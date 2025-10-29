Teleshow

Los Premios ÍDOLO 2025 anunciaron una nueva categoría: quiénes son las dos archirrivales nominadas

La gala de este viernes en el Tattersall del Hipódromo de San Isidro suma una nueva categoría que enfrenta a dos referentes de la farándula digital que están enfrentadas en una guerra sin cuartel

Hugo Martin

Por Hugo Martin

Guardar
Wanda Nara, La China Suárez,
Wanda Nara, La China Suárez, Nicolás Vázquez, Paula Chaves y Evangelina Anderson: cinco para uno de los Premios Ídolo Celebrity

La próxima edición de los Premios ÍDOLO Argentina presentará una novedad que genera gran expectativa en el mundo digital y del espectáculo.

La organización de los Premios ÍDOLO anunció la incorporación de la categoría ÍDOLO CELEBRITY como una de las principales novedades de esta segunda edición en el país. Esta distinción busca reconocer a celebridades que han logrado destacarse tanto en los medios tradicionales como en el universo digital. Entre los nominados se encuentran Nicolás Vázquez, Wanda Nara, Paula Chaves, Eugenia Suárez y Evangelina Anderson, todos con trayectorias que trascienden la televisión y se consolidan en plataformas digitales.

Wanda Nara, en un nuevo
Wanda Nara, en un nuevo enfrentamiento con La China Suárez, esta vez en los Premios Ídolo

El enfrentamiento dentro de los nominados entre Wanda y La China suma un atractivo especial a la competencia. Ambas han protagonizado episodios de alta exposición mediática y su rivalidad se ha convertido en uno de los temas más comentados en la cultura digital argentina. La nominación de las dos en la misma terna no solo reaviva el interés del público, sino que también refleja el impacto de las figuras de la farándula en el ecosistema de influencers Argentina y creadores de contenido. Infobae subrayó que la expectativa por este duelo trasciende el ámbito de los seguidores habituales de las redes, atrayendo la atención de un público más amplio interesado en la dinámica entre celebridades y plataformas digitales.

El evento se celebrará el viernes 31 de octubre de 2025 en el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro, reuniendo a las figuras más influyentes de las redes sociales y la televisión argentina, y será transmitida en vivo por Telefe y Streams Telefe, lo que permitirá que la audiencia siga de cerca cada momento de la gala.

La China Suárez, nominada en
La China Suárez, nominada en la categoría Ídolo Celebrity

Los Premios ÍDOLO nacieron en Madrid en 2021 por iniciativa de la influencer Dulceida y se consolidaron rápidamente como el principal reconocimiento para creadores de contenido digital en España y, desde 2024, en Argentina. La primera edición local, celebrada en agosto de 2024, reunió a más de 400 creadores y celebridades de distintos ámbitos, marcando un hito en la industria digital del país. El galardón, que en esta edición contará con 25 categorías que abarcan desde moda hasta deportes y música, se ha convertido en el mayor símbolo de pertenencia y consagración para quienes desarrollan su carrera en el entorno digital, según destacó Infobae.

Con la incorporación de la nueva categoría, este es el total de los nominados y rubros:

Ídolo Celebrity

  • Nico Vázquez
  • Wanda Nara
  • Paula Cháves
  • Eugenia Suárez
  • Evangelina Anderson

Beauty

  • Cande Copello
  • Sofi Gonet
  • Joaco Vázquez
  • Tuli Acosta
  • Dadatina

Contenido creativo

  • Fran Gómez
  • Julieta Coria
  • Juli Savioli
  • Marti Benza
  • Fermín Bo

Gastronomía

  • Inutilísimas
  • Las recetas de Simón
  • Paulina Cocina
  • Gastón Soffritti
  • Mon Petit Glouton
Paulina Cocina, una de las
Paulina Cocina, una de las nominadas

Experiencias gastronómicas y/o culturales

  • La chica del brunch
  • Buenosaires.Ar
  • Turista en Buenos Aires
  • Buenos paladaires

