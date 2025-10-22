Teleshow

El romántico tatuaje que Roberto Castillo se hizo por Cinthia Fernández: la foto

En medio de su escapada a solas a Miami, la bailarina compartió con sus seguidores cómo es el diseño que su prometido plasmó en su piel

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Cinthia mostró el tatuaje que su pareja se hizo por ella (Instagram)

A pocos meses de dar el “sí, quiero”, Cinthia Fernández y Roberto Castillo siguen sumando gestos y señales que confirman que su compromiso es mucho más que una promesa. Desde Miami, donde la pareja disfruta de unos días de relax y romance bajo el sol de La Florida, la bailarina sorprendió a sus seguidores al mostrar uno de los actos más radicales de amor de su prometido: el abogado decidió tatuarse su nombre en la espalda, inmortalizando para siempre el vínculo con la mediática.

El nuevo tatuaje quedó al descubierto en una de las historias que Cinthia subió a sus redes sociales. Mientras la pareja compartía postales de playa, agua cristalina y mucho disfrute, una imagen dejó ver los distintos diseños que Castillo lleva en la espalda y uno resaltó por encima de los demás: el nombre completo de la bailarina. Castillo se tatuó “Cinthia Fernández” en tinta negra, dejando a la vista que su relación atraviesa uno de los mejores momentos y sellando un pacto romántico que fue tendencia entre los seguidores de ambos.

El contexto del viaje a Miami sumó un mensaje especial luego de los días agitados y polémicos que recientemente vivió la bailarina, tras las críticas que recibió por haber sorprendido a sus hijas en pleno viaje de egresados. Lejos de dar protagonismo a la controversia, Cinthia apostó por el disfrute en pareja, compartiendo una escapada donde el amor y la complicidad fueron los verdaderos protagonistas. En las postales, ambos se mostraron sonrientes y relajados, más enamorados que nunca.

Roberto eligió plasmar en tinta el nombre y apellido de la bailarina (Instagram)

Si bien la foto del tatuaje se volvió viral, este acto de amor no es totalmente nuevo para la pareja. Ya a finales del año pasado, durante una entrevista en DDM (América), Cinthia había contado cómo se había dado el primer gran gesto en tinta. "Los dos tenemos (tatuajes), se lo tatuó en el mismo lugar. Él se tatuó nombre y apellido ‘Cinthia Fernández’. Yo no, yo puse nombre, pero porque se me juntaba con otro de la espalda y cuando nos dimos cuenta ya estaba hecho", explicó entre risas y un toque de resignación.

El tatuaje de la bailarina, aunque más discreto, había generado revuelo cuando mostró su rutina de entrenamiento en redes y las cámaras detectaron el “Roberto” grabado en su hombro derecho. Aunque la bailarina prefirió dejar que el gesto hablara por sí mismo y no hizo anuncios formales, el detalle se ganó comentarios y felicitaciones por parte de sus seguidores, que no tardaron en leer el dibujo como el símbolo de un amor fuerte, decidido y sin temor al qué dirán.

La relación entre Cinthia y Roberto comenzó hace un año atrás, pero en ese corto tiempo ambos dieron pruebas elocuentes de que están dispuestos a jugarse por este vínculo. Los tatuajes, lejos de responder a una moda, parecen dar cuenta de la intensidad y la confianza profunda que los une. Cada uno eligió inmortalizar el nombre del otro en su piel, en lugares visibles y con la convicción de que lo vivido hasta ahora merece quedar marcado más allá de las palabras o las alianzas clásicas.

El año pasado, Cinthia Fernández dio detalles del romántico gesto que comparten con Roberto Castillo (DDM - América)

El noviazgo, que nació como un secreto de los dos, rápidamente pasó a la arena pública por la exposición de la bailarina. Así fue atravesando etapas de crisis, viajes y reencuentros, hasta hoy llegar a una plenitud que los llevó a planear un casamiento y a compartir hombro a hombro no solo los desafíos de familia ensamblada sino también la mirada y la opinión permanente de los medios y seguidores.

Durante su paso por Miami, la pareja demostró que, más allá de los retos personales, las críticas recientes y la vida bajo el ojo público, el tiempo juntos se traduce en pequeños y grandes gestos: una jornada de playa compartida, una complicidad recuperada, una imagen del nombre que ya forma parte del mapa corporal, palabras y anécdotas que construyen una historia propia.

