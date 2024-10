La romántica señal de amor de Cinthia Fernández a Roberto Castillo luego de los rumores de crisis entre ellos

La señal de amor de Cinthia Fernández a Roberto Castillo tras los rumores de pelea entre ellos

Cinthia Fernández dio una prueba contundente de su amor por Roberto Castillo (Instagram)

En medio de los rumores que rodean su vida personal, Cinthia Fernández sorprendió a sus seguidores mostrando un tatuaje en honor a su pareja, Roberto Castillo. Sin anunciarlo formalmente, la bailarina compartió una de sus rutinas de entrenamiento en redes sociales, y en el video se distinguía el nombre “Roberto” en su hombro derecho. Este gesto, que Fernández no mencionó directamente, parece hablar por sí mismo sobre el compromiso que siente hacia su pareja, con quien comenzó una relación sentimental hace solo unos meses.

La reciente aparición del tatuaje coincidió con la difusión de rumores sobre una supuesta crisis en su relación con Castillo, desmentidos luego por ambos. Estos comentarios surgieron tras un romántico viaje de la pareja a San Luis, pero ni Fernández ni Castillo tardaron en confirmar que su relación sigue estable y alejada de las peleas. Este episodio también surgió después del conflicto público entre Fernández y Daniela Vera Fontana, exesposa de Castillo. Vera Fontana, quien criticó el deseo de Fernández de retomar sus estudios universitarios, comentó en redes que “a su edad, es muy bueno que se digne a estudiar una carrera”, y subrayó la importancia de contar con un título profesional, lo cual Fernández interpretó como un ataque directo.

A través de un video en su cuenta de Instagram, Cinthia Fernández respondió de manera contundente a los comentarios de la arquitecta, exesposa de su pareja, quien se refirió de manera despectiva al deseo de Fernández de iniciar una carrera universitaria. Todo comenzó cuando Vera Fontana hizo una publicación donde insinuaba que la decisión de la mediática era un acto tardío y hasta irónico, aludiendo a que “a su edad, es muy bueno que se digne a estudiar una carrera universitaria” y en tono de burla agregó: “Las autopreguntas vienen pisando fuerte… yo ya tengo mi profesión: arquitecta. ¡Eso le pesa!”.

El tatuaje de Cinthia Fernández con el nombre de Roberto Castillo (Instagram)

Fernández, visiblemente molesta, decidió no quedarse en silencio y utilizó su perfil en redes para grabar un extenso mensaje desde su automóvil, donde defendió no solo su decisión de estudiar, sino su vida y su esfuerzo por sacar adelante a sus hijas. “Hace tiempo me vengo aguantando, callando... respetando una situación y los tiempos de todos, y respetando a mi pareja sobre todo”, comenzó diciendo, dejando claro que hasta ese momento había intentado mantenerse al margen de cualquier conflicto familiar. Sin embargo, la panelista de LAM expresó que los comentarios de Vera Fontana habían sobrepasado un límite, y sintió que debía alzar su voz: “Se metió con mis hijas, de manera muy desagradable, y hoy se volvió a meter conmigo, como mamá, como mujer, y todo tiene un límite”.

Qué le respondió Cinthia Fernández a Daniela Vera Fontana

En su descargo, Fernández también señaló que sus decisiones de vida habían sido tomadas en un contexto económico difícil y que la falta de un título no definía su valor como persona. “¿Querés rebajar a una persona porque no tiene un título universitario? Realmente da asco, es patético, es una fotografía de la persona que lo está diciendo”, afirmó, rechazando la idea de que su falta de estudios fuera algo de lo que avergonzarse. Con la voz entrecortada, Fernández compartió detalles de su propia historia, mencionando los sacrificios que había tenido que hacer para priorizar a su familia: “En mi caso, yo no lo pude hacer; tuve que dejar, tuve que ir a laburar, tuve que priorizar muchísimas cosas. La vida me pegó duro y fui mamá... y me pegó más duro todavía”.

La vedette continuó argumentando que su experiencia como madre soltera y trabajadora le había enseñado lecciones de vida más allá de lo académico, y que esas vivencias eran motivo de orgullo. “Soy una máquina de laburar hace años; pude darle de comer a mis hijas, mantenerlas, sacar a flote una casa después de haber pasado cosas durísimas”, explicó, dejando en claro que, aunque no tenía un título, había logrado construir una vida para sus hijas sin depender de nadie. En su declaración final, Fernández enfatizó que su esfuerzo y perseverancia la habían convertido en un modelo para sus hijas: “Mirá si no seré un ejemplo para mis hijas, y para mí”.

Fernández también se comprometió a concretar su deseo de estudiar ahora que tiene los recursos y el tiempo necesario, y subrayó que, en su opinión, lo logrado hasta ahora sin un título era motivo de orgullo. “Te puedo asegurar que me siento con un posgrado de orgullo. Nadie me pagó la facultad, y dejé tirado un título para aparentar. Todo lo hice sola”, concluyó, reafirmando que sus logros y su independencia eran suficientes para ella, y que enseñaría a sus hijas a valorar el esfuerzo, el trabajo duro y la autosuficiencia.