Health

  • Laura Romano
  • Soy mamá y pediatra
  • Dr. La Rosa
  • Sofi Calvo

Sports

  • Juli Puente
  • Lucas Ortega
  • El Rufián
  • Cata Guimarey
  • Tomás Mazza
Momi Giardina, nominada en Humor
Momi Giardina, nominada en Humor & Entretenimiento

Humor &amp; Entretenimiento

  • Momi Giardina
  • Martín Garabal
  • Martín Dardik
  • Lucho Mellera
  • Pelao Khe

Lifestyle

  • Michelle Masson
  • Stephie Demner
  • Zaira Nara
  • Lizardo Ponce
  • Santi Talledo

Moda

  • Delfi Ferro
  • Zuzu Coudeu
  • Sofi Gonet
  • Papryka
Milagros Hadad, nominada en la
Milagros Hadad, nominada en la categoría Podcast por La Fórmula

Podcast

  • La fábrica podcast
  • Sofi Carmona (Hablando de algo con alguien)
  • La fórmula podcast (Mili Hadad)
  • Futuro en construcción (Santiago Bilinkis)
  • Ferné con Grego

Emprendimiento

  • Yerba Cósmico by Sam Trottier y Hernan Regiardo
  • Almendra by Cande Molfese
  • Diabla by Delfi Ferro
  • Polenta by Nacho Elizalde

Streamer

  • Luquita Rodríguez
  • Coker
  • Davo Xeneize
  • Mernuel (Mernosketty)
Martín Cirio, en competencia como
Martín Cirio, en competencia como streamer más viral (Candela Teicheira)

Streamer más viral

  • Martín Cirio
  • Momo
  • Davo Xeneize
  • Mernuel (Mernosketti)

Tik Toker

  • Mar Cosca
  • Santi Ravier
  • Juli Castro
  • Mati Spano
  • More Andrade

Youtuber

  • Angie Velasco
  • Matías Bottero
  • Ian Lucas
  • Bri Domínguez

Viajes

  • Pasaje en mano
  • Tupi Saravia
  • Drea León
  • Modo Turista

Actualidad

  • Beltrán Briones
  • Ahorrando con Cami
  • Mujer Financiera
  • Mai Pistiner
  • Lara López Calvo
Mai Pistiner, nominada en la
Mai Pistiner, nominada en la categoría "Actualidad" (Crédito: Gaston Taylor)

Cultura, ciencia y tecno

  • Fer Carolei
  • La Joya Agro
  • Almendra Veiga
  • Celeste Giardinelli

Revelación

  • Cris Vanadía
  • Juli Manzotti
  • Marcos Giles
  • Fede Popgold
  • Mermnuel (Mernosketti)

Emergente

  • Agus García
  • Titi Tcherkaski
  • Tobi Juárez
  • Facturita
  • El gordo y el flako
  • Daniela Clara
  • Luchi Patrone
  • Teo D’elía
  • Agos Palazzolo
  • Agustina Provenzani

Ídolo al volante

  • Dino Di Palma
  • Barcatini
  • Aixa Franke
  • Martín Gallego

Ídolo futbolero

  • Gastón Edul
  • Davo Xeneize
  • Sofi Martínez
  • Jero Freixas
  • Pollo Álvarez

Momento más viral

  • Conicet: Estrella de mar
  • Pollo Álvarez con De Paul
  • Paren La Mano: Bailando Todos
  • Alonso Spiderman
  • Tapados De Laburo: Oreo Mortedor
  • Mernosketti y ‘Tu jardín con enanitos’
  • Domi Faena le pone aceite de oliva al auto
  • AYSA y Joaquín Levinton
  • Spreen debutando en fútbol argentino
  • Canción Diego Castro: La Totona
  • BRG Talent by Brunenger: Pedo Beatbox

