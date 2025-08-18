Pampita y Martín Pepa reconciliados: las fotos del reencuentro en Estados Unidos

A menos de un mes de conocerse su separación, Papita y Martín Pepa se volvieron a dar una oportunidad (Desayuno Americano - América)

Pese a que todo hacía pensar que la historia había llegado a su fin, Pampita y Martín Pepa sorprendieron a todos con una reconciliación que volvió a alimentar las ilusiones de sus fanáticos. A tan solo unas semanas de que se diera a conocer la noticia del final del romance, fue el equipo de Desayuno Americano (América) el encargado de confirmar que la modelo y el polista decidieron darse una nueva oportunidad. El amor, una vez más, volvió a imponerse y causó furor en redes.

El encargado de dar la noticia fue Luis Bremer, quien compartió las evidencias de esta segunda vuelta: la reconciliación quedó plasmada en una serie de imágenes captadas por la fotógrafa Agustina Lacroze. A través de sus historias de Instagram, Lacroze compartió postales en las que se ve a la pareja caminando de la mano por el campo de polo en los Hamptoms, Estados Unidos, celebrando un triunfo con otros jugadores y, en un momento más íntimo, a Pampita observando atentamente a Pepa mientras disputaba un partido.

Estas fotos rápidamente empezaron a girar entre fanáticos y colegas del mundo del espectáculo; una de las que más viralizó las postales fue Marcia Friciotti, popularmente conocida como Gossipeame, que publicó el material y desató una ola de comentarios entre los seguidores. Previamente, la modelo Pilar Telechea también había publicado las mismas imágenes en su cuenta personal de Instagram.

La imagen que confirmó la reconciliación entre la modelo y el polista (Agustina Lacroze/Instagram)

Al poco tiempo, los mensajes a favor de la pareja inundaron las redes: “Vamos Pampita”, “Si Pampa lo quiere, lo tiene”, “Qué hermosa su sonrisa. Se nota que está feliz con él”, “Es una diosa para él”, fueron algunos de los posts y respuestas destacadas de la jornada. El regreso de la modelo y el polista volvió a ubicarlos en el centro de la escena mediática y renovó el entusiasmo de quienes siguen cada paso del corazón de Pampita.

Momentos más tarde, la cuenta de SQP subió una captura de una conversación que mantuvo la modelo con Pepe Ochoa. Ella, sin dar vueltas, respondió: “Sí, es verdad. Besos”. De esa manera, el regreso de la pareja se instaló en el mundo del espectáculo y logró emocionar a aquellos que los siguen desde sus primeras salidas públicas.

La confirmación de la propia Pampita sobre su reconciliación (Instagram)

Pero para entender el revuelo que causó la noticia, hay que ponerla en contexto. La separación de la pareja se conoció el pasado 21 de julio, cuando llevaban apenas ocho meses de relación. El encargado de dar la primicia fue Gustavo Méndez a través de Mujeres Argentinas (El Trece). La confirmación no tardó en multiplicarse: casi al instante, Ángel de Brito compartió la fecha exacta del distanciamiento en sus historias de Instagram, aportando más datos. “Pampita separada desde el 9/7”, escribió el periodista sobre fondo negro, en un mensaje breve pero contundente. En cuestión de horas, la información se replicó y profundizó las redes de Sálvese Quien Pueda, el ciclo que conduce Yanina Latorre, sumando su versión y generando todavía más especulaciones en torno a los motivos de la ruptura.

Entre sonrisas, la pareja disfrutó de su día en los Hamptons (Agustina Lacroze/Instagram)

La noticia tomó por sorpresa a los seguidores de la modelo, sobre todo porque apenas unas semanas antes ambos habían sido vistos disfrutando juntos de unas vacaciones soñadas en California, viaje en el que celebraron el Día de la Independencia de Estados Unidos. Postales juntos, paseos, playa y fotos sonrientes: nada hacía suponer que en el horizonte se asomaba una despedida. Luego, tras el regreso al país, comenzaron los rumores de compromiso. El episodio más comentado tuvo lugar en una elegante velada en el Faena Forum de Miami Beach, donde la conductora deslumbró con su look habitual, pero captó miradas por otro detalle: un anillo de gran tamaño en su dedo anular izquierdo.

Las imágenes del evento circularon rápidamente y en varios retratos se pudo ver a Pampita posando de perfil, apoyada sobre una baranda, mientras la sortija brillaba en primer plano. La pieza, que contaba con una piedra central prominente y una banda con pequeños brillantes, llevó a muchos a pensar en una inminente boda o al menos, un compromiso formal entre la modelo y el polista. Sin embargo, la presentadora prefirió el hermetismo: jamás confirmó ni desmintió las versiones, dejándose querer por la prensa pero sin soltar palabra acerca de los rumores.

La modelo observando al polista jugar desde la distancia (Agustina Lacroze/Instagram)

Ahora, con la reconciliación de la pareja confirmada y registrada en imágenes, los seguidores ya celebran este segundo round del amor. La pareja, lejos de ocultarse, dejó que la fotógrafa capture cada momento, regalando al público las pruebas de que el romance sigue vivo y que, al menos por ahora, la felicidad los acompaña. Resta saber cómo continuará la historia, pero el regreso de la modelo y el polista ya es tema principal en el mundo del espectáculo, generando expectativa sobre un futuro juntos.