Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto criticaron la música de L-Gante y hablaron de la relación con los representantes

Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto criticaron la música de L-Gante

Los talentosos Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto hablaron sobre la música de L-Gante y avivaron el debate en torno a los valores artísticos y los desafíos que enfrentan las nuevas generaciones en la industria musical argentina. En medio de la polémica por la denuncia de L-Gante a su exrepresentante, ambos referentes ëofrecieron en Puro Show una mirada crítica sobre la producción musical del cantante, al tiempo que reflexionaron sobre los problemas de gestión y representación que afectan a los artistas jóvenes.

Vitale y Baglietto expusieron posturas divergentes respecto a la música actual y, en particular, sobre el trabajo de L-Gante. Vitale manifestó una actitud abierta hacia la diversidad de propuestas musicales, aunque reconoció que no todas le resultan atractivas. “Personalmente, a mí no me atrae, no me interesa la música que hace L-Gante, pero sí, claro, ¿por qué no va a ser música?”, sostuvo el músico. Baglietto, en cambio, adoptó una posición más crítica y subrayó la importancia de la emoción y el valor artístico en cualquier expresión musical. “A mí hay algunas expresiones que no son artísticas y que no me merecen mucho respeto”, afirmó, marcando así una diferencia de criterio con su colega.

Baglietto y Vitale se encuentran de gira por el país

El intercambio entre ambos artistas derivó en un análisis más amplio sobre el modo en que las nuevas generaciones gestionan sus carreras. Baglietto recordó que los problemas de representación y administración no son exclusivos de los músicos jóvenes, relatando que él mismo confió la gestión de su carrera a familiares y que esa decisión le trajo consecuencias negativas. “Eso te arrastra al abismo, pero hay que saber poner el freno a tiempo”, reflexionó.

El conflicto de L-Gante con su representante

El contexto de estas declaraciones se inscribe en la crisis profesional y personal que atraviesa L-Gante, quien recientemente denunció a su exrepresentante, Maxi El Brother, por presuntas irregularidades económicas. El cantante presentó una carta documento en la que reclama una suma que oscila entre un millón y un millón cuatrocientos mil dólares, además de exigir la rendición de cuentas por contratos y percepciones de dinero de los que, asegura, nunca fue informado. El vínculo entre L-Gante y Maxi El Brother, que se había forjado desde los inicios de la carrera del artista y se caracterizaba por una relación de confianza y sociedad comercial, se quebró en medio de acusaciones de contratos abusivos y falta de transparencia.

Luego de años juntos, L-Gante y Maxi El Brother revelaron un conflicto

De acuerdo con la información difundida en DDM,el programa de Mariana Fabbiani, Maxi El Brother percibía el 50% de los ingresos de L-Gante, una situación que el propio cantante calificó como perjudicial. En la carta documento, L-Gante solicitó formalmente la revocación del poder que permitía a su exrepresentante firmar en su nombre y la rendición de cuentas sobre la gestión de su carrera. El periodista Martín Candalaft detalló que el contrato vigente, firmado en abril de 2024, vinculaba al artista con su mánager hasta 2029, aunque la intención de L-Gante es rescindirlo de manera legal.

El impacto de este conflicto no se limita al plano económico. Allegados al cantante aseguran que L-Gante no dispone de una vivienda propia y que, en ocasiones, debió solicitar que le carguen dinero en su billetera virtual para cubrir gastos básicos. El propio artista reconoció en diálogo con Mariana Fabbiani que atraviesa un proceso de reorganización personal y profesional: “Estoy en una situación de tomar el mayor control que pueda de mis cosas, tanto en el trabajo como en mi vida”. L-Gante expresó su deseo de iniciar una nueva etapa, obtener su propiedad y conformar un equipo de trabajo renovado.

L-Gante denunció que su representante, Maxi El Brother, le debe un millón de dólares: "Soy el único perjudicado"

La situación emocional del cantante también quedó expuesta en la entrevista. “Me siento desilusionado, decepcionado, un poco”, admitió L-Gante, quien evitó profundizar en confrontaciones personales y prefirió enfocarse en la recuperación de su autonomía. El artista manifestó su compromiso con la transparencia y la libertad en su trabajo, y aseguró que dedica cada día a ordenar sus asuntos y cumplir con sus objetivos.

Por su parte, Maxi El Brother señaló en su defensa, a través de una serie de audios que le envió a Marcia Frisciotti, conocida como Pochi y panelista de Puro Show (El Trece), que “Sí tenemos nuestras diferencias, estamos hablando, pero no hay ninguna denuncia, que yo sepa“. Con respecto al tema económico, señaló: ”Lo del dinero no es así, eso se aclarará, obvio. Se pedirá rendición de cuentas de ambos lados y listo, normal“.

L-Gante lanzó su nueva canción en medio de su conflicto con Maxi El Brother

Y ante la posibilidad que existan contratos ilegales, negó su existencia: “No entiendo a qué se refiere. Si es el contrato que tiene conmigo o alguno de una presentación. Porque contrato ilegal no hay ninguno“. En conclusión, dijo, “lo mismo de siempre, discusiones, porque cada uno tiene diferentes criterios o distintos modos de resolver y de hacer las cosas, nada más. Pero bueno, hay que ver cómo se desarrolla todo esto”

El caso de L-Gante, sumado a las reflexiones de Vitale y Baglietto, pone de relieve los riesgos y desafíos que enfrentan los músicos jóvenes en un entorno donde la gestión profesional y la protección de los derechos artísticos resultan fundamentales.