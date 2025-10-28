Teleshow

Ivana Icardi saludó a su sobrina por su cumpleaños con una dura crítica a Wanda Nara: “Hay madres que solo paren”

El conflicto familiar se profundizó tras un mensaje de la rosarina que generó una ola de reacciones y expuso la tensión entre ambas

Andrea Taboada

Por Andrea Taboada

El cumpleaños número nueve de la hija menor de Wanda Nara y Mauro Icardi, se vio envuelto en una nueva polémica familiar tras el mensaje que su tía, Ivana Icardi, compartió en Instagram. El saludo, que en un principio parecía afectuoso, incluyó críticas indirectas hacia la madre de la niña, lo que generó una fuerte reacción en redes sociales y reavivó las tensiones dentro de esta familia de figuras públicas.

En su publicación, la mediática manifestó su deseo de felicitar personalmente a su sobrina, haciendo hincapié en la distancia que las separa. “Que tengas un muy feliz cumpleaños. Me encantaría poder llamarte o saludarte, mucho más este año que has vivido cosas que no mereces. Algún día crecerás y podrás sacar tus conclusiones”, escribió la influencer, sugiriendo que la niña ha atravesado situaciones difíciles en medio de la separación de sus padres.

También mencionó el escaso contacto que ha tenido con ella a lo largo de los años: “Aunque nos hayamos visto solamente dos veces y una haya sido por videollamada, es decir que casi ni me conozcas... Tenés un lugar en mi corazón como todos mis sobrinos”.

El tono del mensaje cambió cuando Ivana dirigió sus palabras hacia la madre de la niña. En una de las historias, afirmó: “También entenderás, cuando seas más grande, que hay adultos que siguen comportándose como niños y que hay madres que solo paren, pero no saben ser madres, ni buscan dejar de lado su egoísmo ni su afán desmedido de protagonismo. Lamentablemente, Isa, esas madres a las que se las llama narcisistas, raramente cambian”. Estas frases, interpretadas como una crítica directa a Wanda Nara, profundizaron la controversia y generaron un intenso debate en redes sociales.

En otra publicación, Ivana continuó su mensaje con un tono de apoyo hacia su sobrina: “Te deseo que seas feliz, muy muy feliz. Que Dios te dé la fortaleza para afrontar todo lo que te tocó vivir de tan pequeña”. Además, abordó la separación de los padres de la niña y la presencia de nuevas parejas en la vida familiar: “Los papás y mamás se separan, y en este siglo, es muy normal separarse si la pareja no es feliz. Y también es normal que mamá o papá tengan nueva pareja. Y sé que aprecias a la pareja de tu papá, aunque te hagan sentir culpable si lo transmites. He visto tu sonrisa jugando inocentemente y así la deberías tener siempre. Lamentablemente, no te lo han permitido”.

Las publicaciones de Ivana Icardi recibieron rápidamente una avalancha de críticas por parte de usuarios que consideraron inapropiado el tono y el contenido de sus mensajes. Ante la repercusión, la influencer respondió por la misma vía: “Mis historias llevan una hora publicadas y ya me están masacrando. Ya entiendo por qué defienden a quien defienden. Cómo les parece tan errado que yo hable según ustedes ‘mal’ (solo cuento la realidad) de una mujer que lleva un año ejerciendo violencia vicaria, pero la defienden. Y cuando ella misma defenestra al propio padre de sus hijas lo aplauden”. Así, Ivana defendió su postura y cuestionó la reacción de quienes la criticaron, aludiendo a la complejidad del conflicto familiar.

El trasfondo de este episodio se sitúa en una relación familiar marcada por el distanciamiento y los conflictos judiciales entre Mauro Icardi y Wanda Nara. Desde que el futbolista se trasladó a Turquía junto a su actual pareja, la relación con la madre de sus hijas se ha vuelto cada vez más tensa. Wanda Nara permanece en Argentina con las niñas, mientras que el reencuentro de las pequeñas con su padre aún no se ha concretado, lo que ha generado expectativas y preocupación en el entorno familiar. Por su parte, Ivana Icardi manifestó en otras ocasiones su apoyo a la actual pareja de Mauro y ha criticado públicamente a Wanda, exponiendo la situación en redes sociales y medios.

En medio de la controversia, la rosarina cerró su intervención sugiriendo que reconocer la existencia de madres que no cumplen su rol puede ser un paso necesario para avanzar y superar conflictos familiares.

