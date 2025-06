Ivana Icardi estalló contra Wanda Nara luego del escándalo con su hermano: “Lo que hacés con los niños no tiene nombre”

Ivana Icardi explotó de furia contra Wanda Nara

Después de una extensa disputa, demandas y de presentar diversos escritos a la Justicia, se suponía que este viernes Mauro Icardi podría reencontrarse con sus hijas. El juez había habilitado al deportista a compartir siete días con sus pequeñas, sin embargo, cuando Wanda Nara debía entregarlas, explotó un nuevo escándalo en el Chateau Libertador. En ese marco, Ivana Icardi estalló contra la mediática y expresó su furia por este episodio.

Entre oficiales de policía, agentes del SAME y abogados, el nuevo episodio de la batalla legal entre la conductora y el futbolista se extendió por más de ocho horas. Frustrada y enojada con la situación, la exparticipante de Gran Hermano reaccionó en redes sociales tras los hechos que impedían el reencuentro del futbolista con sus hijas. Ivana, conocida por su distancia con la empresaria, eligió el canal de la red social X para hacer explícito su respaldo a Mauro y expresar su malestar ante lo sucedido.

Los polémicos tuits de Ivana Icardi en medio del conflicto entre Wanda Nara y su hermano

“Wanda Nara sos una impresentable. Lo que hacés no tiene nombre, con los niños no”, se expresó en un primer tuit la influencer. Invadida por la furia, Ivana continuó expresándose a través de su celular. En un segundo posteo, la hermana del delantero se refirió directamente al accionar del poder judicial: “¿Qué pasa con la Justicia en Argentina?”.

En ese contexto, Ivana también destacó el vínculo entre sus sobrinas y su hermano: “Fran e Isabella aman a mi hermano. Dejen de implementar que no se quieren ir con él. Esto en cualquier parte del mundo es secuestro”. Durante su reflexión, Icardi también se refirió al accionar de Wanda como madre: “Soy madre. Eso no se hace”.

El respaldo público de Ivana no fue un gesto casual. En sus publicaciones, se refirió al cariño genuino que sus sobrinas sienten por su hermano, negando las versiones que indicaban que el jugador se llevaría a sus hijas a Turquía.

Mauro Icardi salió con sus hijas del edificio de Wanda Nara, luego de 12 horas

Después de una extensa negociación, la situación entre Wanda y Mauro se resolvió. El futbolista se retiró del Chateau Libertador con sus hijas en su auto. De esta manera, tal como indicó la Justicia, el futbolista podrá pasar siete días con sus pequeñas en su hogar. El permiso comienza a partir del viernes 27 de junio de 2025 y las niñas deben ser reintegradas el 4 de julio a las 11:00 horas.

La disposición también menciona la participación de La China Suárez y sus hijos, aunque establece un esquema de incorporación progresivo. Durante los primeros días, las dos niñas estarán únicamente con su padre, y en jornadas posteriores recién podrán sumarse Suárez y sus hijos en actividades organizadas.

El texto judicial consigna que “el padre deberá reintegrar a las niñas al domicilio de la Sra. Nara el día viernes 4 de julio de 2025, a las 11:00 horas”, y faculta a Icardi para ingresar y retirarlas siguiendo el protocolo de seguridad previsto. El Juzgado Civil 106 también instruyó a Wanda Nara (que acaba de regresar desde Jujuy con sus hijas) a colaborar, bajo la amenaza de recibir una sanción económica. “Hágase saber a la Sra. Nara que deberá facilitar el cumplimiento de la medida cautelar precedentemente dispuesta, bajo apercibimiento de imponerle una multa ejemplar... la que fijo en la suma de PESOS DIEZ MILLONES ($10.000.000) a favor del Hospital de Pediatría ‘Profesor Dr. Juan P. Garrahan’…”, notificó el juzgado.

Esta cautelar no indica que el encuentro entre padre e hijas será una revinculación, ya que en una oportunidad anterior, la justicia indicó que el vínculo entre Icardi y sus hijas no está afectado. Es, más bien, una respuesta judicial a la carta que Mauro Icardi le envió al juez Hagopian luego de no aceptar encontrarse con sus hijas para el día del Padre sin la China Suárez.