, aseguró la actriz, quien actualmente está en pareja con Guillermo Freire luego de más de veinte años con el Turco Naim.

“Tenía una situación donde era el vocero”, intentó desligarse el periodista, aunque finalmente se hizo cargo. “Estoy acá para hacerme responsable. Pero no del bebé”, bromeó, poniendo una tregua hasta el próximo capítulo. “Borrón y cuenta nueva”, aceptó Attias.

En una charla reciente con Teleshow, Ventura expuso su espíritu competitivo a la hora de afrontar este desafío. “Por más que te la quieran edulcorar, todo el mundo va por los cincuenta millones. Esa es la realidad", sentenció. Además, analizó la figura de la conductora, con quien mantiene una relación tirante durante todo su recorrido mediático: “El encanto del programa es ese: la palabra siempre glamorosa de Wanda Nara, que te hace creer que estás en el cielo y en realidad estás en el purgatorio”, explicó con ironía.

Es que la conductora y figura central en la edición actual bordea su rol de hada madrina y algo ingenua con el de jueza implacable, y Ventura lo sabe bien: “Esa es la realidad. En el medio de todo eso se agitan historias y recuerdos y datos y chimentos muchas veces olvidados por la prensa y que ante el resurgimiento de algunas figuras pasadas de momento, más aquellas figuras que tienen rabiosa actualidad, esa convivencia puede llevar a las contingencias más inesperadas”. Y por lo que acaba de suceder con Attias, cabe el dicho de manual: a confesión de partes, relevo de pruebas.

