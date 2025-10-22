Teleshow

El sorpresivo anuncio de Pampita sobre su relación con Martín Pepa

La modelo dio detalles del vínculo con el empresario, con quien parece haber dejado atrás la crisis que los mantuvo un tiempo separados

Lucía Consiglieri

Pampita contó que Martín Pepa se instaló en el país (Video: América TV-SQP)

Meses atrás, Carolina Pampita Ardohain y Martín Pepa volvieron a apostar por el amor y se reconciliaron mientras ella estaba de viaje en Estados Unidos. La pareja mantuvo la rutina que tenía antes de la separación: viajar en cada ocasión que pudieran para verse, en una dinámica de relación a distancia que parecería haber cambiado.

En un móvil con SQP (América TV), la modelo estaba hablando del final de Los 8 Escalones (El Trece), programa que comenzó a conducir tan solo unos meses atrás y cuyas grabaciones concluyeron esta semana. Por este motivo, su agenda se encuentra un poco más liberada, lo que llevó al cronista a consultarle si iba a aprovechar para viajar más seguido para ver a su novio y la respuesta sorprendió.

Sin titubear, Pampita respondió: ”No, Martín está fijo acá“, aseguró, entregando una información desconocida hasta el momento. Y sumó: ”Hace unos meses que está en la Argentina“.

Martín y Pampita protagonizaron una romántica postal en la Polinesia (Foto: Instagram)

Cabe recordar que a mediados de septiembre, la modelo fue víctima de un robo en la casa que tiene en Barrio Parque. Con la intención de apoyar a su novia en ese momento, se tomó un avión desde Estados Unidos a Argentina para estar con ella y darle un poco de tranquilidad en medio de tanta angustia. Por lo tanto, no sería extraño pensar que el empresario se encuentra en el país de desde ese momento, y que el testimonio de Pampita tenga algunas alteraciones temporales.

Durante el hecho delictivo se llevaron una caja fuerte con documentos y unos teléfonos viejos que tenían las fotos de Blanca, su hija con Benjamín Vicuña, que falleció en 2012. A pesar del dolor, horas después, cuando el panorama era de pura tristeza, Pampita recibió una noticia inesperada que le devolvió el alma al cuerpo y la hizo romper en llanto en vivo mientras charlaba para el equipo de Rumis (La Casa).

Quiero confirmar que ya tengo en mi poder los teléfonos”. El alivio fue compartido por quienes la rodeaban: aplausos, sonrisas y mensajes de alegría acompañaron la noticia en el estudio.

Con la voz quebrada y emocionada, Pampita dio a conocer que le devolvieron la caja fuerte que contenía los celulares con fotos y videos de su hija Blanca (Rumis - La Casa)

Ay, disculpen que estoy emocionada”, agregó, mientras lloraba al aire. En su relato, describió no solo el susto del episodio, sino también el valor intangible de ese material digital: “Todos los que hemos perdido familiares sabemos lo que es ver un video o una foto y escuchar la risa de esa persona que tanto amamos y, bueno, era material que para mí era muy importante. Son teléfonos muy viejos que no hay manera de pasar el material por AirDrop a otro teléfono o no hay manera de bajar una aplicación y descargarlos. Yo ya había estado con personas especialistas y el material no se podía sacar porque eran teléfonos muy viejos”.

Pampita explicó que la esperanza de recuperar esos recuerdos había permanecido intacta, a pesar de la tecnología y los obstáculos técnicos: “Había una nube en ese momento, y te estoy hablando de 2008, que se perdió porque me hackearon el mail, entonces no sé... Era imposible entrar y no hubo manera nunca de sacar el material de esos teléfonos y esas imágenes y videos. Y las fotos siempre las sacaba de la pantalla”.

Ella dejó en claro que la caja fuerte tenía ese fin: “Es más, si tenía la caja fuerte era por esos teléfonos. Yo no soy una persona rica, no tengo dinero ahorrado porque tengo una vida que tiene mucho gasto y la verdad que trabajo un montón y vivo muy bien, pero no sé, la fantasía de la gente que habrá pensado qué había en mi casa”. Y aseveró: “Realmente lo único importante que había en mi casa eran esos teléfonos. Después todo lo demás son todas pavadas, carteras, anteojos, no me importa nada de eso a mí en la vida”.

