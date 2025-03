Ivana Icardi contó cuándo podrá encontrarse con la China Suárez para conocerla personalmente

La hermana del futbolista se volvió a referirse a la actriz desde su cuenta de Instagram (Instagram)

La relación entre Ivana Icardi y Wanda Nara siempre fue tensa, pero con la separación de la empresaria y Mauro Icardi, la hermana del futbolista decidió dejar en claro de qué lado está. No solo criticó abiertamente a su excuñada, sino que también salió a respaldar a la China Suárez, en medio de su flamante romance con el delantero. Y, ahora, manifestó sus deseos de conocer a la actriz a poco tiempo de que confirmara su noviazgo con el deportista.

A través de una interacción con sus seguidores en redes sociales, Ivana respondió diversas preguntas sobre su vida personal, pero una en particular llamó la atención: cuando le consultaron si le gustaría conocer a la China, su respuesta fue contundente. “Sí, cuando todo pase seguro que podremos vernos”, afirmó sin rodeos.

El comentario no pasó desapercibido, sobre todo porque la artista y Mauro acaban de regresar de Turquía, donde él continúa con su carrera en el Galatasaray. La pareja se muestra más enamorada que nunca, compartiendo momentos juntos y dejando señales de su relación en redes sociales. Lejos de quedarse afuera de esta historia de amor, la cantante aprovechó para meterse de lleno en el tema.

Ivana expresó sus deseos de conocer en persona a la China a poco tiempo de comenzar su romance con Mauro

La exparticipante de Gran Hermano también se refirió a su relación con su padre y con sus hermanos. Cuando le preguntaron sobre el vínculo con su papá, expresó: “Muy bien. No hablamos todos los días, pero cada tanto nos llamamos y nos pasamos horas conversando. Con el tiempo sanaron muchas heridas y ya le dije que lo extraño y me encantaría ir a verlo y que conozca a mi hija. Ojalá este año pueda verlo”.

En cuanto a su conexión con sus hermanos, incluida su relación con el futbolista, fue sincera: “Lo peor que nos pasa como hermanos a todos hoy en día es que estamos cada uno en una parte del mundo distinta. Cada uno con sus vidas y con algunos ha pasado tanta vida y tantos años que prácticamente es como tener que volver a conocerlos si nos encontráramos. Así ha tenido que ser… así que si tienen a sus hermanos cerca, disfrútense, que el tiempo vuela”.

Además, no es la primera vez que se pronuncia sobre la vida amorosa de su hermano. En enero pasado, en otra tanda de preguntas con sus seguidores, ya había dejado clara su postura sobre Suárez. Cuando le pidieron su opinión sobre la actriz, no dudó en elogiarla: “Hermosa mujer, que tiene que aguantar un acoso constante inexplicable y que se la banca”, expresó en clara referencia a las críticas que Eugenia enfrentó desde el escándalo del Wandagate.

El vínculo con su papá, Juan Carlos, también fue un tema de interés entre sus seguidores

Sosteniendo esa línea, destacó su rol como madre y la conexión que tiene con sus hijos: “Siempre la veo dándole un amor increíble a su familia, sobre todo a sus niños… eso habla muy bien de ella y se nota que no lo hace para las redes”, comentó, en lo que muchos interpretaron como una comparación con el estilo más mediático de Wanda Nara. Pero su comentario más picante llegó cuando habló de las críticas que recibe la artista. Sin mencionarla directamente, pareció apuntar contra su excuñada y quienes han señalado a la nueva pareja del deportista por sus relaciones sentimentales.

“Las mujeres machistas la detestan porque es libre y hace lo que quiere… en sus domesticadas mentes nunca lo van a entender y seguirán haciendo culpable siempre a la mujer”, disparó Ivana.

A corazón abierto, la cantante dejó entrever cómo se lleva con Mauro y sus otros hermanos (Instagram)

Y no se quedó ahí. En su extenso descargo, también elogió la autenticidad de la actriz y la comparó con quienes, según ella, construyen una imagen artificial en redes sociales. “Más allá de eso, que es con lo que la atacan siempre y sinceramente me parece del Paleolítico, la veo genuina, independiente, de buen corazón y sensible, pero con su carácter”, aseguró la joven que, para cerrar, dejó abierta la posibilidad de un futuro encuentro con su nueva cuñada: “Ya la conoceré si Dios quiere y les cuento”.

Sin pelos en la lengua, Ivana volvió a demostrar que no tiene intención de mantenerse al margen de la historia entre Mauro, Wanda y la China, y que si hay algo que no teme, es tomar partido.