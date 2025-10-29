Teleshow

Quiénes son los nominados a los Premios ÍDOLO Argentina, la celebración a lo más destacado del contenido digital

La ceremonia se realizará por segunda vez en Argentina este viernes 31 de octubre y reunirá a los nombres más influyentes de las redes sociales

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

La segunda entrega de los
La segunda entrega de los Premios Ídolo Argentina será el viernes 31 de octubre

El Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro será testigo, el próximo viernes 31 de octubre, de la gran noche de los Premios ÍDOLO Argentina: el único galardón exclusivo dedicado a los creadores de contenido digital e influencers del país. Una segunda edición que promete reunir, como pocas veces, a las figuras más influyentes y populares del universo digital local, bajo la luz implacable de los reflectores y frente a la transmisión en vivo de Telefe y Streams Telefe.

El evento multiplica sus categorías hasta veinticinco: desde Moda hasta Canción más viral, pasando por Ídolo Emergente, Ídolo Futbolero, Health, Viajes, Actualidad, Youtuber y TikToker. Una constelación de posibilidades para quienes han encontrado en las redes el espacio definitivo para conectar con millones.

Todo comenzó en Madrid en 2021, cuando la influencer Dulceida —convertida ya en una de las celebrities más populares del universo digital europeo— impulsó la creación de estos premios. Apenas dos años después, los Premios ÍDOLO se consolidaron como uno de los eventos de gala más convocantes en la agenda de la capital española y el galardón más codiciado por los creadores de contenido digital.

La historia argentina es reciente pero contundente. La primera edición local, celebrada en agosto de 2024, reunió a más de 400 creadores de contenido, con la presencia estelar de los influencers más populares del país, celebrities de la música, la moda, las tendencias y referentes indiscutidos de los medios.

Para los creadores, el reconocimiento no es menor: ser nominado en los Premios ÍDOLO es, hoy, el mayor símbolo de pertenencia y consagración en la industria digital argentina. Y para el público, es la oportunidad única de presenciar cómo se construye, en tiempo real, el panteón de los nuevos ídolos de una generación.

Todos los nominados a los Premios ÍDOLO Argentina 2025

Sofía "la Reini" Gonet es
Sofía “la Reini” Gonet es una de las nominadas en la categoría Beauty

Beauty

  • Cande Copello
  • Sofi Gonet
  • Joaco Vázquez
  • Tuli Acosta
  • Dadatina

Contenido creativo

  • Fran Gómez
  • Julieta Coria
  • Juli Savioli
  • Marti Benza
  • Fermín Bo

Gastronomía

  • Inutilísimas
  • Las recetas de Simón
  • Paulina Cocina
  • Gastón Soffritti
  • Mon Petit Glouton
Tefi Russo, una de las
Tefi Russo, una de las influencer nominadas

Experiencias gastronómicas y/o culturales

  • La chica del brunch
  • Buenosaires.Ar
  • Turista en Buenos Aires
  • Buenos paladaires

Health

  • Laura Romano
  • Soy mamá y pediatra
  • Dr. La Rosa
  • Sofi Calvo

Sports

  • Juli Puente
  • Lucas Ortega
  • El Rufián
  • Cata Guimarey
  • Tomás Mazza
Juli Puente es otra de
Juli Puente es otra de las influencers nominadas en los premios Ídolos (Instagram)

Humor &amp; Entretenimiento

  • Momi Giardina
  • Martín Garabal
  • Martín Dardik
  • Lucho Mellera
  • Pelao Khe

Lifestyle

  • Michelle Masson
  • Stephie Demner
  • Zaira Nara
  • Lizardo Ponce
  • Santi Talledo

Moda

  • Delfi Ferro
  • Zuzu Coudeu
  • Sofi Gonet
  • Papryka
La fórmula podcast, con Milagros
La fórmula podcast, con Milagros Hadad, nominado en su categoría

Podcast

  • La fábrica podcast
  • Sofi Carmona (Hablando de algo con alguien)
  • La fórmula podcast (Mili Hadad)
  • Futuro en construcción (Santiago Bilinkis)
  • Ferné con Grego

Emprendimiento

  • Yerba Cósmico by Sam Trottier y Hernan Regiardo
  • Almendra by Cande Molfese
  • Diabla by Delfi Ferro
  • Polenta by Nacho Elizalde

Streamer

  • Luquita Rodríguez
  • Coker
  • Davo Xeneize
  • Mernuel (Mernosketty)
Luquita Rodríguez figura como uno
Luquita Rodríguez figura como uno de los nominados a streamer del año

Streamer más viral

  • Martín Cirio
  • Momo
  • Davo Xeneize
  • Mernuel (Mernosketti)

Tik Toker

  • Mar Cosca
  • Santi Ravier
  • Juli Castro
  • Mati Spano
  • More Andrade

Youtuber

  • Angie Velasco
  • Matías Bottero
  • Ian Lucas
  • Bri Domínguez
El polémico Matias Bottero, también
El polémico Matias Bottero, también entre los nominados

Viajes

  • Pasaje en mano
  • Tupi Saravia
  • Drea León
  • Modo Turista

Actualidad

  • Beltrán Briones
  • Ahorrando con Cami
  • Mujer Financiera
  • Mai Pistiner
  • Lara López Calvo

Cultura, ciencia y tecno

  • Fer Carolei
  • La Joya Agro
  • Almendra Veiga
  • Celeste Giardinelli
Mai Pistiner, ganadora el año
Mai Pistiner, ganadora el año pasado, está nominada nuevamente

Revelación

  • Cris Vanadía
  • Juli Manzotti
  • Marcos Giles
  • Fede Popgold
  • Mermnuel (Mernosketti)

Emergente

  • Agus García
  • Titi Tcherkaski
  • Tobi Juárez
  • Facturita
  • El gordo y el flako
  • Daniela Clara
  • Luchi Patrone
  • Teo D’elía
  • Agos Palazzolo
  • Agustina Provenzani

Ídolo al volante

  • Dino Di Palma
  • Barcatini
  • Aixa Franke
  • Martín Gallego
El Pollo Álvarez, nominado en
El Pollo Álvarez, nominado en dos categorías

Ídolo futbolero

  • Gastón Edul
  • Davo Xeneize
  • Sofi Martínez
  • Jero Freixas
  • Pollo Álvarez

Momento más viral

  • Conicet: Estrella de mar
  • Pollo Álvarez con De Paul
  • Paren La Mano: Bailando Todos
  • Alonso Spiderman
  • Tapados De Laburo: Oreo Mortedor
  • Mernosketti y ‘Tu jardín con enanitos’
  • Domi Faena le pone aceite de oliva al auto
  • AYSA y Joaquín Levinton
  • Spreen debutando en fútbol argentino
  • Canción Diego Castro: La Totona
  • BRG Talent by Brunenger: Pedo Beatbox

Canción más viral

  • Si un día estás sola - Crossover #7 Big One, Emanero, V. Merlo
  • En otra Vida - Yami Safdie, Lasso
  • Hasta la luna - Bauti Mascia, The la planta, Q´Lokura, Meri Deal, Marama
  • Favorita - Ángela Torres
  • Tu jardín con enanitos - Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramkyen los controles

Ídolo musical

  • La T y la M
  • Yami Safdie
  • Ángela Torres
  • Emanero

