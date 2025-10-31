La sofisticada celebración de cumpleaños de Nicole Neumann: amigos íntimos, torta simbólica y DJ

Nicole Neumann celebró su cumpleaños a puro glamour (Video: Instagram)

Nicole Neumann celebró su cumpleaños número 45 con una noche a la altura de las expectativas y el estilo que la caracterizan. Lejos de optar por las clásicas reuniones al aire libre o las fiestas en casa de años anteriores, la modelo organizó un exclusivo evento nocturno en un restaurante elegido de la Costanera porteña, rodeada solo de quienes realmente forman parte de su círculo más íntimo.

La presencia de sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna —a quienes tuvo con Fabián “Poroto” Cubero—, su actual pareja y marido Manu Urcera, su hermana Gege Neumann, su sobrina Helena Otamendi y algunos amigos cercanos hicieron que cada momento estuviera atravesado por el afecto, la alegría y la complicidad familiar. Las imágenes y videos que la propia Nicole compartió en sus redes muestran a la modelo genuinamente feliz: abrazada a sus hijas, compartiendo risas con Gege y recibiendo saludos y flores en distintos rincones del lugar, mientras las historias de Instagram sumaban corazones y mensajes de cariño de seguidores y seres queridos.

El look de la cumpleañera tampoco pasó desapercibido y fue uno de los puntos más comentados en la prensa y las redes. Nicole se decidió por un vestido lencero cut out en tono chocolate, ajustado y de aires urbanos y sensuales, con transparencias y detalles de encaje que reforzaron su impronta trendy. Combinó la elección con una bandolera de cuero marrón, botas cowgirl a tono y una campera de gamuza que se complementaron a la perfección con el collar de brillos con la inicial de su nombre y el cabello recogido en una cola de caballo baja que sumó elegancia y naturalidad. Las hijas de la modelo también eligieron looks casuales, pero cada una le agregó accesorios y detalles para convertirlos en modernos, alineándose con la propuesta relajada y glamorosa de la noche.

Nicole decidió hacer una torta con el ojo turco, un símbolo para proteger contra el mal de ojo

La modelo brindó luego de soplar las velitas

Neumann eligió un vestido color chocolate con detalles en encaje y transparencias (Foto: Instagram)

Uno de los momentos más esperados y fotografiados fue, sin dudas, el de la torta. La pieza fue pensada y diseñada como un verdadero amuleto: un corazón cubierto de chocolate y decorado con detalles dorados, rojos y perlas, con un ojo turco en el centro, símbolo de protección y buena suerte que según explicó Nicole eligió para comenzar el nuevo ciclo “con toda la energía positiva y equilibrio”. El detalle, además, se impone como tendencia y muchos auguran que será inspiración en celebraciones venideras. Fue en ese instante, rodeada de velas encendidas y rodeada por las miradas de sus afectos, cuando Nicole pidió sus tres deseos y agradeció a todos quienes la acompañan en este nuevo año de vida.

La celebración duró hasta altas horas de la noche y fue un auténtico despliegue de buena energía. Hubo brindis de champagne, la siempre presente música, baile y una DJ encargada de imprimirle ritmo y alegría a cada instante. Desde sus historias y posteos en Instagram llegaron saludos y muestras de cariño: Allegra compartió un collage al que tituló “Cumple la mejor mamá”, mientras Gege sumó palabras afectuosas con un simple “Te quiero mucho. Que seas siempre feliz”. Indiana, por su parte, eligió una foto tomada esa noche y sumó: “Feliz cumple ma. Te amo”.

Así, Nicole Neumann despidió una vuelta más al sol plena y profundamente agradecida, disfrutando de su lugar en la familia, su renovada maternidad, sus proyectos profesionales y el sostén de quienes suman año tras año a la felicidad colectiva. La apuesta por un festejo nocturno, sofisticado y cargado de símbolos, fue la mejor manera de empezar una nueva etapa con un mensaje claro: rodearse de amor, buscar protección y celebrar con quienes realmente importan un nuevo ciclo, marcado por la buena vibra y la positividad.