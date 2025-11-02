Carla Calabrese compite con Antonio Banderas por el premio a mejor dirección de escena en el Teatro Musical español

Crédito: gentileza prensa Alejando Veroutis

Carla Calabrese, esposa de Enrique Piñeyro y fundadora de The Stage Company, vive un momento de verdadero orgullo profesional tras el reconocimiento internacional que está recibiendo por su trabajo al frente de Come From Away, el exitoso musical que no solo se impuso en la cartelera porteña y en su gira nacional, sino que ahora acaba de cosechar 12 nominaciones en los premios al Teatro Musical de España. Esta distinción no solo reconoce el talento y la visión de Calabrese como directora y productora, sino también el enorme impacto de la producción argentina.

El fenómeno Come From Away había comenzado en el teatro Maipo, donde durante cuatro años mantuvo un notable suceso de crítica y público, llevando a la histórica sala porteña miles de espectadores y funciones a sala llena. El éxito se replicó en las principales ciudades de la Argentina, con una gira que agotó localidades y sumó una ola de repercusión positiva. Pero el salto definitivo fue la apuesta internacional: entre septiembre de 2024 y marzo de 2025, el musical aterrizó en el Teatro Marquina de Madrid, donde durante siete meses fue aclamado no solo por el público local sino también por la prensa especializada, que elogió tanto la interpretación argentina como la puesta de Calabrese y su equipo creativo.

Las nominaciones a los premios españoles abarcan todos los rubros centrales de la producción argentina: mejor musical; mejor dirección de escena para Carla, donde competirá con nombres de peso como Antonio Banderas, Federico Barrios y Zenón Recalde; dirección musical para Santiago Roso; actuaciones principales y de reparto para Mela Lenoir, Edgardo Moreira, Pepa Luca, Argentino Molinuevo y Gabriela Bevacqua; además de rubros técnicos como coreografía, escenografía, diseño de luces y sonido.

El propio reconocimiento a Calabrese como mejor directora de escena no solo subraya su trayectoria y su mirada innovadora, sino que la pone en diálogo y en competencia directa con figuras icónicas como Banderas, resaltando el valor de la exportación teatral argentina.

Carla habló con Teleshow y se mostró feliz por esta insignia: “Es un honor que nos hayan elegido entre los dos musicales más nominados; doce nominaciones es lo máximo que han otorgado y estamos entre los dos con doce candidaturas. Come from away sigue dándonos satisfacciones y alegrías. En este caso de manera internacional"

Carla tendrá que competir con Antonio Banderas por el premio de dirección de escena

Acerca de su nominación personal, dijo: “Estar nominada como directora teatral en España para estos premios al lado de directores como Antonio Banderas o Zenón Recalde es un privilegio enorme y me siento muy reconocida en todo sentido por la dirección de esta obra”.

“En Argentina -siguió- hemos ganado, además de premios, muchísimo reconocimiento por parte del público y de los medios en cada comentario, con nuestra puesta local como la de Madrid, y para mí en particular sentir ese mismo respeto y cariño de parte de mi familia y de todo mi equipo que lo ha hecho posible es especialmente valioso”.

Y cerró: “España y estas doce nominaciones son un plus glorioso para cerrar estas cuatro temporadas inolvidables y los veinte años de The Stage Company, nuestra productora ahora basada en el Maipo”.

La participación en la gala de los premios al Teatro Musical, que tendrá lugar el 10 de noviembre en el mítico Teatro Calderón de Madrid, será un nuevo desafío y un broche de oro para una temporada consagratoria. Todo el elenco argentino viajará especialmente a España para compartir la velada con las grandes estrellas del género, siendo el homenaje un motivo más de celebración para el teatro musical nacional.

Come form Away recibió 12 nominaciones en España

A la par, la producción ya puso fecha para su despedida definitiva ante el público argentino: las últimas funciones serán el viernes 12 y sábado 13 de diciembre en el Teatro Maipo, cierre de un ciclo que dejará huella en artistas, técnicos y espectadores. La trayectoria de Come From Away bajo la dirección de Carla Calabrese desafía los límites de lo local, demuestra la potencia creativa argentina y consolida el sueño de que, aun en mercados globalizados, la calidad, el talento y la emoción son reconocidos y premiados a nivel internacional. El teatro musical argentino suma así un nuevo capítulo de prestigio, abriéndole camino a próximas generaciones de artistas y directores en escenarios de todo el mundo.