El ida y vuelta de mensajes entre Maxi López y Daniela Christiansson a la distancia

El exdelantero del Barcelona y la modelo sueca tuvieron un nuevo intercambio que compartieron en redes sociales

El intercambio romántico de mensajes
El intercambio romántico de mensajes entre Maxi López y Daniela Christiansson a la distancia (Instagram)

Hace unos días, Maxi López regresó a la Argentina para reincorporarse a MasterChef Celebrity (Telefe), el reality culinario donde el exfutbolista se mantiene en competencia. Esta decisión implicó una nueva distancia geográfica con su pareja Daniela Christiansson, radicada en Suiza, quien atraviesa la recta final de su embarazo y se ocupa del cuidado de la pequeña Elle, la primera hija de ambos.

Mientras López se adapta al ritmo del programa y a su estadía lejos del hogar, el vínculo se sostiene firme: tanto en las redes sociales como puertas adentro, la pareja da muestras claras de acompañamiento y apoyo a pesar de los kilómetros que los separan y de los rumores que surgieron de un posible distanciamiento.

Daniela Christiansson mostró el apoyo
Daniela Christiansson mostró el apoyo que le da a su pareja, Maxi López, mientras está en Argentina en Masterchef Celebrity (Instagram)

La separación física responde exclusivamente a la apuesta profesional del exdelantero de River Plate, quien eligió instalarse temporalmente en Buenos Aires durante su participación en el programa televisivo. Ante esta circunstancia, Daniela permanece en Suiza junto a la hija que comparten, afrontando el manejo cotidiano del hogar y la expectativa ante el pronto nacimiento de su segundo hijo. Distintas publicaciones de ambos en redes sociales evidencian que la cotidianeidad familiar continúa pese a la distancia, y que el respaldo mutuo permanece firme.

Mientras culmina la etapa de gestación, Christiansson ajusta rutinas para mantenerse cerca del futbolista y celebrar sus pequeñas victorias en el programa. Según muestran en sus cuentas, el impulso familiar viaja sin escalas entre ambos países. Un ejemplo concreto se vio cuando López publicó en sus historias de Instagram una foto de Daniela y la pequeña Elle acostadas en la cama, en Suiza, siguiendo una nueva emisión del reality argentino.

La palabra de Maxi Lopez en su llegada al pais en medio del escandalo de Wanda Nara y Mauro Icardi (Video: Captura TV)

Sobre la imagen, agregó los emojis de una bandera del país europeo, una televisión y un bícep, acompañados por la frase: “Team Maxi Suiza. Haciéndome el aguante en MasterChef Argentina”. La respuesta llegó enseguida por parte de Christiansson, quien no solo republicó la imagen en sus propias historias, sino que le sumó un mensaje simple y directo: “Siempre con vos”.

Mientras su esposo se encuentra en el país trabajando codo a codo con Wanda Nara, la modelo sueca dejó ver a través de Instagram quién la acompaña en los minutos más sensibles y esperados: fue con una imagen de Kika, su fiel mascota, echada a sus pies mientras ella descansaba y se preparaba, en cuerpo y alma, para la inminente llegada de su bebé. “Kika siempre está cerca cuando medito para conectar con el bebé. Ella lo siente”, escribió Daniela, junto a emojis de brillos y corazones, tanto en inglés como en español. La frase, tan simple como poderosa, enfatizó su vínculo con la mascota y dejó en claro lo importante que es para ella contar con esa presencia incondicional en estos días especiales.

Kika, la akita inu que
Kika, la akita inu que acompaña a la familia de Daniela hace cinco años (Instagram)

La historia de Kika es también parte esencial de la familia. La perra, de raza japonesa akita inu, llegó a la vida de la pareja en 2020, como un regalo de Maxi para Daniela, cuando aun vivían juntos en una mansión en Italia. Desde entonces, el paso de la mascota ha sido tan relevante que incluso tiene su propia cuenta en las redes sociales, donde Christiansson suele compartir instantáneas de sus paseos y cumpleaños de la mascota. Como el último, celebrado en junio por sus 5 años de vida, donde no faltaron gestos de ternura cotidiana que lograron que sus cientos de seguidores se conectaran aun más con el presente de la modelo.

La perra también acompañó a Daniela durante el embarazo de Elle, cumpliendo el rol de guardiana y sostén en aquellos días de espera, generando nuevas memorias y sumando esa complicidad que las caracteriza desde el primer día ahora que se acerca el nacimiento del segundo niño.

