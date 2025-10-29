Quiénes son los nominados a los Premios ÍDOLO Argentina, la celebración a lo más destacado del contenido digital

El Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro será testigo, el próximo viernes 31 de octubre, de la gran noche de los Premios ÍDOLO Argentina: el único galardón exclusivo dedicado a los creadores de contenido digital e influencers del país. Una segunda edición que promete reunir, como pocas veces, a las figuras más influyentes y populares del universo digital local, bajo la luz implacable de los reflectores y frente a la transmisión en vivo de Telefe y Streams Telefe.
El evento multiplica sus categorías hasta veinticinco: desde Moda hasta Canción más viral, pasando por Ídolo Emergente, Ídolo Futbolero, Health, Viajes, Actualidad, Youtuber y TikToker. Una constelación de posibilidades para quienes han encontrado en las redes el espacio definitivo para conectar con millones.
Todo comenzó en Madrid en 2021, cuando la influencer Dulceida —convertida ya en una de las celebrities más populares del universo digital europeo— impulsó la creación de estos premios. Apenas dos años después, los Premios ÍDOLO se consolidaron como uno de los eventos de gala más convocantes en la agenda de la capital española y el galardón más codiciado por los creadores de contenido digital.
La historia argentina es reciente pero contundente. La primera edición local, celebrada en agosto de 2024, reunió a más de 400 creadores de contenido, con la presencia estelar de los influencers más populares del país, celebrities de la música, la moda, las tendencias y referentes indiscutidos de los medios.
Para los creadores, el reconocimiento no es menor: ser nominado en los Premios ÍDOLO es, hoy, el mayor símbolo de pertenencia y consagración en la industria digital argentina. Y para el público, es la oportunidad única de presenciar cómo se construye, en tiempo real, el panteón de los nuevos ídolos de una generación.
Todos los nominados a los Premios ÍDOLO Argentina 2025
Beauty
- Cande Copello
- Sofi Gonet
- Joaco Vázquez
- Tuli Acosta
- Dadatina
Contenido creativo
- Fran Gómez
- Julieta Coria
- Juli Savioli
- Marti Benza
- Fermín Bo
Gastronomía
- Inutilísimas
- Las recetas de Simón
- Paulina Cocina
- Gastón Soffritti
- Mon Petit Glouton
Experiencias gastronómicas y/o culturales
- La chica del brunch
- Buenosaires.Ar
- Turista en Buenos Aires
- Buenos paladaires
Health
- Laura Romano
- Soy mamá y pediatra
- Dr. La Rosa
- Sofi Calvo
Sports
- Juli Puente
- Lucas Ortega
- El Rufián
- Cata Guimarey
- Tomás Mazza
Humor & Entretenimiento
- Momi Giardina
- Martín Garabal
- Martín Dardik
- Lucho Mellera
- Pelao Khe
Lifestyle
- Michelle Masson
- Stephie Demner
- Zaira Nara
- Lizardo Ponce
- Santi Talledo
Moda
- Delfi Ferro
- Zuzu Coudeu
- Sofi Gonet
- Papryka
Podcast
- La fábrica podcast
- Sofi Carmona (Hablando de algo con alguien)
- La fórmula podcast (Mili Hadad)
- Futuro en construcción (Santiago Bilinkis)
- Ferné con Grego
Emprendimiento
- Yerba Cósmico by Sam Trottier y Hernan Regiardo
- Almendra by Cande Molfese
- Diabla by Delfi Ferro
- Polenta by Nacho Elizalde
Streamer
- Luquita Rodríguez
- Coker
- Davo Xeneize
- Mernuel (Mernosketty)
Streamer más viral
- Martín Cirio
- Momo
- Davo Xeneize
- Mernuel (Mernosketti)
Tik Toker
- Mar Cosca
- Santi Ravier
- Juli Castro
- Mati Spano
- More Andrade
Youtuber
- Angie Velasco
- Matías Bottero
- Ian Lucas
- Bri Domínguez
Viajes
- Pasaje en mano
- Tupi Saravia
- Drea León
- Modo Turista
Actualidad
- Beltrán Briones
- Ahorrando con Cami
- Mujer Financiera
- Mai Pistiner
- Lara López Calvo
Cultura, ciencia y tecno
- Fer Carolei
- La Joya Agro
- Almendra Veiga
- Celeste Giardinelli
Revelación
- Cris Vanadía
- Juli Manzotti
- Marcos Giles
- Fede Popgold
- Mermnuel (Mernosketti)
Emergente
- Agus García
- Titi Tcherkaski
- Tobi Juárez
- Facturita
- El gordo y el flako
- Daniela Clara
- Luchi Patrone
- Teo D’elía
- Agos Palazzolo
- Agustina Provenzani
Ídolo al volante
- Dino Di Palma
- Barcatini
- Aixa Franke
- Martín Gallego
Ídolo futbolero
- Gastón Edul
- Davo Xeneize
- Sofi Martínez
- Jero Freixas
- Pollo Álvarez
Momento más viral
- Conicet: Estrella de mar
- Pollo Álvarez con De Paul
- Paren La Mano: Bailando Todos
- Alonso Spiderman
- Tapados De Laburo: Oreo Mortedor
- Mernosketti y ‘Tu jardín con enanitos’
- Domi Faena le pone aceite de oliva al auto
- AYSA y Joaquín Levinton
- Spreen debutando en fútbol argentino
- Canción Diego Castro: La Totona
- BRG Talent by Brunenger: Pedo Beatbox
Canción más viral
- Si un día estás sola - Crossover #7 Big One, Emanero, V. Merlo
- En otra Vida - Yami Safdie, Lasso
- Hasta la luna - Bauti Mascia, The la planta, Q´Lokura, Meri Deal, Marama
- Favorita - Ángela Torres
- Tu jardín con enanitos - Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramkyen los controles
Ídolo musical
- La T y la M
- Yami Safdie
- Ángela Torres
- Emanero