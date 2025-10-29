Los Premios ÍDOLO 2025 anunciaron una nueva categoría: quiénes son las dos archirrivales nominadas

Wanda Nara, La China Suárez, Nicolás Vázquez, Paula Chaves y Evangelina Anderson: cinco para uno de los Premios Ídolo Celebrity

La próxima edición de los Premios ÍDOLO Argentina presentará una novedad que genera gran expectativa en el mundo digital y del espectáculo.

La organización de los Premios ÍDOLO anunció la incorporación de la categoría ÍDOLO CELEBRITY como una de las principales novedades de esta segunda edición en el país. Esta distinción busca reconocer a celebridades que han logrado destacarse tanto en los medios tradicionales como en el universo digital. Entre los nominados se encuentran Nicolás Vázquez, Wanda Nara, Paula Chaves, Eugenia Suárez y Evangelina Anderson, todos con trayectorias que trascienden la televisión y se consolidan en plataformas digitales.

Wanda Nara, en un nuevo enfrentamiento con La China Suárez, esta vez en los Premios Ídolo

El enfrentamiento dentro de los nominados entre Wanda y La China suma un atractivo especial a la competencia. Ambas han protagonizado episodios de alta exposición mediática y su rivalidad se ha convertido en uno de los temas más comentados en la cultura digital argentina. La nominación de las dos en la misma terna no solo reaviva el interés del público, sino que también refleja el impacto de las figuras de la farándula en el ecosistema de influencers Argentina y creadores de contenido. Infobae subrayó que la expectativa por este duelo trasciende el ámbito de los seguidores habituales de las redes, atrayendo la atención de un público más amplio interesado en la dinámica entre celebridades y plataformas digitales.

El evento se celebrará el viernes 31 de octubre de 2025 en el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro, reuniendo a las figuras más influyentes de las redes sociales y la televisión argentina, y será transmitida en vivo por Telefe y Streams Telefe, lo que permitirá que la audiencia siga de cerca cada momento de la gala.

La China Suárez, nominada en la categoría Ídolo Celebrity

Los Premios ÍDOLO nacieron en Madrid en 2021 por iniciativa de la influencer Dulceida y se consolidaron rápidamente como el principal reconocimiento para creadores de contenido digital en España y, desde 2024, en Argentina. La primera edición local, celebrada en agosto de 2024, reunió a más de 400 creadores y celebridades de distintos ámbitos, marcando un hito en la industria digital del país. El galardón, que en esta edición contará con 25 categorías que abarcan desde moda hasta deportes y música, se ha convertido en el mayor símbolo de pertenencia y consagración para quienes desarrollan su carrera en el entorno digital, según destacó Infobae.

Con la incorporación de la nueva categoría, este es el total de los nominados y rubros:

Ídolo Celebrity

Nico Vázquez

Wanda Nara

Paula Cháves

Eugenia Suárez

Evangelina Anderson

Beauty

Cande Copello

Sofi Gonet

Joaco Vázquez

Tuli Acosta

Dadatina

Contenido creativo

Fran Gómez

Julieta Coria

Juli Savioli

Marti Benza

Fermín Bo

Gastronomía

Inutilísimas

Las recetas de Simón

Paulina Cocina

Gastón Soffritti

Mon Petit Glouton

Paulina Cocina, una de las nominadas

Experiencias gastronómicas y/o culturales

La chica del brunch

Buenosaires.Ar

Turista en Buenos Aires

Buenos paladaires

Health

Laura Romano

Soy mamá y pediatra

Dr. La Rosa

Sofi Calvo

Sports

Juli Puente

Lucas Ortega

El Rufián

Cata Guimarey

Tomás Mazza

Momi Giardina, nominada en Humor & Entretenimiento

Humor & Entretenimiento

Momi Giardina

Martín Garabal

Martín Dardik

Lucho Mellera

Pelao Khe

Lifestyle

Michelle Masson

Stephie Demner

Zaira Nara

Lizardo Ponce

Santi Talledo

Moda

Delfi Ferro

Zuzu Coudeu

Sofi Gonet

Papryka

Milagros Hadad, nominada en la categoría Podcast por La Fórmula

Podcast

La fábrica podcast

Sofi Carmona (Hablando de algo con alguien)

La fórmula podcast (Mili Hadad)

Futuro en construcción (Santiago Bilinkis)

Ferné con Grego

Emprendimiento

Yerba Cósmico by Sam Trottier y Hernan Regiardo

Almendra by Cande Molfese

Diabla by Delfi Ferro

Polenta by Nacho Elizalde

Streamer

Luquita Rodríguez

Coker

Davo Xeneize

Mernuel (Mernosketty)

Martín Cirio, en competencia como streamer más viral (Candela Teicheira)

Streamer más viral

Martín Cirio

Momo

Davo Xeneize

Mernuel (Mernosketti)

Tik Toker

Mar Cosca

Santi Ravier

Juli Castro

Mati Spano

More Andrade

Youtuber

Angie Velasco

Matías Bottero

Ian Lucas

Bri Domínguez

Viajes

Pasaje en mano

Tupi Saravia

Drea León

Modo Turista

Actualidad

Beltrán Briones

Ahorrando con Cami

Mujer Financiera

Mai Pistiner

Lara López Calvo

Mai Pistiner, nominada en la categoría "Actualidad" (Crédito: Gaston Taylor)

Cultura, ciencia y tecno

Fer Carolei

La Joya Agro

Almendra Veiga

Celeste Giardinelli

Revelación

Cris Vanadía

Juli Manzotti

Marcos Giles

Fede Popgold

Mermnuel (Mernosketti)

Emergente

Agus García

Titi Tcherkaski

Tobi Juárez

Facturita

El gordo y el flako

Daniela Clara

Luchi Patrone

Teo D’elía

Agos Palazzolo

Agustina Provenzani

Ídolo al volante

Dino Di Palma

Barcatini

Aixa Franke

Martín Gallego

Ídolo futbolero

Gastón Edul

Davo Xeneize

Sofi Martínez

Jero Freixas

Pollo Álvarez

Momento más viral

Conicet: Estrella de mar

Pollo Álvarez con De Paul

Paren La Mano: Bailando Todos

Alonso Spiderman

Tapados De Laburo: Oreo Mortedor

Mernosketti y ‘Tu jardín con enanitos’

Domi Faena le pone aceite de oliva al auto

AYSA y Joaquín Levinton

Spreen debutando en fútbol argentino

Canción Diego Castro: La Totona

BRG Talent by Brunenger: Pedo Beatbox

Canción más viral

Si un día estás sola - Crossover #7 Big One, Emanero, V. Merlo

En otra Vida - Yami Safdie, Lasso

Hasta la luna - Bauti Mascia, The la planta, Q´Lokura, Meri Deal, Marama

Favorita - Ángela Torres

Tu jardín con enanitos - Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramkyen los controles

Ídolo musical

La T y la M

Yami Safdie

Ángela Torres

Emanero