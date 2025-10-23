Teleshow

Entre besos y chapuzones, Cinthia Fernández y Roberto Castillo disfrutan de su romántica escapada a Miami: el video

La pareja disfruta de una escapada a solas antes del casamiento y se muestra más enamorada que nunca frente a la cámara

Martina Cortés

Martina Cortés

Mientras disfrutan del sol de Miami, Cinthia Fernández y Roberto Castillo compartieron sus muestras de afecto (Instagram)

A pocos meses de dar el “sí, quiero” y sellar definitivamente su historia de amor, Cinthia Fernández y Roberto Castillo siguen compartiendo momentos de romance y complicidad sin ningún tipo de freno. Esta vez, eligieron alejarse de las polémicas y el ruido de la exposición mediática, regalándose una escapada a solas en Miami, Estados Unidos. Lejos de la rutina, los compromisos de agenda y el flash de las cámaras, la pareja se dedicó a disfrutar días de sol, pileta y gestos de cariño que no tardaron en volverse virales gracias a la auténtica y activa presencia de la bailarina en redes sociales.

En medio de jornadas cargadas de relax y conexión, Cinthia subió a su cuenta personal un breve pero efectivo clip en el que se la ve junto a Roberto a pura risa, abrazos y besos mientras disfrutan de la piscina al aire libre del alojamiento. “Te amo”, escribió Fernández, arrobando el usuario de su prometido y sumando un corazón rojo a tono con el clima amoroso del viaje. El video está musicalizado con la canción “Contigo”, de la banda española Salistre, y cada estrofa refuerza la emoción y la proyección del vínculo.

Se me pasan los días volando, si estás a mi vera, cuando tú me faltas todo me parece una...; Solo quiero ser parte de algo, que no se acabe nunca y aunque pasen los años solo quiero estar yo contigo”, se escucha mientras las imágenes transcurren entre mimos, gestos cómplices y miradas que denotan la solidez de la relación y las ganas de que pase el tiempo juntos.

A solas y de cara
A solas y de cara al inminente casamiento, la pareja disfruta de sus días en Miami

Este tipo de muestras públicas de cariño ya se volvió costumbre para Cinthia. Por estos días, la bailarina se animó a revelar, por primera vez en detalle, uno de los gestos de amor más impactantes de la pareja: el tatuaje que Castillo decidió hacerse con el nombre completo de su prometida en la espalda. La imagen, subida en una de sus historias, dejó a la vista la inscripción “Cinthia Fernández”, marcada en tinta en un sector visible de la espalda del abogado, entre otros tatuajes que completan su piel.

De esa manera, el gesto se sumó a la historia de amor de la pareja, que no era indistinta a esos trazos en la piel. A fines del año pasado, durante una entrevista en DDM (América), la propia Cinthia había contado el origen del “pacto de tinta” y cómo ambos compartieron ese momento. “Los dos tenemos (tatuajes), se lo tatuó en el mismo lugar. Él se tatuó nombre y apellido ‘Cinthia Fernández’. Yo no, yo puse nombre, pero porque se me juntaba con otro de la espalda y cuando nos dimos cuenta ya estaba hecho”, relató entre risas, recordando la anécdota familiar que muestra el costado divertido y desenfadado de su historia juntos. En ese entonces, ella también se había grabado “Roberto” en el hombro, devolviendo el gesto y confirmando el nivel de entrega de ambos.

Roberto eligió plasmar en tinta
Roberto eligió plasmar en tinta el nombre y apellido de la bailarina (Instagram)

Cinthia y Roberto comenzaron a construir esta historia de a poco, pero en poco tiempo lograron afianzarse como una de las parejas favoritas del espectáculo. Supieron atravesar el inicio de la relación con perfil bajo, y cuando decidieron oficializar el noviazgo lo hicieron en cada plataforma posible, mostrándose tan enamorados como imprevistamente hambrientos de experiencias y vida propia juntos. Desde aquel anuncio, la pareja no esquivó el debate ni las miradas ajenas, cada gesto de amor compartido.

