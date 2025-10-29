Los Premios ÍDOLO 2025 anunciaron una nueva categoría: quiénes son las dos archirrivales nominadas

La próxima edición de los Premios ÍDOLO Argentina presentará una novedad que genera gran expectativa en el mundo digital y del espectáculo.
La organización de los Premios ÍDOLO anunció la incorporación de la categoría ÍDOLO CELEBRITY como una de las principales novedades de esta segunda edición en el país. Esta distinción busca reconocer a celebridades que han logrado destacarse tanto en los medios tradicionales como en el universo digital. Entre los nominados se encuentran Nicolás Vázquez, Wanda Nara, Paula Chaves, Eugenia Suárez y Evangelina Anderson, todos con trayectorias que trascienden la televisión y se consolidan en plataformas digitales.
El enfrentamiento dentro de los nominados entre Wanda y La China suma un atractivo especial a la competencia. Ambas han protagonizado episodios de alta exposición mediática y su rivalidad se ha convertido en uno de los temas más comentados en la cultura digital argentina. La nominación de las dos en la misma terna no solo reaviva el interés del público, sino que también refleja el impacto de las figuras de la farándula en el ecosistema de influencers Argentina y creadores de contenido. Infobae subrayó que la expectativa por este duelo trasciende el ámbito de los seguidores habituales de las redes, atrayendo la atención de un público más amplio interesado en la dinámica entre celebridades y plataformas digitales.
El evento se celebrará el viernes 31 de octubre de 2025 en el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro, reuniendo a las figuras más influyentes de las redes sociales y la televisión argentina, y será transmitida en vivo por Telefe y Streams Telefe, lo que permitirá que la audiencia siga de cerca cada momento de la gala.
Los Premios ÍDOLO nacieron en Madrid en 2021 por iniciativa de la influencer Dulceida y se consolidaron rápidamente como el principal reconocimiento para creadores de contenido digital en España y, desde 2024, en Argentina. La primera edición local, celebrada en agosto de 2024, reunió a más de 400 creadores y celebridades de distintos ámbitos, marcando un hito en la industria digital del país. El galardón, que en esta edición contará con 25 categorías que abarcan desde moda hasta deportes y música, se ha convertido en el mayor símbolo de pertenencia y consagración para quienes desarrollan su carrera en el entorno digital, según destacó Infobae.
Con la incorporación de la nueva categoría, este es el total de los nominados y rubros:
Ídolo Celebrity
- Nico Vázquez
- Wanda Nara
- Paula Cháves
- Eugenia Suárez
- Evangelina Anderson
Beauty
- Cande Copello
- Sofi Gonet
- Joaco Vázquez
- Tuli Acosta
- Dadatina
Contenido creativo
- Fran Gómez
- Julieta Coria
- Juli Savioli
- Marti Benza
- Fermín Bo
Gastronomía
- Inutilísimas
- Las recetas de Simón
- Paulina Cocina
- Gastón Soffritti
- Mon Petit Glouton
Experiencias gastronómicas y/o culturales
- La chica del brunch
- Buenosaires.Ar
- Turista en Buenos Aires
- Buenos paladaires
Health
- Laura Romano
- Soy mamá y pediatra
- Dr. La Rosa
- Sofi Calvo
Sports
- Juli Puente
- Lucas Ortega
- El Rufián
- Cata Guimarey
- Tomás Mazza
Humor & Entretenimiento
- Momi Giardina
- Martín Garabal
- Martín Dardik
- Lucho Mellera
- Pelao Khe
Lifestyle
- Michelle Masson
- Stephie Demner
- Zaira Nara
- Lizardo Ponce
- Santi Talledo
Moda
- Delfi Ferro
- Zuzu Coudeu
- Sofi Gonet
- Papryka
Podcast
- La fábrica podcast
- Sofi Carmona (Hablando de algo con alguien)
- La fórmula podcast (Mili Hadad)
- Futuro en construcción (Santiago Bilinkis)
- Ferné con Grego
Emprendimiento
- Yerba Cósmico by Sam Trottier y Hernan Regiardo
- Almendra by Cande Molfese
- Diabla by Delfi Ferro
- Polenta by Nacho Elizalde
Streamer
- Luquita Rodríguez
- Coker
- Davo Xeneize
- Mernuel (Mernosketty)
Streamer más viral
- Martín Cirio
- Momo
- Davo Xeneize
- Mernuel (Mernosketti)
Tik Toker
- Mar Cosca
- Santi Ravier
- Juli Castro
- Mati Spano
- More Andrade
Youtuber
- Angie Velasco
- Matías Bottero
- Ian Lucas
- Bri Domínguez
Viajes
- Pasaje en mano
- Tupi Saravia
- Drea León
- Modo Turista
Actualidad
- Beltrán Briones
- Ahorrando con Cami
- Mujer Financiera
- Mai Pistiner
- Lara López Calvo
Cultura, ciencia y tecno
- Fer Carolei
- La Joya Agro
- Almendra Veiga
- Celeste Giardinelli
Revelación
- Cris Vanadía
- Juli Manzotti
- Marcos Giles
- Fede Popgold
- Mermnuel (Mernosketti)
Emergente
- Agus García
- Titi Tcherkaski
- Tobi Juárez
- Facturita
- El gordo y el flako
- Daniela Clara
- Luchi Patrone
- Teo D’elía
- Agos Palazzolo
- Agustina Provenzani
Ídolo al volante
- Dino Di Palma
- Barcatini
- Aixa Franke
- Martín Gallego
Ídolo futbolero
- Gastón Edul
- Davo Xeneize
- Sofi Martínez
- Jero Freixas
- Pollo Álvarez
Momento más viral
- Conicet: Estrella de mar
- Pollo Álvarez con De Paul
- Paren La Mano: Bailando Todos
- Alonso Spiderman
- Tapados De Laburo: Oreo Mortedor
- Mernosketti y ‘Tu jardín con enanitos’
- Domi Faena le pone aceite de oliva al auto
- AYSA y Joaquín Levinton
- Spreen debutando en fútbol argentino
- Canción Diego Castro: La Totona
- BRG Talent by Brunenger: Pedo Beatbox
Canción más viral
- Si un día estás sola - Crossover #7 Big One, Emanero, V. Merlo
- En otra Vida - Yami Safdie, Lasso
- Hasta la luna - Bauti Mascia, The la planta, Q´Lokura, Meri Deal, Marama
- Favorita - Ángela Torres
- Tu jardín con enanitos - Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramkyen los controles
Ídolo musical
- La T y la M
- Yami Safdie
- Ángela Torres
- Emanero