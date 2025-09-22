Teleshow

Pampita habló del robo en su casa: “Tengo mucha tristeza porque se llevaron videos y fotos de un valor incalculable”

En medio de la angustia y el shock por la situación, la modelo dialogó con los medios y destacó la importancia que tienen para ella los objetos hurtados

Angustiada, Pampita Ardohain habló del robo que sufrió en su hogar mientras estaba de viaje (A24)

El silencio habitual del lujoso Barrio Parque se vio alterado en las últimas horas por un episodio que rápidamente se volvió noticia nacional: la casa de Pampita Ardohain fue asaltada mientras la modelo se encontraba fuera del país. El hecho no solo generó temor y tristeza puertas adentro, sino que llevó a Pampita a regresar al país y enfrentar a la prensa. Entre el shock y la angustia la modelo se refirió a la pérdida de objetos personales que le sustrajeron, ya que tienen un enorme valor sentimental para ella, imposible de recuperar.

Lo único que me da mucha tristeza es no tener esos videos y fotos que tienen un valor incalculable para mí, es lo único, todo lo demás... Y agradecerle a Dios que fue lo único que pensé en estas hora, que no estábamos nosotros ni nadie de la gente que trabaja conmigo, así que podría haber sido un muy mal momento para todos”, admitió Pampita visiblemente movilizada. La conductora remarcó que lo peor fue la pérdida de archivos y recuerdos de sus hijos, en especial de Blanca, su hija fallecida en septiembre de 2012, que guardaba en los celulares que tenía adentro de su caja fuerte y que fueron sustraídos.

“No puedo dar más datos del robo, solo decir que hay secreto de sumario, no puedo decir nada sobre el tema, solo agradecer a Dios y pedir por esos teléfonos porque no puedo encontrar ese material en ningún otro lado”, insistió a la prensa, evitando ofrecer detalles que puedan entorpecer la investigación.

La casa de Pampita ubicada
La casa de Pampita ubicada en Barrio Parque de la ciudad de Buenos Aires fue víctima de un robo (RSFotos)

Las preguntas sobre la seguridad en su domicilio no tardaron en aparecer. Pampita fue categórica y dejó entrever su malestar: “Yo cuántas veces les dije que no enfoquen la puerta de mi casa, lo dije reiteradas veces, cuando me mudé, cuando tuve problemas personales, hay que cuidar la intimidad de la vivienda”. Apurada, mientras intentaba llegar a horario para buscar a sus hijos al colegio y realizar trámites de pasaportes, señaló: “Es peligroso, no sé si me voy a mudar, pasaron pocas horas, hoy no lo sé”.

La noticia del robo se conoció primero por medio del programa Rotativo del Aire de Radio Rivadavia, a cargo del periodista Rodrigo Porto, quien brindó detalles iniciales. El domicilio, ubicado en la intersección de Juez Tedín y Miguel Cané, fue víctima de un asalto que, según investigadores, denota planificación: los ladrones habrían actuado con precisión, sabiendo que Pampita se encontraba en el exterior por motivos laborales y que la vivienda estaba vacía.

Pampita se mostró visiblemente dolida
Pampita se mostró visiblemente dolida por el robo a su casa (RSFotos)

Las primeras informaciones indicaron que los delincuentes lograron llevarse dinero en efectivo de una caja fuerte y objetos de valor. Por motivos de investigación, tanto la suma como los bienes sustraídos se mantienen bajo reserva oficial. La magnitud del robo encendió las alarmas entre los vecinos y llevó a reforzar las medidas de seguridad en toda la zona.

La historia de esta propiedad comenzó luego de varios años en los que Pampita vivió con Roberto García Moritán en una casa sobre la avenida Libertador. Tras la separación, la modelo eligió instalarse en Barrio Parque, buscando discreción y comodidad en una vivienda de arquitectura clásica y refinada. La zona, reconocida por ser hogar de otras figuras como Susana Giménez y Marcela Tinayre, volvió así a ser noticia, no por la tranquilidad habitual, sino por la intrusión sufrida en una de sus residencias más reconocidas.

Por el momento, la investigación continúa y las alertas en Barrio Parque están más activas que nunca. Para Pampita, el golpe ha sido tan íntimo como público: la pérdida de recuerdos irrecuperables y la conciencia de que, aun en los barrios más exclusivos y con todos los cuidados, la seguridad nunca está garantizada y la privacidad es un tesoro cada vez más difícil de preservar.