Canción más viral

  • Si un día estás sola - Crossover #7 Big One, Emanero, V. Merlo
  • En otra Vida - Yami Safdie, Lasso
  • Hasta la luna - Bauti Mascia, The la planta, Q´Lokura, Meri Deal, Marama
  • Favorita - Ángela Torres
  • Tu jardín con enanitos - Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramkyen los controles

Ídolo musical

  • La T y la M
  • Yami Safdie
  • Ángela Torres
  • Emanero

Temas Relacionados

Premios Ídolo ArgentinaWanda NaraEugenia SuárezÍdolo CelebrityInfluencers ArgentinaSalón Tattersall del Hipódromo de San IsidroTelefe

Últimas Noticias

Ángela Leiva compartió el insólito destino europeo en el que quedó varada: “Cinco horas arriba del avión”

La cantante vivió una aventura inesperada al quedar atrapada en Islandia por una tormenta histórica, pero no perdió el humor ni el mate, y compartió cada momento con sus seguidores en redes sociales

Ángela Leiva compartió el insólito

Las fotos de Nicolás Vázquez y Dai Fernández, enamorados: “Muy relajaditos a la tarde”

En SQP presentó Yanina Latorre imágenes de los actores juntos, fuera del teatro, compartiendo una salida luego de confirmar que se están conociendo

Las fotos de Nicolás Vázquez

La ironía que Beto Casella le dedicó a Edith Hermida: “Te ofrezco progresar y vos te querés quedar acá”

La salida que el conductor tendría de El Nueve y su posible desembarco en América generó un ida y vuelta con su histórica panelista, quien sería la elegida para ocupar su lugar en la emisora al frente del ciclo

La ironía que Beto Casella

Ámbar de Benedictis publicó los libros que le recomienda su madre, Juana Viale

Esta vez, la bisnieta de Mirtha mostró en las redes una pista de su perfil más intelectual: de Mariana Enríquez a Sarmiento, pasando por Nabokov y Simone de Beauvoir

Ámbar de Benedictis publicó los

Marixa Balli contó cuál es su regla de oro en el amor: “No te lo recomiendo”

La actual participante de MasterChef Celebrity sorprendió con su consejo amoroso en Sería Increíble, mezclando humor y experiencia

Marixa Balli contó cuál es
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron e imputaron a un

Detuvieron e imputaron a un ex concejal en una causa por cinco abusos sexuales a menores

Qué dice un estudio global sobre tres de los medicamentos GLP-1 para bajar de peso

Presupuesto 2026: el Gobierno ratificó que no aplicará la ley de financiamiento universitario

Una mujer se lesionó la cadera en un sendero del Parque Nacional Lanín y tuvo que ser rescatada

Tras un control médico de rutina, el intendente de Córdoba Capital debió pedir licencia para ser operado

INFOBAE AMÉRICA
Todo lo que se sabe

Todo lo que se sabe de la operación policial más letal de Brasil, que dejó más de 100 muertos en Río de Janeiro

El partido centrista D66 se impone en las elecciones de Países Bajos y frena el avance de la extrema derecha

Persecución en Venezuela: la dictadura de Maduro secuestró a dos trabajadores vinculados a la familia de María Corina Machado

El huracán Melissa dejó decenas de muertos en el Caribe y redujo viviendas cubanas a escombros

Tras la letal operación policial en Río de Janeiro, Brasil lanzó una fuerza conjunta para combatir el crimen organizado

TELESHOW
Ángela Leiva compartió el insólito

Ángela Leiva compartió el insólito destino europeo en el que quedó varada: “Cinco horas arriba del avión”

Las fotos de Nicolás Vázquez y Dai Fernández, enamorados: “Muy relajaditos a la tarde”

La ironía que Beto Casella le dedicó a Edith Hermida: “Te ofrezco progresar y vos te querés quedar acá”

Ámbar de Benedictis publicó los libros que le recomienda su madre, Juana Viale

Marixa Balli contó cuál es su regla de oro en el amor: “No te lo recomiendo”