El regreso de “Come from away” al Teatro Maipo suma a Lucila Gandolfo y promete una temporada con novedades

"Come From Away" se reestrena el viernes 27 de junio y se presentará en el Teatro Maipo los viernes, sábados y domingos

La actriz y cantante Lucila Gandolfo se incorpora al elenco de la producción argentina de Come from away en su regreso al Teatro Maipo de Buenos Aires, donde el musical más premiado de Broadway de los últimos años retomará funciones el viernes 27 de junio, tras seis meses de éxito en España. La obra volverá a presentarse los viernes, sábados y domingos, marcando el inicio de su cuarto año consecutivo en cartelera en la Argentina.

La dirección y producción general de la puesta están a cargo de Carla Calabrese, quien lidera un equipo de más de 30 artistas argentinos. El elenco principal está conformado por 15 actores y actrices, entre quienes se encuentran Gabriela Bevacqua, Fede Couts, Sebastián Holz, Mela Lenoir, Fernando Margenet, Argentino Molinuevo, Edgardo Moreira, Silvina Nieto, Agustín Perez Costa, Silvana Tomé, Manu Victoria, Lali Vidal, Pato Witis y Fátima Seidenari. La música en vivo está a cargo de Santiago Rosso, Tomás Horestein, Santiago Molina, Maximiliano Cataldi, Natacha Tello, Juan Denari, Paula Solange Morales y Pablo Mengo. La llegada de Lucila Gandolfo al elenco suma una figura reconocida y galardonada a la producción.

La versión argentina del musical "Come From Away" viene de presentarse en Madrid

El equipo creativo de la obra incluye a Sergio Albertoni como director de producción, Santiago Rosso como director musical, Sebastián Mazzoni en la dirección vocal, Agustín Pérez Costa como director coreográfico, Tadeo Jones en la dirección de arte y escenografía, y Gonzalo Gonzalez a cargo de la iluminación. CFA2025.JPG detalló que la producción está a cargo de The Stage Company, responsable de otros títulos internacionales en la Argentina como “El Curioso Incidente del Perro a Medianoche”, “Shrek, el Musical” y “Consentimiento”.

La trama de Come from away se basa en hechos reales ocurridos el 11 de septiembre de 2001, cuando, tras los atentados a las Torres Gemelas en Estados Unidos, siete mil pasajeros de vuelos internacionales fueron desviados y aterrizaron en la isla de Gander, en Terranova, Canadá, permaneciendo allí durante cinco días. En esa hora crítica, 38 aviones fueron redirigidos a Gander, lo que provocó que la población del pequeño pueblo canadiense se duplicara o incluso triplicara en cuestión de minutos. Los habitantes de Gander ofrecieron hospitalidad y apoyo a los pasajeros, quienes, según la obra, recuperaron su fe en la humanidad gracias a la solidaridad y calidez recibidas.

"Come From Away" cuenta una historia real ocurrida luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001

El musical, que se presenta como una celebración del espíritu humano y la empatía, ha sido reconocido tanto por la crítica como por el público. La versión argentina de Come from away ha recibido 7 premios Hugo, 2 premios Ace, 23 nominaciones a los premios Hugo, 13 nominaciones a los premios Ace, 7 nominaciones a los premios Tony, 1 nominación al Grammy 2017 y 4 premios Olivier 2019. La producción dirigida por Carla Calabrese es la única versión que se ha presentado en dos países de habla hispana: Argentina y España.

Durante su reciente temporada en el Teatro Marquina de Madrid, la obra fue ovacionada tanto por la prensa como por el público. Las críticas en la península ibérica destacaron la calidad artística y la emotividad de la puesta argentina, que logró consolidarse como un suceso teatral internacional.

Desde su estreno mundial en 2015, Come from away se ha representado en ocho países: Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda, Corea, Australia, España y Argentina. La versión argentina se ha mantenido en cartelera de manera ininterrumpida desde 2022 en el Teatro Maipo de Buenos Aires, consolidándose como un fenómeno dentro de la escena teatral local.

[Fotos: prensa “Come From Away”]