La madre de Mauro Icardi se sinceró en un mano a mano con su hija Ivana: “He demostrado bastante bien mi cariño”

Analía Rivero abrió su corazón en un breve intercambio con la hermana menor del futbolista. Dio detalles de su rol como mamá, en medio del misterioso vínculo que mantiene con el jugador del Galatasaray

Ivana Icardi y su mamá Analía Rivero

La grabación de un video conjunto entre Ivana Icardi y su madre, Analía Rivero, estuvo a punto de cancelarse por un desacuerdo previo, aunque finalmente ambas decidieron continuar con el proyecto. En esta ocasión, madre e hija se propusieron responder una serie de preguntas para mostrar la dinámica de su relación y compartir detalles de su vida familiar, en un formato que busca acercar a sus seguidores a su intimidad.

Durante la conversación, Ivana Icardi recordó que su madre no suele sentirse cómoda ante las cámaras, algo que ya había mencionado en su participación en el reality show Supervivientes, donde agradeció públicamente a Analía Rivero por animarse a aparecer en televisión.

Ivana Icardi y su madre
Ivana Icardi y su madre revelan secretos familiares en un video conjunto

La propia Icardi relató que la grabación del video se retrasó debido a un pequeño conflicto entre ambas, aunque aclaró que estos desacuerdos suelen resolverse rápidamente y no afectan la relación. “Por lo menos no se enfadó tanto como para que me dijera: ‘Pues no, no, no te grabo el capítulo’”, comentó Ivana Icardi en tono distendido.

Al abordar la primera pregunta del cuestionario, madre e hija explicaron que, aunque llevan seis años viviendo separadas, mantienen un contacto frecuente. “Hablamos casi todos los días, nos hacemos videollamadas y el contacto es bastante seguido”, detalló Ivana Icardi, mientras que Analía Rivero definió la comunicación entre ambas como “fluida”. En la cuenta de Instagran de Ivana casi siempre muestra los encuentros y paseos que hace con su madre.

El video muestra la dinámica
El video muestra la dinámica entre madre e hija, quienes comparten detalles de su vida y comunicación a pesar de vivir separadas

La conversación en el video que se viralizó en redes, también giró en torno a las muestras de afecto en la familia. Cuando se le preguntó a Analía Rivero cuándo le dijo por primera vez “te quiero” a su hija, respondió: “Siempre, desde que naciste. Lo que pasa que claro, yo tal vez soy más de con hechos que con palabras. He demostrado bastante bien mi cariño y que te quiero…”. Ante esta afirmación, Ivana Icardi intervino con humor y muchas risas, señalando: “Eso lo dice ella”,

Confesiones y risas entre Ivana
Confesiones y risas entre Ivana Icardi y su madre en un video especial

Los encuentros entre madre e hija

Ivana Icardi y su madre juntas en España: "Todos te critican en Argentina"

En abril de este año, Ivana Icardi y su madre, Analía Rivero, se encontraron en la ciudad española de Cádiz y se convirtió en el escenario de un mensaje que no pasó inadvertido: Para todos los que te critican en Argentina, es todo mentira lo que dicen, sos la madre del año, expresó Ivana en tono irónico a través de sus historias de Instagram, desmarcándose de los rumores que circulan en los medios argentinos sobre su familia. Teniendo en cuenta todos los comentarios y misterios que rodean a la familia Icardi, y el silencio que mantienen algunos familiares, como por ejemplo el padre de los hermanos Icardi.

Ivana Icardi y su madre
Ivana Icardi y su madre Analía Rivero abrazadas en Cádiz tras compartir unos días juntas (Instagram)

Durante su estadía en la maravillosa ciudad española, Ivana Icardi compartió imágenes junto a su madre y su hermana menor, de once años, y describió esos días como “tan felices”. En sus publicaciones, la hermana de Mauro Icardi no solo celebró el reencuentro familiar, sino que también relató su regreso a una faceta personal que había dejado atrás: el baloncesto. “No solo me reencontré con dos de las mujeres más importantes de mi vida en Cádiz, sino también volví a reencontrarme con el baloncesto, con el deporte que fue mi vida toda mi adolescencia”, escribió en Instagram.

Ivana Icardi sorprendió con un
Ivana Icardi sorprendió con un reencuentro con su madre en España (Instagram)

Además Ivana no dejó pasar un hecho importante, para la familia. Destacó el debut de su hermana menor con la selección canaria, calificándolo como “un orgullo”. El contexto familiar de los Icardi ha estado marcado por distancias y tensiones. Mauro Icardi, delantero del Galatasaray, mantiene una relación distante con su madre y sus hermanos Ivana, Guido y Aldana, aunque entre ellos no hubo peleas públicas ni por redes.

