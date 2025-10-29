Quiénes son los nominados a los Premios ÍDOLO Argentina, la celebración a lo más destacado del contenido digital

La segunda entrega de los Premios Ídolo Argentina será el viernes 31 de octubre

El Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro será testigo, el próximo viernes 31 de octubre, de la gran noche de los Premios ÍDOLO Argentina: el único galardón exclusivo dedicado a los creadores de contenido digital e influencers del país. Una segunda edición que promete reunir, como pocas veces, a las figuras más influyentes y populares del universo digital local, bajo la luz implacable de los reflectores y frente a la transmisión en vivo de Telefe y Streams Telefe.

El evento multiplica sus categorías hasta veinticinco: desde Moda hasta Canción más viral, pasando por Ídolo Emergente, Ídolo Futbolero, Health, Viajes, Actualidad, Youtuber y TikToker. Una constelación de posibilidades para quienes han encontrado en las redes el espacio definitivo para conectar con millones.

Todo comenzó en Madrid en 2021, cuando la influencer Dulceida —convertida ya en una de las celebrities más populares del universo digital europeo— impulsó la creación de estos premios. Apenas dos años después, los Premios ÍDOLO se consolidaron como uno de los eventos de gala más convocantes en la agenda de la capital española y el galardón más codiciado por los creadores de contenido digital.

La historia argentina es reciente pero contundente. La primera edición local, celebrada en agosto de 2024, reunió a más de 400 creadores de contenido, con la presencia estelar de los influencers más populares del país, celebrities de la música, la moda, las tendencias y referentes indiscutidos de los medios.

Para los creadores, el reconocimiento no es menor: ser nominado en los Premios ÍDOLO es, hoy, el mayor símbolo de pertenencia y consagración en la industria digital argentina. Y para el público, es la oportunidad única de presenciar cómo se construye, en tiempo real, el panteón de los nuevos ídolos de una generación.

Todos los nominados a los Premios ÍDOLO Argentina 2025

Sofía “la Reini” Gonet es una de las nominadas en la categoría Beauty

Beauty

Cande Copello

Sofi Gonet

Joaco Vázquez

Tuli Acosta

Dadatina

Contenido creativo

Fran Gómez

Julieta Coria

Juli Savioli

Marti Benza

Fermín Bo

Gastronomía

Inutilísimas

Las recetas de Simón

Paulina Cocina

Gastón Soffritti

Mon Petit Glouton

Tefi Russo, una de las influencer nominadas

Experiencias gastronómicas y/o culturales

La chica del brunch

Buenosaires.Ar

Turista en Buenos Aires

Buenos paladaires

Health

Laura Romano

Soy mamá y pediatra

Dr. La Rosa

Sofi Calvo

Sports

Juli Puente

Lucas Ortega

El Rufián

Cata Guimarey

Tomás Mazza

Juli Puente es otra de las influencers nominadas en los premios Ídolos (Instagram)

Humor & Entretenimiento

Momi Giardina

Martín Garabal

Martín Dardik

Lucho Mellera

Pelao Khe

Lifestyle

Michelle Masson

Stephie Demner

Zaira Nara

Lizardo Ponce

Santi Talledo

Moda

Delfi Ferro

Zuzu Coudeu

Sofi Gonet

Papryka

La fórmula podcast, con Milagros Hadad, nominado en su categoría

Podcast

La fábrica podcast

Sofi Carmona (Hablando de algo con alguien)

La fórmula podcast (Mili Hadad)

Futuro en construcción (Santiago Bilinkis)

Ferné con Grego

Emprendimiento

Yerba Cósmico by Sam Trottier y Hernan Regiardo

Almendra by Cande Molfese

Diabla by Delfi Ferro

Polenta by Nacho Elizalde

Streamer

Luquita Rodríguez

Coker

Davo Xeneize

Mernuel (Mernosketty)

Luquita Rodríguez figura como uno de los nominados a streamer del año

Streamer más viral

Martín Cirio

Momo

Davo Xeneize

Mernuel (Mernosketti)

Tik Toker

Mar Cosca

Santi Ravier

Juli Castro

Mati Spano

More Andrade

Youtuber

Angie Velasco

Matías Bottero

Ian Lucas

Bri Domínguez

El polémico Matias Bottero, también entre los nominados

Viajes

Pasaje en mano

Tupi Saravia

Drea León

Modo Turista

Actualidad

Beltrán Briones

Ahorrando con Cami

Mujer Financiera

Mai Pistiner

Lara López Calvo

Cultura, ciencia y tecno

Fer Carolei

La Joya Agro

Almendra Veiga

Celeste Giardinelli

Mai Pistiner, ganadora el año pasado, está nominada nuevamente

Revelación

Cris Vanadía

Juli Manzotti

Marcos Giles

Fede Popgold

Mermnuel (Mernosketti)

Emergente

Agus García

Titi Tcherkaski

Tobi Juárez

Facturita

El gordo y el flako

Daniela Clara

Luchi Patrone

Teo D’elía

Agos Palazzolo

Agustina Provenzani

Ídolo al volante

Dino Di Palma

Barcatini

Aixa Franke

Martín Gallego

El Pollo Álvarez, nominado en dos categorías

Ídolo futbolero

Gastón Edul

Davo Xeneize

Sofi Martínez

Jero Freixas

Pollo Álvarez

Momento más viral

Conicet: Estrella de mar

Pollo Álvarez con De Paul

Paren La Mano: Bailando Todos

Alonso Spiderman

Tapados De Laburo: Oreo Mortedor

Mernosketti y ‘Tu jardín con enanitos’

Domi Faena le pone aceite de oliva al auto

AYSA y Joaquín Levinton

Spreen debutando en fútbol argentino

Canción Diego Castro: La Totona

BRG Talent by Brunenger: Pedo Beatbox

Canción más viral

Si un día estás sola - Crossover #7 Big One, Emanero, V. Merlo

En otra Vida - Yami Safdie, Lasso

Hasta la luna - Bauti Mascia, The la planta, Q´Lokura, Meri Deal, Marama

Favorita - Ángela Torres

Tu jardín con enanitos - Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramkyen los controles

Ídolo musical

La T y la M

Yami Safdie

Ángela Torres

Emanero