El viaje soñado de Pampita y Martín Pepa a la Polinesia: guirnalda con flores, atardeceres y nueva chance al amor

La modelo y el polista disfrutan de una escapada romántica en su segunda oportunidad como pareja a distancia. Las fotografías que retratan la felicidad compartida

Andrea Mazzei

Por Andrea Mazzei

Pampita y Martín Pepa juntos
Pampita y Martín Pepa juntos en la Polinesia francesa (Instagram)

Con la espontaneidad de quien se permite disfrutar cada instante, Pampita eligió alejarse del ritmo acelerado de la rutina y se refugió durante algunos días en Tahití, corazón de la Polinesia Francesa. Ya reconciliada con Martín Pepa, la conductora inició esta nueva etapa de la relación desde antes del viaje, por lo que la travesía se transformó en una oportunidad para celebrar el reencuentro con la naturaleza y refrescar el vínculo. Juntos y para acercar la distancia que los separa en la vida diaria, ya que el polista vive en Estados Unidos, se sumergieron en la tranquilidad de playas infinitas y aguas cristalinas, acompañados por atardeceres vibrantes y la posibilidad de redescubrirse sin presiones externas. Cada uno de los gestos, las risas y los paisajes compartidos se convirtieron en recuerdos imborrables, capturados por el ojo atento de Pampita y volcados luego en sus redes con tonos cálidos y destellos de felicidad genuina.

Pampita sonríe en la Polinesia
Pampita sonríe en la Polinesia francesa, lugar al que viajó junto a su novio Martín Pepa (Instagram)

La pareja eligió la Polinesia Francesa como el escenario ideal para recargar energía y celebrar una etapa de reconciliación. Su destino fue Tahití, la isla más grande de este archipiélago en el océano Pacífico, famosa por su exuberante naturaleza y su cultura ancestral.

Bajo el sol radiante y rodeados de mar azul profundo, se adentraron en el ritmo apacible de la isla, disfrutando de paisajes en los que la arena fina, la atmósfera de la playa y los colores del atardecer se mezclaron en un clima difícil de igualar. Pampita compartió imágenes en las que lució una bikini coral, una guirnalda de flores al cuello y una corona de hojas y pimpollos naturales en la cabeza, emblemas de la tradición local que enmarcaron su sonrisa y la plenitud del momento.

Con guirnalda y collar de
Con guirnalda y collar de flores naturales, Pampita disfruta de un viaje soñado junto a su novio Martín Pepa (Instagram)

Las fotografías mostraron la variedad de escenarios idílicos de Tahití. La conductora posó junto al mar, donde resaltaban las casas flotantes que se distribuyen en la costa, algunas como viviendas, otras convertidas en resorts de lujo o simples bungalows. El reflejo del atardecer sobre las aguas cristalinas sumó un atractivo más al entorno que los rodeaba.

En otra de las imágenes, Carolina apareció con un coco recién cortado, listo para beberlo, y se mostró con un vestido marrón ceñido al cuerpo, el tono de la temporada que dominó las tendencias de ese verano en la isla. Pampita registró cada instante a través de fotos y videos que luego subió a su cuenta de Instagram, acompañando su carrete con emojis de flores de todos los colores. Sus seguidores pudieron anticipar la alegría que la invadió en esa escapada, donde el sol, el mar y el contacto con la naturaleza se combinaron para armar un universo propio lejos del bullicio y de las obligaciones de Buenos Aires.

Pampita mostró un bungalow flotante
Pampita mostró un bungalow flotante sobre el océano Pacífico en la Polinesia francesa (Instagram)

No faltaron los guiños internos y los agradecimientos. Un día antes, ya había compartido un mensaje para Pepa, dándole las gracias por llevarla a nadar con ballenas, un sueño cumplido que se transformó en uno de los momentos más destacados del viaje. La presencia constante de la fauna, la calidad de los paisajes y la posibilidad de aislarse en un entorno paradisíaco marcaron el pulso de esa travesía que, junto al reencuentro amoroso, inauguró un capítulo renovado en la vida de la modelo.

Las experiencias vividas en Tahití ocuparon un capítulo especial en el relato de Pampita. Más allá de las postales paradisíacas y los detalles exóticos del destino, la conductora volcó en sus redes sociales la magia de un momento largamente anhelado: nadar junto a ballenas yubartas. Pampita publicó un video donde se la vio flotando en el mar con traje de neoprene, apenas unos instantes antes de sumergirse y acercarse a los imponentes mamíferos. En las imágenes iniciales, se apreció cómo la distancia entre ella y una ballena con su cría era mínima, una proximidad que dejó sin palabras incluso a quienes la siguen a diario.

El llamativo sueño que cumplió Pampita en la Polinesia gracias a Martín Pepa (Video: Instagram)

Luego de permanecer en el agua cercana a los animales, Pampita regresó a la superficie. El video registró el impacto de la experiencia: miró a cámara y se tomó la cabeza, gesto inequívoco de asombro y emoción. Junto a las imágenes, eligió un fragmento de “Nessun Dorma” de la ópera Turandot: “¡Nadie duerme! ¡Nadie duerme! Tú también, o princesa, en tu cuarto frío, mira las estrellas que tiemblan de amor y de esperanza”, cita que acompañó con emojis de ballenas y olas. El paseo mar adentro fue organizado por Martín Pepa, a quien la modelo agradeció también en público: “Gracias Martín Pepa por cumplirme este sueño de bailar con ballenas”, escribió, acompañando la dedicatoria con un emoji de lágrimas emocionadas.

La playa se convirtió en uno de los escenarios más recurrentes de las publicaciones de la modelo. Entre la suavidad de la arena y la brisa templada, Pampita mostró una profunda fascinación por la fauna de la región y buscó, cada vez que tuvo oportunidad, conectarse con la vida silvestre que caracteriza estos entornos. En Tahití, pudo cumplir su deseo de estar cerca de estos mamíferos, pero también documentó su admiración por la inmensidad del océano y los pequeños gestos cotidianos del lugar, como disfrutar de un coco o bailar en la playa al ritmo de la música local. La manera en que narró y compartió sus experiencias sumó calidez y familiaridad, consolidando esa imagen cercana que construyó a lo largo de su carrera.

Pampita se mostró exultante en
Pampita se mostró exultante en la Polinesia, lugar donde se reencontró con Martín Pepa, después de una temporada sin verse (Instagram)

El viaje a la Polinesia Francesa también marcó una nueva etapa en la relación amorosa de Pampita y Martín Pepa. Tras un tiempo de distanciamiento, la pareja se reencontró y decidió apostar de nuevo a su vínculo, con la particularidad de que ambos viven en países diferentes. Martín reside en los Hamptons, Estados Unidos, mientras que Pampita divide su tiempo en Argentina, una distancia que había condicionado la relación y propiciado una breve separación. A pesar del desafío logístico, la decisión de privilegiar la calidad del tiempo compartido los llevó a acordar verse al menos una vez por mes, donde fuera que puedan coincidir en el mundo. El viaje a Tahití se transformó, así, en el primer capítulo de esta nueva dinámica: un reencuentro lejos de los espacios habituales y en pleno contacto con la naturaleza, donde lograron rehacer el vínculo y disfrutar de la compañía mutua en paisajes de ensueño.

