Ailén Cova llevó a su hija Alaia por primera vez a la cancha a ver a Alexis Mac Allister: “El amuleto”

Alexis Mac Allister y Ailén Cova, junto con la pequña Alaia

La tarde del partido, en el corazón de Liverpool, una nueva postal de la vida de Alexis Mac Allister se gestó fuera del campo de juego. La imagen lo resume todo: su pareja, Ailén Cova, de pie en la platea, abriga entre sus brazos a la pequeña Alaia, su hija recién nacida. Desde la tribuna y con el estadio iluminado por la furia de la Champions League, la instantánea captura una nueva vida familiar bajo las gradas rojas de Anfield.

No es solo otra fotografía. Es un testimonio del giro profundo que atraviesa el futbolista campeón del mundo. Ailén, licenciada en diseño de indumentaria y textil, se mostró en la imagen con su larguísimo tapado negro, la melena suelta, y la fragilidad de la infancia apretada contra el pecho. Al pie de la imagen, una simple frase dirigida hacia el campo: “Primer partido, te amamos papá, el amuleto”.

La fecha queda marcada: Alaia nació el pasado 22 de septiembre. Apenas días después, la pareja eligió exponer la felicidad íntima a sus seguidores: este momento, aseguran, es el más especial y transformador que han vivido.

Alaia, en brazos de Ailén, viendo por primera vez a su padre en la cancha

Esa jornada, sin embargo, multiplicó los símbolos. Sobre el césped, Alexis Mac Allister enfrentó al poderoso Real Madrid por la Fase Liga de la UEFA Champions League y, a los 60 minutos en Inglaterra, marcó el 1-0 que sentenció la victoria. ¿Fue acaso el eco de la imagen familiar en la tribuna? “El amuleto”, le decían desde la platea.

En los días de gloria futbolística, donde los campeones suelen perderse en el bullicio, Mac Allister elige dedicar una noche al reconocimiento de otro triunfo: la paternidad, el abrazo, la compañía silenciosa en la platea. En la fotografía, la cancha es un escenario lejano. El verdadero centro está entre los brazos de Ailén, en el susurro cotidiano de quienes acaban de formar un hogar lejos de la tierra natal, en Inglaterra.

Allí están todos: el campeón, la madre, la hija, la promesa de que ese primer partido es sólo el inicio.

Alexis Mac Allister compartió imágenes familiares desde Liverpool y mostró su nueva vida como padre primerizo junto a Ailén Cova y Alaia (Instagram)

Los últimos días, incluso, el futbolista no dudó en compartir una serie de imágenes donde resumió el prmer mes de paternidad

En una de las postales más dulces, Mac Allister aparece recostado en el sillón de su casa. Viste una remera blanca, el short de la Selección argentina y sostiene a Alaia en los brazos mientras mira televisión y toma mate. No hay poses, no hay artificio: “El jugador en su rol más íntimo”, dirían muchos, un padre primerizo disfrutando de los pequeños momentos cotidianos.

La cámara también capta otros momentos de celebración. Ailén Cova, sonriente y serena, festeja su cumpleaños número veintisiete en una escena rebosante de ternura. En la mesa, una torta decorada con galletitas de chocolate y una segunda tortita más pequeña con el número “1”. Esa cifra, mínima pero cargada de significado, celebra el primer cumplemes de Alaia. La modelo sostiene a su beba en brazos y sonríe ante la cámara, en un retrato familiar lleno de ternura.

Ailén Cova festejó su cumpleaños y el primer cumplemes de Alaia con una celebración íntima y llena de ternura familiar

El tercer integrante de este nuevo hogar también pide su espacio en el relato. Es Homero, el American Bully que acompaña al futbolista desde hace dos años y se volvió una figura inseparable de su rutina en Inglaterra. En una de las imágenes se esconde bajo una mesa, con gesto curioso, como espiando el mundo que sucede arriba. El perro posa escondido bajo una mesa, con gesto curioso, y completa el retrato hogareño del futbolista argentino.

Homero, el perro American Bully de Alexis Mac Allister, se convirtió en parte inseparable de la familia en su hogar de Inglaterra

La secuencia concluye con otra escena doméstica: Mac Allister en su cocina, sentado y con Alaia en brazos, la observa con devoción. El ambiente moderno y minimalista de su casa actúa como marco de esa calma conquistada, de esa nueva etapa personal en la que el tiempo parece desacelerarse.

Así pasan los días en Liverpool para el campeón del mundo. No hacen falta flashes ni fanfarrias para que el amor por la familia llene el álbum más valioso. Quizás la belleza de esas imágenes resida en lo invisible, en aquello que no puede medirse con los parámetros del fútbol ni de la fama: la felicidad cotidiana y silenciosa que sostiene todo lo demás.