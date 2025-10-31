Quién es Dulceida, la influencer española creadora de los Premios ÍDOLO

"Todo el talento de los creadores de contenido en las redes merecían reconocimiento, para eso están los Premios ÍDOLO", explica

Este viernes (31 de octubre) llega la gran noche de los Premios ÍDOLO Argentina, el único galardón exclusivo dedicado a los creadores de contenido digital e influencers del país. Una segunda edición que promete reunir, como pocas veces, a las figuras más influyentes y populares del universo digital local. La cita es en el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro, y será transmitido en vivo por Telefe y Streams Telefe.

“La primera edición fue en España en 2022. Allá había muchos premios (de música, cine, y así) pero no para los creadores de contenido digital. Yo conocía los Blogger Awards de Estados Unidos y pensaba: tengo que hacer algo para los creadores de contenido, que sea una gran noche, como la tiene el cine con sus Goya. Y creo que vamos por muy buen camino. De hecho, en España, con cuatro ediciones, los ÍDOLO son una referencia para el mundo de las redes. Y espero que acá, en Argentina, suceda lo mismo”.

Quien está hablando es nada menos que la “madre de la criatura”, la española Aida Domenech Pascual, creadora de los Premios ÍDOLO, más conocida en el ecosistema de influencers digitales como Dulceida, una de sus figuras más emblemáticas y versátiles. Desde sus inicios en el mundo de la moda hasta su consolidación como referente en redes sociales, su trayectoria ha estado marcada por la innovación, la visibilidad y la capacidad de conectar con millones de seguidores.

Nacida en Badalona, Barcelona, el 23 de octubre de 1989, Dulceida comenzó su andadura profesional en 2009, cuando abrió un blog homónimo que, en un principio, funcionó como un espacio personal para compartir su pasión por la moda. Este proyecto, que surgió como una afición, se transformó progresivamente en una plataforma profesional. A través de su blog, Domènech no solo exhibía prendas y accesorios de diversas marcas, sino que también relataba episodios de su vida cotidiana, lo que contribuyó a forjar una comunidad fiel y participativa.

La expansión de su presencia digital fue decisiva para su crecimiento. Dulceida trasladó su actividad a otras redes sociales, donde el contenido sobre moda, belleza y estilo de vida se convirtió en su sello distintivo. Actualmente, su cuenta de Instagram supera los 3.5 millones de seguidores, mientras que en YouTube cuenta con más de 2 millones de suscriptores. Esta proyección la posicionó como una de las creadoras de contenido más influyentes del ámbito hispanohablante.

El reconocimiento a su labor llegó en 2014, cuando fue galardonada con el Best Style Fashion Blog durante la Berlín Fashion Week. Este premio marcó el inicio de una serie de distinciones que han acompañado su carrera y han consolidado su reputación en el sector.

En el verano de 2016, Dulceida organizó la primera edición del festival Dulce Weekend, un evento que fusionó moda y música, reuniendo marcas, conciertos de DJ’s y la actuación de Carlos Sadness. El festival celebró cuatro ediciones y congregó a 15.000 personas. Ese mismo año, publicó su primer libro, Dulceida. Guía de estilo, editado por Libros Cúpula, que recopila fotografías tomadas durante un año de viajes y en su ciudad natal, además de abordar aspectos personales como el amor, la amistad y las experiencias viajeras.

Soy lo que soy

En el ámbito personal, la vida de Dulceida ha estado marcada por la apertura y la visibilidad. Tras una relación con el fotógrafo Sergi Gómez, en 2015 hizo pública su bisexualidad a través de sus redes sociales y presentó a su pareja, Alba Paul Ferrer. En 2016 celebraron una ceremonia simbólica en Sitges. Aunque en 2021 anunciaron su separación, en 2023 retomaron su relación y en diciembre de ese año formalizaron su unión con una boda civil.

El 15 de octubre de 2024, la pareja dio la bienvenida a su primera hija, Aria Paul Domènech. Para ello recurrieron al método ROPA (Recepción de Ovocitos de la Pareja), mediante el cual los óvulos de Alba fueron fecundados e implantados en el útero de Dulceida, quien llevó adelante el embarazo.

La diversificación de su actividad profesional ha sido constante. En 2017, Dulceida lanzó la fragancia Mucho amor by Dulceida, distribuida a través de su tienda en línea DulceidaShop. Un año más tarde, en enero de 2018, debutó en la pasarela de la 080 Barcelona Fashion desfilando para Ze García, diseñador barcelonés especializado en prendas de lujo.

Fotos: Instagram @dulceida